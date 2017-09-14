fox767676 написав:detroytred Ви далі провокуєте. Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона. А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку конкретно "експерта" - понівечат, щоб іншим не повадно було
читаю оцю маячню, й розумію що "будка та намордник" це й є ті технології, на яких ти знаєшся... нічого складнішого з такими знаннями їздити міг хіба в Рашу
fox767676 написав:detroytred Ви далі провокуєте. Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона. А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку
Самий недоречний та вигаданий аргумент-претензія --- це начебто провокуєш. Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє. Про які провокації мова? До чого вас провокую? Кудись вас постійно заносить...
Коли будуть факти про не буде терпіти, намордник та в будку, тоді доречно буде цим тицяти. А поки це така ж сама лише версія-можливість, як і будь-яка інша. В тому числі і моя про фортецю. Попустіться трохи зі своїми категоричністю та впевненістю.
fox767676 написав:detroytred Ви взагалі кого тягнете за взірець ("він у Європі живе, а ви ?" )? Медведчуківську повію, що відсмокче за 30 баксів ? Ви розумієте що робите ?
Залишилось пояснити з якої стелі ви взяли про взірець.
А також розгледіти, що предметом є не обліко-моралє експерда, а реальність, підкреслюю, окремих конкретних його тверджень. По буквах -- окремих конкретних. Наприклад, про Антанту.
Ви замість предмету обговорення (наприклад, про Антанту) чомусь))))) перестрибуєте на інше. Тепер на обліко-моралє.
Спробуйте заперечити про Антанту. ____________________________ Є факт: ота начебто повія медчуковська допомагає та рекламує волонтерам та конкретним підрозділам ЗСУ. Раніше навіть Кракену. За що дійсно медчуківські та Ко його вважають чистим націком-бандерівцем.
Ну в точності, як ото у вас з Песікотом... він вам закидає, ви йому. Зі стелі...