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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:56
ЛАД написав:
Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Так ліві своїми вимогами про підвищені зобовязаностями заробляючих перед неробами - ринкову економіку поламали
А нову не створили.
До речі
А ви припускаєте що якраз розвиток постіндустріальної економіки який одночасно приводить до зменшенням народжуваності - це і є балансуючими один одного аргументами...
Якщо постіндустріальна не потребує тих хто споживає все що виготовляє - то зменшення цієї категорії споживачів ( при чому зменшення не примусовими а еволюційними методами) - збільшує майбутню тривалість цивілізації(ресурси обмежені, чим менша кількість споживачів тим на довше вистарчить ресурсів)
ПС
Адже тоді вийде два плюси
а - не потрібні масові матеріальні виробництва
б - при зменшені кількості споживачів і покращенні інструментарію для приватного виготовлення ( ті самі 3-д принтери) - покращиться ефективність виробництва ( і зменшиться кількість ресурсів які йдуть у відходи)
скільки там йде у відходи при виточуванні валу з болванки діаметр якої на 10% більший від розміру валу? 30% і більше?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:24
detroytred написав:
.......
З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця.
З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях...
Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі.
І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.
Тобто гальмують не реднеки! А самі оті прогресивні шостиукладники. Вони самі повинні були підтримати обмеження себе.
.......
Простите, но нельзя быть таким наивным.
Никто и никогда до сих пор не занимался самоограничением.
И "сам не розумів".
Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц).
И Октябрьская революция (и попытки революций на Западе) сильно повлияли на этот процесс. Послушайте в этом видео "25:55 Липсиц: Конструкция США сломана".
Не уверен, что на новом витке истории не придётся вернуться к "отброшенным" левым идеям.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну перегорни-то сторінки і побачиш, що стимули --- кнут та пряник.
Ти в черговий раз продемонстрував своій обмежений словарний запас
+ в черговий раз почав з обвинувачення а не з обговорення.
Отже для дурня який тих кого зрозуміти не в стані-приписує до брехунів...
1 Є термінстимуляція
...
До нього відносяться як примус так і заохочення (кнут-пряник)
2 В залежності від теорії
( теорія що можновладці зобовязані загнати всіх в рамки хороших законів і тоді створиться ринок)- як я розумію це твоя
або
(теорія, що кінцевий результат є найкращим стимулом, і кожен з учасників ринку , дивлячись на тих хто вже чогось досяг, спробує повторити і цим розвине ринок )- це моя...
То значення терміну стимуляція
відразу набуває
або рис примусу
або рис прянику....
3 Стимуляція як пряник
- це зменшення обмежень і збільшення кількості шляхів по яким може йти/або не йти - кожен учасник суспільства, при чому вибираючи свій шлях і інструменти він навіть не дійшовши до максимального результату-отримає максимум задоволення від життя, бо все життя робив те що сам хотів - якщо ця теорія вірна, то це говорить про мізерність впливу можновладців ( а значить і про відповідальність цих самих можновладців) на приватні досягненняСтимуляція як кнут
-жорсткі правила,обовязкові для виконання усіма, з мінімальними відхиленнями... - у випадку коли НАЙКРАЩИЙ/НАЙРОЗУМНІШИЙ примусово жене всіх - приведе до КРАЩОГО результату, але якість життя кожного з тих кого примушували( в їх очах) буде гіршою. - ця теорія в свою чергу загострює відповідальність можновладців закінцевий результат , одночасно знімаючи відповідальність виконавців
Це ж описано в історії
Раб впирається від визволення з рабства, бо вважає що це визволення приведе його до ще гіршого рабства.
Тепер розумієш про що я?
чи знову звалишся до 10 слів (єралашик,збрехав,хай жінка....)
Тобто ти знов не прочитав.
І знов свою брехню торочиш.
Спробуй зі школи... де вчать читати.
І до речі, прочитай: в мене між примусом і спонуканням сполучник "і", а не "або" - на якому ти брехню будуєш.
Застосовують і те, і те: і кнут, і пряник. Так і вказано спочатку в двох місцях кнут-пряник.
Ніяких твої "або".
За віконцем одночасно і штрафи-бусіки-суд, і грошове тощо чимале забезпечення.
А в тебе в єралашику -- або, або.
Тому і зливаєшся... з отого питання.
Тому, коли навчишся читати, то й тоді зможеш може не брехати.
І спробуй своє бачення))) висувати стосовно предмету обгорення без перебріхування мого бачення.
