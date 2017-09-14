Додано: Суб 26 кві, 2025 14:58

andrijk777 написав: Трохи не по темі(але тут 80% не по темі), дуже цікаве відео:

Перші 10хв. можна пропустити. Трохи не по темі(але тут 80% не по темі), дуже цікаве відео:Перші 10хв. можна пропустити.

Дякую. Цікаві формулювання.І в точку про людей, які бажають жити за моделлю минулого миру (етапу, фази).Впевнені, категоричні, вперті, нахраписті, не розуміючі суті процесів... Розвитку. В тому числі і розвитку ринків. Вичерпання ресурсів росту. Глобалізації. І чому самі оті управлінці-активісти-сильні вимушені йти на кроки по обмеженню самих себе на користь навіть! повних ледацюг.В нас тут один такий на гілці яскравий. І на диво теж мільйонер))Хто йому тільки тут на його мантри про повернення до дикого капіталізму не тицяв.Але))До речі, Трамп теж постійно оперує лише шматком картини ..., не беручи до уваги весь комплекс факторів та складових.Реднекам і мабуть продавцям з магазину заходить.Хоча і панує думка про а-ля не всесвітню ложу, а всесвітню лажу (тобто не умисєл, а дурь), але особисто моє бачення - ні.На рівні магазину, хфоруму - да.А от на рівні країни отаке...Не вірю. Вважаю, що спеціально загортають в красиву обгортку, чудово розуміючи результат-наслідки. Тобто мають мету.Потім же ламають комедію начебто не очікували.(Я пам'ятаю, що ви притримуєтесь точки зору про лажу.)З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця.З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях...Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі.І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.