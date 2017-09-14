Так ліві своїми вимогами про підвищені зобовязаностями заробляючих перед неробами - ринкову економіку поламали
А нову не створили.
До речі
А ви припускаєте що якраз розвиток постіндустріальної економіки який одночасно приводить до зменшенням народжуваності - це і є балансуючими один одного аргументами...
Якщо постіндустріальна не потребує тих хто споживає все що виготовляє - то зменшення цієї категорії споживачів ( при чому зменшення не примусовими а еволюційними методами) - збільшує майбутню тривалість цивілізації(ресурси обмежені, чим менша кількість споживачів тим на довше вистарчить ресурсів)
ПС
Адже тоді вийде два плюси
а - не потрібні масові матеріальні виробництва
б - при зменшені кількості споживачів і покращенні інструментарію для приватного виготовлення ( ті самі 3-д принтери) - покращиться ефективність виробництва ( і зменшиться кількість ресурсів які йдуть у відходи)
скільки там йде у відходи при виточуванні валу з болванки діаметр якої на 10% більший від розміру валу? 30% і більше?