Додано: Суб 26 кві, 2025 17:37

detroytred написав: Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник. Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник.

Ти в черговий раз продемонстрував своій обмежений словарний запас+ в черговий раз почав з обвинувачення а не з обговорення.Отже для дурня який тих кого зрозуміти не в стані-приписує до брехунів...1 Є термін...До нього відносяться як примус так і заохочення (кнут-пряник)2 В залежності від теорії( теорія що можновладці зобовязані загнати всіх в рамки хороших законів і тоді створиться ринок)- як я розумію це твояабо(теорія, що кінцевий результат є найкращим стимулом, і кожен з учасників ринку , дивлячись на тих хто вже чогось досяг, спробує повторити і цим розвине ринок )- це моя...То значення термінувідразу набуваєабо рис примусуабо рис прянику....- це зменшення обмежень і збільшення кількості шляхів по яким може йти/або не йти - кожен учасник суспільства, при чому вибираючи свій шлях і інструменти він навіть не дійшовши до максимального результату-отримає максимум задоволення від життя, бо все життя робив те що сам хотів - якщо ця теорія вірна, то це говорить про мізерність впливу можновладців ( а значить і про відповідальність цих самих можновладців) на приватні досягнення-жорсткі правила,обовязкові для виконання усіма, з мінімальними відхиленнями... - у випадку коли НАЙКРАЩИЙ/НАЙРОЗУМНІШИЙ примусово жене всіх - приведе до КРАЩОГО результату, але якість життя кожного з тих кого примушували( в їх очах) буде гіршою. - ця теорія в свою чергу загострює відповідальність можновладців закінцевий результат , одночасно знімаючи відповідальність виконавцівЦе ж описано в історіїРаб впирається від визволення з рабства, бо вважає що це визволення приведе його до ще гіршого рабства.Тепер розумієш про що я?чи знову звалишся до 10 слів (єралашик,збрехав,хай жінка....)