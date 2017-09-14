Додано: Суб 26 кві, 2025 07:52

fox767676 написав: ЛАД"[quote="5849662:detroytred написав: ЛАД написав: под зонтиком США. под зонтиком США.

Були частиною кулака США -- стінами та територією фортеці (як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.

Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.

Аналогічно облаштувалася ГДР.



Тобто варіанти-форми бувають різні. частиною кулака США --(як передового укріплення). Наповненням фортеці були американці.Лайтовий варіант. Фортеці. На що я й вказав.Аналогічно облаштувалася ГДР.Тобто варіанти-форми бувають різні.

Интересные у вас понятия о фортеці.

В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.

Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.[/quote



I got it! Dетройт матьорий троляка Интересные у вас понятия о фортеці.В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.[/quoteI got it! Dетройт матьорий троляка

Ніііт.Матьорі троляки дають отакі суто тролячі коментарі, а в Детройта по суті питання.Суть же --- на той час Штати сприймали контрольовану їми частку Європи (ФРН і т.д.) майже, як свою власну територію, власну передову фортецю перед ворожим табором орди.Це зараз пішла пісня про "між нами окіян"))ЛАД не звернув увагу на різницю обставин.Урівняв післявоєнну амеровладу з сьогоднішніми трампістами.Їх попіл мабуть там у трунах переготається, коли чують нонішні речі Трампа і Ко. Про да ну нах ту демократію і пофіг Хехемону, що там десь далеко в світі відбувається.Мортимер визначав -- американська економічна зона...________________________Як там Рєзніков рашкованів тролив стосовно Очаківа --- не закордонна база, а: цеглини наші, земля наша, то база українська))Як співає один вам небайдужий експерд: Кримом все почалося і Кримом все закінчиться. Британію і Ко (а також оркостан) цікавить тільки північне Причорномор'я. Антанті пофіг інше... Що сто років тому, що зараз. Всі танці з-за нього. Все інше лише шляхи та засоби для оволодіння контролю над ним.Інші квадратні кілометри нікого шибко не цікавлять. В пу їх і так, як гуталіну.. А Європі чи Штатам теж не надто потрібні. Ото лише трохи (саме трохи. Було б сильно треба, то напружились би) китайцям-індусам-арабам для отримання зерна тощо.