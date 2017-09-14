Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 00:46
Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
Додано: Суб 26 кві, 2025 00:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зброю не будуть давати у будь-якому випадку.
США не хоче, Європа не може.
Доведеться мрійникам про Крим починати потроху працювати щоб фінансувати виробництво та закупівлю зброї. Діточок вчити не на мерчандайзерів , а на інженерів, технологів, токарів
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:07
-"фактор раптовості" в современном мире, похоже, уже давно не работает. Скопление войск скрыть невозможно. Вспомните, за сколько времени нас предупреждали о нападении а 2022.
-"Україна не буде тримати відмобілізовану армію" - не спорю. Но и сегодня это "І дорого, і нема таких бажаючих служити". Но для прикрытия от нападения на начальном этапе миллионная армия не нужна. Не говоря уж о том, что мобилизацию можно провести и заранее при возникновении угрозы. И за время РПВ можно навести порядок с воинским учётом. (Это необходимо сделать в любом случае).
Что касается вооружений, то уверенности в том, что их продолжат давать и дальше при РПВ, у меня, понятно, тоже нет. Но у меня нет такой уверенности и в текущей ситуации. без РПВ. США уже практически прекратили. Как будут действовать дальше другие, пока не совсем понятно. В любом случае, если позиция США не изменится, поставки оружия заметно снизятся. А если ещё США запретят поставки оружия, где есть их комплектующие...
Аргументы в пользу РПВ приводить не буду. По-моему, они достаточно очевидны. Перемирие предоставляет достаточно возможностей не только для РФ, но и для нас. Как мы сумеем ими воспользоваться, это другой вопрос.
Я уж даже молчу о том, что "нинішній стан" уже есть, а будет ли "повторний напад" не известно и в какой-то мере зависит и от нас.
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:51
I got it! Dетройт матьорий троляка
Додано: Суб 26 кві, 2025 07:52
Ніііт.
Матьорі троляки дають отакі суто тролячі коментарі, а в Детройта по суті питання.
Суть же --- на той час Штати сприймали контрольовану їми частку Європи (ФРН і т.д.) майже, як свою власну територію, власну передову фортецю перед ворожим табором орди.
Це зараз пішла пісня про "між нами окіян"))
ЛАД не звернув увагу на різницю обставин.
Урівняв післявоєнну амеровладу з сьогоднішніми трампістами.
Їх попіл мабуть там у трунах переготається, коли чують нонішні речі Трампа і Ко. Про да ну нах ту демократію і пофіг Хехемону, що там десь далеко в світі відбувається.
Мортимер визначав -- американська економічна зона...
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Як там Рєзніков рашкованів тролив стосовно Очаківа --- не закордонна база, а: цеглини наші, земля наша, то база українська))
Як співає один вам небайдужий експерд: Кримом все почалося і Кримом все закінчиться. Британію і Ко (а також оркостан) цікавить тільки північне Причорномор'я. Антанті пофіг інше... Що сто років тому, що зараз. Всі танці з-за нього. Все інше лише шляхи та засоби для оволодіння контролю над ним.
Інші квадратні кілометри нікого шибко не цікавлять. В пу їх і так, як гуталіну.. А Європі чи Штатам теж не надто потрібні. Ото лише трохи (саме трохи. Було б сильно треба, то напружились би) китайцям-індусам-арабам для отримання зерна тощо.
Додано: Суб 26 кві, 2025 09:43
Та ви тягнете за вуха.
Захід не був фортецею , соцтабір був (звідси і назва), а каптабору не було. На прикладі західного Берліну- стіну будували і контролювали совєти а не буржуї.
Тієї Антанти що була 100 і 200 років тому вже нема і не буде.
Для експерта війна закінчиться льодорубом на зйомній словацькій квартирі
Додано: Суб 26 кві, 2025 09:53
Форми фортець бувають різні.
Від лайтової ФРН, потужної України і до суворої Південнокорейської.
Отой експерд (який ставив першу палатку в Україні) зараз балдєєт в Європі.
З України потішатися або жаліти його -- виглядає трохи кумедним.
Його казки про третю палубу Тітаніку, Крути трошки ближчі до реальності. В порівнянні з казками про його страждання.
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А хто? Хто представляє Європу на перемовинах по Україні? Німеччина? Гішпінія? Італія? І т.д.
Чи може обрано -- Британія та Франція. Що = Антанта.
І про що в них співи? Про Йух чи щось інше?
Британія на що саме зосереджує увагу? Про відправити війська куди з початку вказав Макрон? Шторм Шедоу куди пуляли?
Юбілей Антанти справно справляли чи як?
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*Французький президент Емануель Макрон припускав відправку військ до Одеси найближчого року.
Про це повідомляє Le Monde.
За даними видання, 21 лютого цього року Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України.*
Не до Харкова чи Дніпра))
Ну копія століття тому..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 кві, 2025 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 кві, 2025 10:10
війни немає. пайка є, робота є, спати та прокидатися об одній й тій же годині - й так ще на багато років - це для активних білорусів, які не встигли втекти.
а вам ЛАД не вистачає розуміння, що таке окупація. поготували їжу б на вогнищі півроку... й якщо вам немає чого втрачати, то це ще нічого не гарантує - в окупації у вас ніяких прав, й щоб не трапилося, винні будете самі ви, якщо це взагалі когось буде цікавити.
Додано: Суб 26 кві, 2025 10:14
detroytred
Ви далі провокуєте.
Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона.
А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовій радянській панельці 1975р проекту. Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде , Вашингтон і тільки Вашингтон вирішує. Час палаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку
конкретно "експерта" - понівечат, щоб іншим не повадно було
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 26 кві, 2025 10:23, всього редагувалось 2 разів.
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