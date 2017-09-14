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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:35
detroytred написав:
Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє.
Моє бачення по тобі
1 Ні в чому конкретному не розбираєшся
2 На всі теми маєш відповідь
3 Розуміючи свою примітивність стараєшся дискутувати по темам в яких відсутні конкретно визначенні терміни
наприклад
Я написав що ти прихильник
Можновладці-вказують__________________( вказують-це якраз з твого лексикону)
Активісти женуть нагайками по вказівкам можновладців
Бидло-виконує...
Ти причепився до терміну стимул.. і заявив що стимул=пряник....
Але це брехня
Що нагайка-стимул , що пряник-стимул..
От тільки нюанс...
Якщо використовуєш ПРЯНИК... - то не можеш ВКАЗУВАТИ а повинен підКазувати, Пропонувати і так далі...
Але як тільки ти приймеш пропонувати - то відразу зрозумієш помилковість про всесилля можновладців....
Бо вказати і змусити -це всесилля
А запропонувати -це дати можливість якою МОЖУТЬ скористатись ( а можуть і не скористатись)
Тому - терміни ( а точніше чітке наповнення терміна)-це якраз те на чому ти паразитуєш і крутиш інформацією як циган сонцем.
ПС
останнє - це термін фортеця....
В тебе це як дишло - куди повернув туди й вийшло..
ППС
відповідати типу спитай в жінки -не треба, я ж висловив своє бачення твоєї діяльності-і ти можеш з цим не погоджуватись..
але навіть для такого троля як ти -це моє бачення. сильно обрізує твої можливості.. бо з цим баченням ознайомились і інші.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:44
thenewepic написав: ЛАД написав:
"рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны
а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.
Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея.
Більше варіантів у нашої країни не було?
thenewepic написав: ЛАД написав:
"Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика
якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати, у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.
Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо я вказав щось помилкове, то виправте. А так ви надали своє бачення, я своє.
Моє бачення по тобі
1 Ні в чому конкретному не розбираєшся
2 На всі теми маєш відповідь
3 Розуміючи свою примітивність стараєшся дискутувати по темам в яких відсутні конкретно визначенні терміни
наприклад
Я написав що ти прихильник
Можновладці-вказують__________________( вказують-це якраз з твого лексикону)
Активісти женуть нагайками по вказівкам можновладців
Бидло-виконує...
Ти причепився до терміну стимул.. і заявив що стимул=пряник....
Але це брехня
Що нагайка-стимул , що пряник-стимул..
От тільки нюанс...
Якщо використовуєш ПРЯНИК... - то не можеш ВКАЗУВАТИ а повинен підКазувати, Пропонувати і так далі...
Але як тільки ти приймеш пропонувати - то відразу зрозумієш помилковість про всесилля можновладців....
Бо вказати і змусити -це всесилля
А запропонувати -це дати можливість якою МОЖУТЬ скористатись ( а можуть і не скористатись)
Тому - терміни ( а точніше чітке наповнення терміна)-це якраз те на чому ти паразитуєш і крутиш інформацією як циган сонцем.
ПС
останнє - це термін фортеця....
В тебе це як дишло - куди повернув туди й вийшло..
ППС
відповідати типу спитай в жінки -не треба, я ж висловив своє бачення твоєї діяльності-і ти можеш з цим не погоджуватись..
але навіть для такого троля як ти -це моє бачення. сильно обрізує твої можливості.. бо з цим баченням ознайомились і інші.
Моє бачення, що ти знов збрехав і на цьому побудував.
Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник.
А саме в отому випадку замість кнута і пряника було вжито "можуть примушувати та спонукати маси."
Тобто кнут-примушення і пряник-спонукання.Напад росії і білорусі на Україну
Пт 25 апр, 2025 20:46
І саме це тобі пояснено.
А ти з брехнею по другому колу пішов після навіть вказівки на неї.
____________________________
Чому?
Бо злився з факту:
*Пт 25 апр, 2025 20:58
То вкажи, що таке штрафи-бусіки-суд і що таке оті розміри грошзабезпечення-пільги (якими ти Успіху докоряв, коли він жалівся, що мало)?
Це кнут та пряник.