А то будуєш на брехні мого.
Для тебе і Ко і 10 слів вистачить.
Бо навіть їх ніяк не осилите.
Рахуй)) абзаци..
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:56
ЛАД написав: detroytred написав:
.......
З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця.
З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях...
Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі.
І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.
Тобто гальмують не реднеки! А самі оті прогресивні шостиукладники. Вони самі повинні були підтримати обмеження себе.
.......
Простите, но нельзя быть таким наивным.
Никто и никогда до сих пор не занимался самоограничением.
И "сам не розумів".
Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц).
И Октябрьская революция (и попытки революций на Западе) сильно повлияли на этот процесс. Послушайте в этом видео "25:55 Липсиц: Конструкция США сломана".
Не уверен, что на новом витке истории не придётся вернуться к "отброшенным" левым идеям.
Згоден!
Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі...
Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила.
А волі, плюшок низи хотіли й хочуть завжди...
Друга складова потрібна -- поява бажання-мети у верхів. Отримати більш вільну робочу силу.
Той же Ліпсіц вам натякнув, як з'явилися профсоюзи.
Ніззя бути настільки наївним.
Профсоюзами керують теж можновладці!!! Частина з всієї сукупності можновладців.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:03
detroytred написав:
Півруки від Зе Трампу:
Зеленский - "утром деньги - вечером стулья"
Щелін щось подібне і казав, в дусі "любий каприз за ваші гроші", тобто для США тут був полігон для б-яких соціальних експерементів за їх кошт. А прийшов Трамп: "грошей нема, але робіть як скажу", і йому півруки по плечі: "щоти фраєр здал назад нє па масті я тібє"
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:05
detroytred написав:
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі...
Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила.
Яскравий приклад длемагогії... яка базується на відсутності розуміння причинно-наслідкового звязку....
В людини в якої все залежить від рішень ВИЩОГО керівництва - навіть в голові не вкладається що якісь холопи на щось впливають....
В цього примітива скоро прочитаємо
Україна перемогла не тому що поклала сотні тисяч своїх громадян в боротьбі за Незалежність ---- а тому що пуйло вирішило дозволити Україні перемогти...
Ти хоч сам перечитуєш що пишеш?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:05
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:05
thenewepic написав: ЛАД написав:
О Грузии тоже много чего говорилось.
После 2008 они ведут себя значительно аккуратнее
між "лягти під росію" і "погрожувати росії" існує багато проміжних варіантів. Нічого б не сталося страшного, якби політика Грузії була жорсткішою стосовно росії. Але в такому разі олігарху, що у них при владі, було б важче вести бізнес с росіянами. Тому і маємо відповідну поведінку.
При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії".
"Нічого не сталося страшного"?
О 2008 годе вы уже забыли?
ЛАД написав:
О мире за один день не говорит вообще никто
ви теж читати розучилися? У моєму коменті була ПРЯМА ЦИТАТА.
Там был вопрос, а не утверждение. К сожалению, пост барабашова
удалён, посмотреть, к чему он задавал этот вопрос, не могу.
ЛАД написав:
При Ющенко была
і в чому вона була виражена? В тому, що Ющенко просував тему Голодомору? Ого, як же так можна, це ж ображає "старших братьев"! Я вгадав?
Не угадали. Но если у вас с память. не важно, почитайте историю.
ЛАД написав:
"рядовим білорусам від того яка вигода?" - как минимум, у них нет войны
а те, що в них незмінний диктатор, силові органи контролюють, хто де ставить лайки, людей, що випадково опинилися не в тому місці не в той час, кидають без слідства у вʼязницю - це нормально? А ще на білорусь накладені санкції, багато західних компаній покинули країну. Але головне, що там нема війни! У Північній Кореї теж нема війни, де в би вибрали жити - там, чи в Україні під час війни? Відповідь на це питання багато про вас скаже.
1. Вы несколько сгущаете краски о ситуации в Беларуси.
2. Вы как-то слишком легко перескакиваете с Беларуси на Сев. Корею. Ситуации там сильно отличаются.
3. Если вы считаете, что лучше жить под бомбами, чем под "незмінним диктатором", то это, конечно, ваше право, но, боюсь, очень многие ваш выбор не поддержат.
ЛАД написав:
При капитуляции это может быть не "половина областей", а вся Украина целиком
всю Україну буде важко перетравити. Хіба що у вигляді "Союзного государтсва" з білоруссю. А от "подаренный Лениным Юго-Восток" рашисти інтегрують без гігантських проблем.
