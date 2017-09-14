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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:35
detroytred написав:
Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє.
Моє бачення по тобі
1 Ні в чому конкретному не розбираєшся
2 На всі теми маєш відповідь
3 Розуміючи свою примітивність стараєшся дискутувати по темам в яких відсутні конкретно визначенні терміни
наприклад
Я написав що ти прихильник
Можновладці-вказують__________________( вказують-це якраз з твого лексикону)
Активісти женуть нагайками по вказівкам можновладців
Бидло-виконує...
Ти причепився до терміну стимул.. і заявив що стимул=пряник....
Але це брехня
Що нагайка-стимул , що пряник-стимул..
От тільки нюанс...
Якщо використовуєш ПРЯНИК... - то не можеш ВКАЗУВАТИ а повинен підКазувати, Пропонувати і так далі...
Але як тільки ти приймеш пропонувати - то відразу зрозумієш помилковість про всесилля можновладців....
Бо вказати і змусити -це всесилля
А запропонувати -це дати можливість якою МОЖУТЬ скористатись ( а можуть і не скористатись)
Тому - терміни ( а точніше чітке наповнення терміна)-це якраз те на чому ти паразитуєш і крутиш інформацією як циган сонцем.
ПС
останнє - це термін фортеця....
В тебе це як дишло - куди повернув туди й вийшло..
ППС
відповідати типу спитай в жінки -не треба, я ж висловив своє бачення твоєї діяльності-і ти можеш з цим не погоджуватись..
але навіть для такого троля як ти -це моє бачення. сильно обрізує твої можливості.. бо з цим баченням ознайомились і інші.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:42
thenewepic написав: ЛАД написав:
О Грузии тоже много чего говорилось.
После 2008 они ведут себя значительно аккуратнее
між "лягти під росію" і "погрожувати росії" існує багато проміжних варіантів. Нічого б не сталося страшного, якби політика Грузії була жорсткішою стосовно росії. Але в такому разі олігарху, що у них при владі, було б важче вести бізнес с росіянами. Тому і маємо відповідну поведінку.
ЛАД написав:
О мире за один день не говорит вообще никто
ви теж читати розучилися? У моєму коменті була ПРЯМА ЦИТАТА.
ЛАД написав:
При Ющенко была
і в чому вона була виражена? В тому, що Ющенко просував тему Голодомору? Ого, як же так можна, це ж ображає "старших братьев"! Я вгадав?
ЛАД написав:
"рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны
а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.
ЛАД написав:
При капитуляции это может быть не "половина областей", а вся Украина целиком
всю Україну буде важко перетравити. Хіба що у вигляді "Союзного государтсва" з білоруссю. А от "подаренный Лениным Юго-Восток" рашисти інтегрують без гігантських проблем.
ЛАД написав:
"Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика
якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати, у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.
Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.
П,здець для малого бізнеса України почався з 2014 року ,
нажаль ми дуже сильно були пов'язані з росією баблом, вони скуповували заводи в Україні і різали їх на брухт,защищая своих,
і тоді було процвітання ,до 2014,у нас ніж з європейським світом тоді і наразі
,
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
вот такой винегрет
И тем не менее біло нормально з москалями а не з европейцями чі сша ,
, а не как с 2019 ...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 26 кві, 2025 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:44
thenewepic написав: ЛАД написав:
"рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны
а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.
Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея.
Більше варіантів у нашої країни не було?
thenewepic написав: ЛАД написав:
"Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика
якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати, у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.
Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє.
Моє бачення по тобі
1 Ні в чому конкретному не розбираєшся
2 На всі теми маєш відповідь
3 Розуміючи свою примітивність стараєшся дискутувати по темам в яких відсутні конкретно визначенні терміни
наприклад
Я написав що ти прихильник
Можновладці-вказують__________________( вказують-це якраз з твого лексикону)
Активісти женуть нагайками по вказівкам можновладців
Бидло-виконує...
Ти причепився до терміну стимул.. і заявив що стимул=пряник....
Але це брехня
Що нагайка-стимул , що пряник-стимул..
От тільки нюанс...
Якщо використовуєш ПРЯНИК... - то не можеш ВКАЗУВАТИ а повинен підКазувати, Пропонувати і так далі...
Але як тільки ти приймеш пропонувати - то відразу зрозумієш помилковість про всесилля можновладців....
Бо вказати і змусити -це всесилля
А запропонувати -це дати можливість якою МОЖУТЬ скористатись ( а можуть і не скористатись)
Тому - терміни ( а точніше чітке наповнення терміна)-це якраз те на чому ти паразитуєш і крутиш інформацією як циган сонцем.
ПС
останнє - це термін фортеця....
В тебе це як дишло - куди повернув туди й вийшло..
ППС
відповідати типу спитай в жінки -не треба, я ж висловив своє бачення твоєї діяльності-і ти можеш з цим не погоджуватись..
але навіть для такого троля як ти -це моє бачення. сильно обрізує твої можливості.. бо з цим баченням ознайомились і інші.
Моє бачення, що ти знов збрехав і на цьому побудував.
Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник.
А саме в отому випадку замість кнута і пряника було вжито "можуть примушувати та спонукати маси."
Тобто кнут-примушення і пряник-спонукання.Напад росії і білорусі на Україну
Пт 25 апр, 2025 20:46
І саме це тобі пояснено.
А ти з брехнею по другому колу пішов після навіть вказівки на неї.
____________________________
Чому?
Бо злився з факту:
*Пт 25 апр, 2025 20:58
То вкажи, що таке штрафи-бусіки-суд і що таке оті розміри грошзабезпечення-пільги (якими ти Успіху докоряв, коли він жалівся, що мало)?
Це кнут та пряник.
Або видай свою версію)))
І згадай, як Фрііз вказав, що при підвищенні гр.забез-ння залюбки залишиться %.
Навіть активістам потрібні стали стимули...
Що ж тоді з неактивістів узяти...*
_____________________
Злився, підмінив черговим єралашиком.
Як бачиш, в тебе не бачення, а безпосередня брехня.
Що саме ти збрехав, я тобі конкретно вказую.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:50
andrijk777 написав: thenewepic написав: ЛАД написав:
"рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны
а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.
Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея.
Більше варіантів у нашої країни не було?
thenewepic написав: ЛАД написав:
"Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика
якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати, у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.
Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
Имхо, нажаль россія скупила усіх у світі і гарних і поганих , і росія наразі керує світом
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:54
Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:55
andrijk777 написав:
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
Тут більше питання в тому, як визначити чиє бачення має пріоритет?
Чому саме для всього суспільства-країни повинно бути визначено отак, як бажає один з двох (а є ще третє, четвете, п'яте і т.д.) бачення?
От і виходить - визначає президент (як бох... чи рабовласник).
Або закон.
Хоча законом можновладці вертять, як схочуть.
То бох-рабовласник...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:02
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Хто "попросил" Україну знищити ядерну зброю?
І де ті "українці" що зробили це...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:06
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Правда
шведов и Финов приняли без оговорков , если хотят...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:11
Бу-га-га
Питання: де і хто вирішує питання як бути - до перемоги, до верби, до поступок, до капітуляції?
На лавці, на хфоруму чи де і хто?
Вчора він голосив одне, сьогодні друге, завтра третє...
А владу отримав, обіцяючи зробити п'яте.
Тепер вирішує.
*Він* -- це він і Ко. Або ще ширше -- можновладці.
І де в цій схемі враховані ваші хатєлки?
Тільки в деяких виключеннях. Коли вже овсім за межі вийдуть бохі.
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