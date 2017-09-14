Додано: Суб 26 кві, 2025 01:07

Hotab написав: ЛАД



Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика.





Повторний напад може бути небезпечнішим за продовження нинішнього стану.

По-перше :

- фактор раптовості. Той хто перший бʼє, має завжди перевагу по вибору часу і місця.

- Україна не буде тримати відмобілізовану армію ще роки після РПВ. І дорого, і нема таких бажаючих служити. А отже не може бути прикрита нормально.

- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі. Повторний напад може бути небезпечнішим за продовження нинішнього стану.По-перше :- фактор раптовості. Той хто перший бʼє, має завжди перевагу по вибору часу і місця.- Україна не буде тримати відмобілізовану армію ще роки після РПВ. І дорого, і нема таких бажаючих служити. А отже не може бути прикрита нормально.- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі.

-"фактор раптовості" в современном мире, похоже, уже давно не работает. Скопление войск скрыть невозможно. Вспомните, за сколько времени нас предупреждали о нападении а 2022.-"Україна не буде тримати відмобілізовану армію" - не спорю. Но и сегодня это "І дорого, і нема таких бажаючих служити". Но для прикрытия от нападения на начальном этапе миллионная армия не нужна. Не говоря уж о том, что мобилизацию можно провести и заранее при возникновении угрозы. И за время РПВ можно навести порядок с воинским учётом. (Это необходимо сделать в любом случае).Что касается вооружений, то уверенности в том, что их продолжат давать и дальше при РПВ, у меня, понятно, тоже нет. Но у меня нет такой уверенности и в текущей ситуации. без РПВ. США уже практически прекратили. Как будут действовать дальше другие, пока не совсем понятно. В любом случае, если позиция США не изменится, поставки оружия заметно снизятся. А если ещё США запретят поставки оружия, где есть их комплектующие...Аргументы в пользу РПВ приводить не буду. По-моему, они достаточно очевидны. Перемирие предоставляет достаточно возможностей не только для РФ, но и для нас. Как мы сумеем ими воспользоваться, это другой вопрос.Я уж даже молчу о том, что "нинішній стан" уже есть, а будет ли "повторний напад" не известно и в какой-то мере зависит и от нас.