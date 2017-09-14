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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13679136801368113682
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 10:19

  fox767676 написав:detroytred
Ви далі провокуєте.
Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона.
А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку
конкретно "експерта" - понівечат, щоб іншим не повадно було

читаю оцю маячню, й розумію що "будка та намордник" це й є ті технології, на яких ти знаєшся... нічого складнішого :lol: з такими знаннями їздити міг хіба в Рашу
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 10:32

detroytred
Ви взагалі кого тягнете за взірець ("він у Європі живе, а ви ?" :mrgreen: )?
Медведчуківську повію, що відсмокче за 30 баксів ?
Ви розумієте що робите ?

Зображення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 10:37

  fox767676 написав:detroytred
Ви далі провокуєте.
Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона.
А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку

Самий недоречний та вигаданий аргумент-претензія --- це начебто провокуєш.
Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє.
Про які провокації мова?
До чого вас провокую?
Кудись вас постійно заносить...

Коли будуть факти про не буде терпіти, намордник та в будку, тоді доречно буде цим тицяти.
А поки це така ж сама лише версія-можливість, як і будь-яка інша. В тому числі і моя про фортецю.
Попустіться трохи зі своїми категоричністю та впевненістю.

Поки за віконцем терплять... ще й як.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 10:47

  fox767676 написав:detroytred
Ви взагалі кого тягнете за взірець ("він у Європі живе, а ви ?" :mrgreen: )?
Медведчуківську повію, що відсмокче за 30 баксів ?
Ви розумієте що робите ?

Залишилось пояснити з якої стелі ви взяли про взірець.

А також розгледіти, що предметом є не обліко-моралє експерда, а реальність, підкреслюю, окремих конкретних його тверджень.
По буквах -- окремих конкретних.
Наприклад, про Антанту.

Ви замість предмету обговорення (наприклад, про Антанту) чомусь))))) перестрибуєте на інше.
Тепер на обліко-моралє.

Спробуйте заперечити про Антанту.
____________________________
Є факт: ота начебто повія медчуковська допомагає та рекламує волонтерам та конкретним підрозділам ЗСУ. Раніше навіть Кракену. За що дійсно медчуківські та Ко його вважають чистим націком-бандерівцем.

Ну в точності, як ото у вас з Песікотом... він вам закидає, ви йому. Зі стелі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 11:24

Трамп согласился предоставить гарантии безопасности для западных войск, если они будут размещены в Украине

(Скорее всего речь идёт о поддержке с воздуха, + разведка и ПВО, о чём ранее просила Британия.)

https://www.telegraph.co.uk/politics/20 ... f-willing/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Вашингтон і тільки Вашингтон вирішує.

Пророцтво здійснюється на очах...
і ні слова про "антанту","лондон","фортецю", макрона з короною
Коли Ми діждемося Вашингтона З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись ..

Детройтед не намагайтесь встати на заваді неминучому, передбаченом пророками української нації - змете так що костей не зберете. а лжепророків вже ніщо не врятує
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 11:53

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Вашингтон і тільки Вашингтон вирішує.

Пророцтво здійснюється на очах...
і ні слова про "антанту","лондон","фортецю", макрона з короною
Коли Ми діждемося Вашингтона З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись ..

Детройтед не намагайтесь встати на заваді неминучому, передбаченом пророками української нації - змете так що костей не зберете. а лжепророків вже ніщо не врятує

Тобто після вигадки про взірця ви висунули нову чергову -- начебто намагаюсь стати на заваді.
І знов якісь міфічні погрози на підставі своєї ж цієї вигадки.

О Боги, тепер я відмінно уявляю, що було на теренах Неньки в часи нквд, голодоморів.
Свої ж, свої... вигадували, стряпали, виносили вироки та карали. Свої творили оте...

Агресивні, категоричні, злобні і ...
Хз звідки ви беретесь і що саме вас робить отакими. Але ім'я вам легіон.
_____________________________
Півруки від Зе Трампу:
Зеленский - "утром деньги - вечером стулья":

"Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно... когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное и безусловное прекращение огня"...
________________________________
*Трамп согласился предоставить гарантии безопасности для западных войск, если они будут размещены в Украине* ---- і хто отого Трампа змусив погодитися? Погодитися надати оте Антанті? Пучшкін чи сама Антанта))

Трамп вирішує -- анекдот.
Загоняють його в лижню, яко сусліка. Ще й сміються за спиною.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 13:08

Трохи не по темі(але тут 80% не по темі), дуже цікаве відео:

Перші 10хв. можна пропустити.
andrijk777
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