Может, и важко, но попробовать вполне могут захотеть.
ЛАД написав:
"Повторного нападу" вы не хотите "найбільше" (который, возможно, будет, но, возможно, и нет), но продолжение войны с неопределёнными сроками вас устраивает. Интересная логика
якщо включити голову, то можна зрозуміти, чому так. Бо зараз росія не може заборонити нам співпрацю з партнерами, отримувати допомогу від них. Розмір нашої армії обмежений лише нашими можливостями, а не зовнішніми указами. Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито. Зрештою, закриті кордони тримають ту частину населення, що б хотіла виїхати, у країні, і ця частина приносить користь, працюючи і сплачуючи податки тут.
Все це буде втрачене, якщо перемирʼя встановиться на невигідних для нас умовах, ми будемо слабшими, ніж під час війни. Що призведе до нової війни, але вже з гіршими наслідками.
"якщо включити голову, то можна зрозуміти".
Можно.
Но вам это, похоже, не грозит.
Вам будет легче от того, что армия будет ограничена, к примеру, 100 тыс. из-за отсутствия у нас возможностей, а не из-за договора?
Такой же вопрос о возможностях закупки/производства оружия.
Вы мечтаете о "железном занавесе", который не даст людям выехать из страны? Так "це вже було". А как же ЕС? Или это вам уже не нужно?
"Проросійська пʼята колона остерігається і вимушена працювати у підпіллі, а не відкрито". Вам не кажется, что это похоже на то, что вы писали о Беларуси и Сев. Корее? Справиться с враждебной пропагандой мы можем только заткнув рты? Вам не кажется, что при этом могут "заткнуть рты" просто оппозиции и всем хоть в чём-то несогласным с "политикой партии"? Так "це вже було" тоже.
Я уж не говорю о том, что всё это пока что ваши домыслы
. Пока что не начались даже переговоры, не говоря уж о том, что неизвестны сегодняшние
требования Путина. Кроме, разве что Крыма и 4 областей.
Простите, но с вами неинтересно.
В демагогии вы вполне можете соревноваться даже с шаманом, а в стремлении к режиму НКВД вы его успешно перещеголяли.
Так что оставляю вам право сражаться до "последней вербы". Вот только желательно подтвердить это личным примером. Жду сообщений, на каком участке фронта вы уничтожаете орков. В этом с удовольствием пожелаю вам успехов.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:13
budivelnik написав: detroytred написав:
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі...
Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила.
Яскравий приклад длемагогії... яка базується на відсутності розуміння причинно-наслідкового звязку....
В людини в якої все залежить від рішень ВИЩОГО керівництва - навіть в голові не вкладається що якісь холопи на щось впливають....
В цього примітива скоро прочитаємо
Україна перемогла не тому що поклала сотні тисяч своїх громадян в боротьбі за Незалежність ---- а тому що пуйло вирішило дозволити Україні перемогти...
Ти хоч сам перечитуєш що пишеш?
Що ти накуролесив?
Навіть сьогодні в тексті написано буквами коли впливають низи. Десять + років ... не в стані прочитати.
Спробуй сувати своє бачення, не викривлюючи мого.
І тим паче брехню а-ля скоро прочитаємо.
В кожне повідомлення якусь брехню сунеш.
Гудбай, клоун.
Бо забанять тільки мене начебто я не на твої відповідав. При цьому зітерши всі твої повідомлення. Як ото в той раз.
Вчись читати текст.
А краще дивись в реалії: що на одночасність, а не або; що на хто зара і що вирішує.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:25
ЛАД написав:При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії".
"Нічого не сталося страшного"?
О 2008 годе вы уже забыли?
Тобто, ви толеруєте втручання рф в внутрішню політику інших держав, мол, "хай ґвалтують потихеньку, зате не б'ють"?
Білорусь стала повною маріонеткою, фсб гуляє по білорусі, як хазяї, весь інфопрострір білорусі належить не їм, тотальне домінування російської всюди - по факту, білорусь - колонія.
Такі ж колонії зробили з країн Кавказу свого часу після ста років воєн і геноциду, Сакартвело прогнули і зробили колонією рф в 90ті, через воєнну підтримку бойовиків, і потім, коли в картвелів був шанс, і вони почали якусь самостійність, спочатку рф влаштувала війну, потім через агентів впливу провели своїх людей до влади, і зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів. Отак без спротиву просто крок за кроком картвели втратили гідність і якийсь вплив на владу у своїй країні.
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