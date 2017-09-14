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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 00:46
detroytred написав:
Були
ЛАД написав:
под зонтиком США.
частиною кулака США -- стінами та територією фортеці
(як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.
Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.
Аналогічно облаштувалася ГДР.
Тобто варіанти-форми бувають різні.
Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 00:55
Hotab написав:
- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі.
зброю не будуть давати у будь-якому випадку.
США не хоче, Європа не може.
Доведеться мрійникам про Крим починати потроху працювати щоб фінансувати виробництво та закупівлю зброї. Діточок вчити не на мерчандайзерів , а на інженерів, технологів, токарів
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Додано: Суб 26 кві, 2025 01:07
Hotab написав:ЛАД
Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика.
Повторний напад може бути небезпечнішим за продовження нинішнього стану.
По-перше :
- фактор раптовості. Той хто перший бʼє, має завжди перевагу по вибору часу і місця.
- Україна не буде тримати відмобілізовану армію ще роки після РПВ. І дорого, і нема таких бажаючих служити. А отже не може бути прикрита нормально.
- у мене великі сумніви що нам будуть давати і далі зброю. За зростання кількості у росіі - впевнений на всі.
-"фактор раптовості" в современном мире, похоже, уже давно не работает. Скопление войск скрыть невозможно. Вспомните, за сколько времени нас предупреждали о нападении а 2022.
-"Україна не буде тримати відмобілізовану армію" - не спорю. Но и сегодня это "І дорого, і нема таких бажаючих служити". Но для прикрытия от нападения на начальном этапе миллионная армия не нужна. Не говоря уж о том, что мобилизацию можно провести и заранее при возникновении угрозы. И за время РПВ можно навести порядок с воинским учётом. (Это необходимо сделать в любом случае).
Что касается вооружений, то уверенности в том, что их продолжат давать и дальше при РПВ, у меня, понятно, тоже нет. Но у меня нет такой уверенности и в текущей ситуации. без РПВ. США уже практически прекратили. Как будут действовать дальше другие, пока не совсем понятно. В любом случае, если позиция США не изменится, поставки оружия заметно снизятся. А если ещё США запретят поставки оружия, где есть их комплектующие...
Аргументы в пользу РПВ приводить не буду. По-моему, они достаточно очевидны. Перемирие предоставляет достаточно возможностей не только для РФ, но и для нас. Как мы сумеем ими воспользоваться, это другой вопрос.
Я уж даже молчу о том, что "нинішній стан" уже есть, а будет ли "повторний напад" не известно и в какой-то мере зависит и от нас.
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ЛАД
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Додано: Суб 26 кві, 2025 01:34
Уже кілька тижнів поспіль рф атакує одеську область новим БПЛА «Бандероль». Цей БПЛА летить зі швидкістю 400-500 км год і має реактивний двигун.
Відомо про нього дуже мало. З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном.
Носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки не відомі.
Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 01:51
ЛАД написав: detroytred написав:
Були
ЛАД написав:
под зонтиком США.
частиною кулака США -- стінами та територією фортеці
(як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.
Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.
Аналогічно облаштувалася ГДР.
Тобто варіанти-форми бувають різні.
Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
I got it! Dетройт матьорий троляка
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Додано: Суб 26 кві, 2025 07:52
fox767676 написав: ЛАД"[quote="5849662:detroytred написав:
Були
ЛАД написав:
под зонтиком США.
частиною кулака США -- стінами та територією фортеці
(як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.
Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.
Аналогічно облаштувалася ГДР.
Тобто варіанти-форми бувають різні.
Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.[/quote
I got it! Dетройт матьорий троляка
Ніііт.
Матьорі троляки дають отакі суто тролячі коментарі, а в Детройта по суті питання.
Суть же --- на той час Штати сприймали контрольовану їми частку Європи (ФРН і т.д.) майже, як свою власну територію, власну передову фортецю перед ворожим табором орди.
Це зараз пішла пісня про "між нами окіян"))
ЛАД не звернув увагу на різницю обставин.
Урівняв післявоєнну амеровладу з сьогоднішніми трампістами.
Їх попіл мабуть там у трунах переготається, коли чують нонішні речі Трампа і Ко. Про да ну нах ту демократію і пофіг Хехемону, що там десь далеко в світі відбувається.
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detroytred
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