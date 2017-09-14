thenewepic написав:

ЛАД написав: О Грузии тоже много чего говорилось.

После 2008 они ведут себя значительно аккуратнее О Грузии тоже много чего говорилось.После 2008 они ведут себя значительно аккуратнее

ЛАД написав: О мире за один день не говорит вообще никто О мире за один день не говорит вообще никто

ЛАД написав: При Ющенко была При Ющенко была

ЛАД написав: "рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны "рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны

ЛАД написав: При капитуляции это может быть не "половина областей", а вся Украина целиком При капитуляции это может быть не "половина областей", а вся Украина целиком

ЛАД написав: "Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика "Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика

у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.

між "лягти під росію" і "погрожувати росії" існує багато проміжних варіантів. Нічого б не сталося страшного, якби політика Грузії була жорсткішою стосовно росії. Але в такому разі олігарху, що у них при владі, було б важче вести бізнес с росіянами. Тому і маємо відповідну поведінку.ви теж читати розучилися? У моєму коменті була ПРЯМА ЦИТАТА.і в чому вона була виражена? В тому, що Ющенко просував тему Голодомору? Ого, як же так можна, це ж ображає "старших братьев"! Я вгадав?а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.всю Україну буде важко перетравити. Хіба що у вигляді "Союзного государтсва" з білоруссю. А от "подаренный Лениным Юго-Восток" рашисти інтегрують без гігантських проблем.якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати,Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.