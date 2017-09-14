fox767676 написав:detroytred Ви далі провокуєте. Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона. А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку конкретно "експерта" - понівечат, щоб іншим не повадно було
читаю оцю маячню, й розумію що "будка та намордник" це й є ті технології, на яких ти знаєшся... нічого складнішого з такими знаннями їздити міг хіба в Рашу
fox767676 написав:detroytred Ви далі провокуєте. Я до Європи \ США їздив як фахівець у технологіях , і мені за це платила гроші приймаюча сторона. А отой протомайдаун з перших палаток втік від відповідальності, як мінімум моральної, живе там за дрібні подачки українських моновладців, гроші вкрадені у народу, а у Києві він жив на справжній околиці разом тещею в типовому радянскому будинку . Ви самі то хто, шо ? Ніхто вже диктат ментальних халамидників довго терпіти нем буде . Час падаток вийшов, помранчеве не в моді , хто з цим сперечається- намордник та в будку
Самий недоречний та вигаданий аргумент-претензія --- це начебто провокуєш. Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє. Про які провокації мова? До чого вас провокую? Кудись вас постійно заносить...
Коли будуть факти про не буде терпіти, намордник та в будку, тоді доречно буде цим тицяти. А поки це така ж сама лише версія-можливість, як і будь-яка інша. В тому числі і моя про фортецю. Попустіться трохи зі своїми категоричністю та впевненістю.
fox767676 написав:detroytred Ви взагалі кого тягнете за взірець ("він у Європі живе, а ви ?" )? Медведчуківську повію, що відсмокче за 30 баксів ? Ви розумієте що робите ?
Залишилось пояснити з якої стелі ви взяли про взірець.
А також розгледіти, що предметом є не обліко-моралє експерда, а реальність, підкреслюю, окремих конкретних його тверджень. По буквах -- окремих конкретних. Наприклад, про Антанту.
Ви замість предмету обговорення (наприклад, про Антанту) чомусь))))) перестрибуєте на інше. Тепер на обліко-моралє.
Спробуйте заперечити про Антанту. ____________________________ Є факт: ота начебто повія медчуковська допомагає та рекламує волонтерам та конкретним підрозділам ЗСУ. Раніше навіть Кракену. За що дійсно медчуківські та Ко його вважають чистим націком-бандерівцем.
Ну в точності, як ото у вас з Песікотом... він вам закидає, ви йому. Зі стелі...
fox767676 написав:Вашингтон і тільки Вашингтон вирішує.
Пророцтво здійснюється на очах... і ні слова про "антанту","лондон","фортецю", макрона з короною
Коли Ми діждемося Вашингтона З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись ..
Детройтед не намагайтесь встати на заваді неминучому, передбаченом пророками української нації - змете так що костей не зберете. а лжепророків вже ніщо не врятує
Тобто після вигадки про взірця ви висунули нову чергову -- начебто намагаюсь стати на заваді. І знов якісь міфічні погрози на підставі своєї ж цієї вигадки.
О Боги, тепер я відмінно уявляю, що було на теренах Неньки в часи нквд, голодоморів. Свої ж, свої... вигадували, стряпали, виносили вироки та карали. Свої творили оте...
Агресивні, категоричні, злобні і ... Хз звідки ви беретесь і що саме вас робить отакими. Але ім'я вам легіон. _____________________________ Півруки від Зе Трампу: Зеленский - "утром деньги - вечером стулья":
"Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно... когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное и безусловное прекращение огня"... ________________________________ *Трамп согласился предоставить гарантии безопасности для западных войск, если они будут размещены в Украине* ---- і хто отого Трампа змусив погодитися? Погодитися надати оте Антанті? Пучшкін чи сама Антанта))
Трамп вирішує -- анекдот. Загоняють його в лижню, яко сусліка. Ще й сміються за спиною.
andrijk777 написав:Трохи не по темі(але тут 80% не по темі), дуже цікаве відео: Перші 10хв. можна пропустити.
Дякую. Цікаві формулювання.
І в точку про людей, які бажають жити за моделлю минулого миру (етапу, фази). Впевнені, категоричні, вперті, нахраписті, не розуміючі суті процесів... Розвитку. В тому числі і розвитку ринків. Вичерпання ресурсів росту. Глобалізації. І чому самі оті управлінці-активісти-сильні вимушені йти на кроки по обмеженню самих себе на користь навіть! повних ледацюг. В нас тут один такий на гілці яскравий. І на диво теж мільйонер)) Хто йому тільки тут на його мантри про повернення до дикого капіталізму не тицяв. Але))
До речі, Трамп теж постійно оперує лише шматком картини ..., не беручи до уваги весь комплекс факторів та складових. Реднекам і мабуть продавцям з магазину заходить.
Хоча і панує думка про а-ля не всесвітню ложу, а всесвітню лажу (тобто не умисєл, а дурь), але особисто моє бачення - ні. На рівні магазину, хфоруму - да. А от на рівні країни отаке... Не вірю. Вважаю, що спеціально загортають в красиву обгортку, чудово розуміючи результат-наслідки. Тобто мають мету. Потім же ламають комедію начебто не очікували. (Я пам'ятаю, що ви притримуєтесь точки зору про лажу.)
З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця. З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях... Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі. І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.