Або видай свою версію)))
І згадай, як Фрііз вказав, що при підвищенні гр.забез-ння залюбки залишиться %.
Навіть активістам потрібні стали стимули...
Що ж тоді з неактивістів узяти...*
_____________________
Злився, підмінив черговим єралашиком.
Як бачиш, в тебе не бачення, а безпосередня брехня.
Що саме ти збрехав, я тобі конкретно вказую.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:54
Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:55
andrijk777 написав:
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
Тут більше питання в тому, як визначити чиє бачення має пріоритет?
Чому саме для всього суспільства-країни повинно бути визначено отак, як бажає один з двох (а є ще третє, четвете, п'яте і т.д.) бачення?
От і виходить - визначає президент (як бох... чи рабовласник).
Або закон.
Хоча законом можновладці вертять, як схочуть.
То бох-рабовласник...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:02
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Хто "попросил" Україну знищити ядерну зброю?
І де ті "українці" що зробили це...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:06
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Правда
шведов и Финов приняли без оговорков , если хотят...
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:11
Бу-га-га
Питання: де і хто вирішує питання як бути - до перемоги, до верби, до поступок, до капітуляції?
На лавці, на хфоруму чи де і хто?
Вчора він голосив одне, сьогодні друге, завтра третє...
А владу отримав, обіцяючи зробити п'яте.
Тепер вирішує.
*Він* -- це він і Ко. Або ще ширше -- можновладці.
І де в цій схемі враховані ваші хатєлки?
Тільки в деяких виключеннях. Коли вже овсім за межі вийдуть бохі.
Так бунти були ще з часів гороху.
Тому головне лише одне --- права та можливості для самого пересічного.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 26 кві, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:37
detroytred написав:
Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник.
Ти в черговий раз продемонстрував своій обмежений словарний запас
+ в черговий раз почав з обвинувачення а не з обговорення.
Отже для дурня який тих кого зрозуміти не в стані-приписує до брехунів...
1 Є термінстимуляція
...
До нього відносяться як примус так і заохочення (кнут-пряник)
2 В залежності від теорії
( теорія що можновладці зобовязані загнати всіх в рамки хороших законів і тоді створиться ринок)- як я розумію це твоя
або
(теорія, що кінцевий результат є найкращим стимулом, і кожен з учасників ринку , дивлячись на тих хто вже чогось досяг, спробує повторити і цим розвине ринок )- це моя...
То значення терміну стимуляція
відразу набуває
або рис примусу
або рис прянику....
3 Стимуляція як пряник
- це зменшення обмежень і збільшення кількості шляхів по яким може йти/або не йти - кожен учасник суспільства, при чому вибираючи свій шлях і інструменти він навіть не дійшовши до максимального результату-отримає максимум задоволення від життя, бо все життя робив те що сам хотів - якщо ця теорія вірна, то це говорить про мізерність впливу можновладців ( а значить і про відповідальність цих самих можновладців) на приватні досягненняСтимуляція як кнут
-жорсткі правила,обовязкові для виконання усіма, з мінімальними відхиленнями... - у випадку коли НАЙКРАЩИЙ/НАЙРОЗУМНІШИЙ примусово жене всіх - приведе до КРАЩОГО результату, але якість життя кожного з тих кого примушували( в їх очах) буде гіршою. - ця теорія в свою чергу загострює відповідальність можновладців закінцевий результат , одночасно знімаючи відповідальність виконавців
Це ж описано в історії
Раб впирається від визволення з рабства, бо вважає що це визволення приведе його до ще гіршого рабства.
Тепер розумієш про що я?
чи знову звалишся до 10 слів (єралашик,збрехав,хай жінка....)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 26 кві, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:48
andrijk777 написав:
Трохи не по темі(але тут 80% не по темі), дуже цікаве відео:
Перші 10хв. можна пропустити.
Спасибо.
Беседа интересная.
Хотя, в общем-то, ничего принципиально нового.
Липсиц многое правильно говорит. В частности, о том, что по сути при переходе к постиндустриальному миру ничего не поменялось. Основы остались прежними - металл, нефть, уголь...
Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад".
Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации.
Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Очередное пророчество конца света мало что даёт.
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