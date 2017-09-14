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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13681136821368313684
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Так ліві своїми вимогами про підвищені зобовязаностями заробляючих перед неробами - ринкову економіку поламали
А нову не створили.
До речі
А ви припускаєте що якраз розвиток постіндустріальної економіки який одночасно приводить до зменшенням народжуваності - це і є балансуючими один одного аргументами...

Якщо постіндустріальна не потребує тих хто споживає все що виготовляє - то зменшення цієї категорії споживачів ( при чому зменшення не примусовими а еволюційними методами) - збільшує майбутню тривалість цивілізації(ресурси обмежені, чим менша кількість споживачів тим на довше вистарчить ресурсів)

ПС
Адже тоді вийде два плюси
а - не потрібні масові матеріальні виробництва
б - при зменшені кількості споживачів і покращенні інструментарію для приватного виготовлення ( ті самі 3-д принтери) - покращиться ефективність виробництва ( і зменшиться кількість ресурсів які йдуть у відходи)
скільки там йде у відходи при виточуванні валу з болванки діаметр якої на 10% більший від розміру валу? 30% і більше?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:24

  detroytred написав:.......
З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця.
З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях...
Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі.
І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.

Тобто гальмують не реднеки! А самі оті прогресивні шостиукладники. Вони самі повинні були підтримати обмеження себе.
.......
Простите, но нельзя быть таким наивным.
Никто и никогда до сих пор не занимался самоограничением.
И "сам не розумів".
Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц).
И Октябрьская революция (и попытки революций на Западе) сильно повлияли на этот процесс. Послушайте в этом видео "25:55 Липсиц: Конструкция США сломана".
Не уверен, что на новом витке истории не придётся вернуться к "отброшенным" левым идеям.
ЛАД
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