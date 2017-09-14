RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13678136791368013681
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 00:46

  detroytred написав:
  ЛАД написав: под зонтиком США.

Були частиною кулака США -- стінами та територією фортеці (як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.
Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.
Аналогічно облаштувалася ГДР.

Тобто варіанти-форми бувають різні.

Интересные у вас понятия о фортеці. :)
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34127
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 00:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі.


зброю не будуть давати у будь-якому випадку.
США не хоче, Європа не може.
Доведеться мрійникам про Крим починати потроху працювати щоб фінансувати виробництво та закупівлю зброї. Діточок вчити не на мерчандайзерів , а на інженерів, технологів, токарів
fox767676
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 13.06.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 01:07

  Hotab написав:ЛАД

Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика.


Повторний напад може бути небезпечнішим за продовження нинішнього стану.
По-перше :
- фактор раптовості. Той хто перший бʼє, має завжди перевагу по вибору часу і місця.
- Україна не буде тримати відмобілізовану армію ще роки після РПВ. І дорого, і нема таких бажаючих служити. А отже не може бути прикрита нормально.
- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі.

-"фактор раптовості" в современном мире, похоже, уже давно не работает. Скопление войск скрыть невозможно. Вспомните, за сколько времени нас предупреждали о нападении а 2022.
-"Україна не буде тримати відмобілізовану армію" - не спорю. Но и сегодня это "І дорого, і нема таких бажаючих служити". Но для прикрытия от нападения на начальном этапе миллионная армия не нужна. Не говоря уж о том, что мобилизацию можно провести и заранее при возникновении угрозы. И за время РПВ можно навести порядок с воинским учётом. (Это необходимо сделать в любом случае).
Что касается вооружений, то уверенности в том, что их продолжат давать и дальше при РПВ, у меня, понятно, тоже нет. Но у меня нет такой уверенности и в текущей ситуации. без РПВ. США уже практически прекратили. Как будут действовать дальше другие, пока не совсем понятно. В любом случае, если позиция США не изменится, поставки оружия заметно снизятся. А если ещё США запретят поставки оружия, где есть их комплектующие...

Аргументы в пользу РПВ приводить не буду. По-моему, они достаточно очевидны. Перемирие предоставляет достаточно возможностей не только для РФ, но и для нас. Как мы сумеем ими воспользоваться, это другой вопрос.

Я уж даже молчу о том, что "нинішній стан" уже есть, а будет ли "повторний напад" не известно и в какой-то мере зависит и от нас.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34127
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 01:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже кілька тижнів поспіль рф атакує одеську область новим БПЛА «Бандероль». Цей БПЛА летить зі швидкістю 400-500 км год і має реактивний двигун.
Відомо про нього дуже мало. З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном.
Носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки не відомі.
Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування.
fox767676
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 13.06.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 01:51

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав: под зонтиком США.

Були частиною кулака США -- стінами та територією фортеці (як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.
Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.
Аналогічно облаштувалася ГДР.

Тобто варіанти-форми бувають різні.

Интересные у вас понятия о фортеці. :)
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.


I got it! Dетройт матьорий троляка
fox767676
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 13.06.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13678136791368013681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 923567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.