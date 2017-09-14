ЛАД написав:Если вы считаете, что лучше жить под бомбами, чем под "незмінним диктатором", то это, конечно, ваше право, но, боюсь, очень многие ваш выбор не поддержат.
ЛАД написав:
всю Україну буде важко перетравити.
Может, и важко, но попробовать вполне могут захотеть.
ЛАД написав: Вам будет легче от того, что армия будет ограничена, к примеру, 100 тыс. из-за отсутствия у нас возможностей, а не из-за договора? Такой же вопрос о возможностях закупки/производства оружия. Вы мечтаете о "железном занавесе", который не даст людям выехать из страны? Так "це вже було". Я уж не говорю о том, что всё это пока что ваши домыслы. Пока что не начались даже переговоры, не говоря уж о том, что неизвестны сегодняшние требования Путина. Кроме, разве что Крыма и 4 областей.
ЛАД вкотре активізувався з прокацапською агітацією, з піною в роті доводить невідворотність і необхідність капітуляції. Мабуть шось у кацапів пішло не так
detroytred написав:Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі... Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила. .........
Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?
detroytred написав:Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі... Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила. .........
Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?
До чого тут ці дві події?
Отже ленін з більшовиками аж ніяк не мав мети збільшення прав-свобод низам.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 кві, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бо забанять тільки мене начебто я не на твої відповідав. При цьому зітерши всі твої повідомлення. Як ото в той раз. Вчись читати текст.
Навчишся не хамити-не будуть банити Навчишся не тролити-не будуть банити А то в тебе знову Труси-Хрестика Чомусь такого сонцесяйного світоча за його абалденні відповіді-забанили а якогось вічно не розуміючого -залишили..
Тебе німб не тисне Ти вже дійшов до того що в своїй дурості-модераторів звинувачуєш.
Тому ще раз 1 Верхи не будуть нічого міняти, поки смажений півень не клюне їм в задницю. 2 Смажений півень це ЗАВЖДИ той кому жити погано, а як правило чим ближче до верху-тим краще життя. 3 Всі зміни викликані не верхами. Спочатку низи придумали -потім верхи зафіксували. Навпаки не буває - читай пункт 1 цього повідомлення. 4 В будь-якій популяції є ті хто ні на що не впливають ( по різним причинам) а - молодь =20-30%( в залежності від того старіє нація чи молодшає) б - пенсіонери=30-35% в - хитровимахані яким всі винні( зжирають більше ніж створюють)=20-25% населення г - ті хто плаче-колеться , але створює нове =20-25% -це так звані активні, які ЗМУШУЮТЬ суспільство змінюватись не революційними закликами(революціонерів ніколи не було більше 3%) , а власним прикладом.
detroytred написав:Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."
До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі... Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила. .........
Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?
До чого тут ці дві події?
До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Скільки це все буде тривати і чого вони чекають? https://gazeta.ua/articles/life/_pensio ... mi/1215286 При тому, що система повністю гнила, у нас по справі після майже 5 років затягування черговий прокурор посміхнувся обвинуваченому і змінив свою позицію без усіляких причин, при тому, шо в справі нічого не змінилось, до цього суди чи не відбувались для затягування, чи тривали одну хвилину і прокурори не змінювали позиції. Все куплено аж до самого верху! Отой головачов в КАСУ, на ньому тавра ніде ставити, мільярдер з маєтком на Ларнаці, який вже на 4 роки пересидів свій термін.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 26 кві, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Після 1917 , в період з 1917 по 1960 - життя пересічних в СРСР в кращу сторону не змінювалось , тому й вся статистика бралась в порівнянні з 1913 роком... Друге питання, що привид комунізму, змусив Європу піти в сторону більш соціально збалансованої політики... Але ті хто зайшов задалеко-та сама Швеція - зараз пожинає плоди за рахунок відставання в економічному розвитку.
Тому ще раз 1 Верхи не будуть нічого міняти, поки смажений півень не клюне їм в задницю. 2 Смажений півень це ЗАВЖДИ той кому жити погано, а як правило чим ближче до верху-тим краще життя. 3 Всі зміни викликані не верхами. Спочатку низи придумали -потім верхи зафіксували. Навпаки не буває - читай пункт 1 цього повідомлення.
Ти цей єралашик Куаню розкажи. Хто його і куди клював з низів. А він тобі розкаже реал -- як він сам собі вигадував і оті низи примушував реформуватися.
Або як півкореї отак, а інша половина отак. Бо різні бажання-мета у верхів.
Або місто навпіл між Америкою та Мексикою. Бо різні саме верхи можновладці.