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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:50
Faceless написав:
ЛАД написав:При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії".
"Нічого не сталося страшного"?
О 2008 годе вы уже забыли?
Тобто, ви толеруєте втручання рф в внутрішню політику інших держав, мол, "хай ґвалтують потихеньку, зате не б'ють"?
Білорусь стала повною маріонеткою, фсб гуляє по білорусі, як хазяї, весь інфопрострір білорусі належить не їм, тотальне домінування російської всюди - по факту, білорусь - колонія.
Такі ж колонії зробили з країн Кавказу свого часу після ста років воєн і геноциду, Сакартвело прогнули і зробили колонією рф в 90ті, через воєнну підтримку бойовиків, і потім, коли в картвелів був шанс, і вони почали якусь самостійність, спочатку рф влаштувала війну, потім через агентів впливу провели своїх людей до влади, і зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів. Отак без спротиву просто крок за кроком картвели втратили гідність і якийсь вплив на владу у своїй країні.
Я ничего не толерую.
Но есть мечтания, а есть реальная жизнь.
И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів".
Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже.
В Финляндии после 1945 и до развала Союза тоже была "ганебна влада радянських окупантів"?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:53
budivelnik написав: ЛАД написав:
До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Після 1917 , в період з 1917 по 1960 - життя пересічних в СРСР в кращу сторону не змінювалось , тому й вся статистика бралась в порівнянні з 1913 роком...
Друге питання, що привид комунізму, змусив Європу піти в сторону більш соціально збалансованої політики...
Але ті хто зайшов задалеко-та сама Швеція - зараз пожинає плоди за рахунок відставання в економічному розвитку.
Я писал как раз о Западе. И, естественно, не о военных годах. В Союзе тоже начиналось повышение уровня жизни, но война сильно отбросила назад.
И не уверен, что Швеция так уж сильно отстаёт в экономическом развитии и, тем более, что шведы сильно страдают от этого.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:56
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?
До чого тут ці дві події?
До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Це сталося після цих подій і далеко після, а не в результаті боротьби отих роботяг за збільшення своїх прав і свобод.
Радянські і овсі вибороли собі крєпосне колгоспне право)))
1945 - і овсі ніяким боком до боротьби вимог трудяг за покращення собі.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:57
Vadim_ написав: andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Хто "попросил" Україну знищити ядерну зброю?
І де ті "українці" що зробили це...
В смислі де? Сиділи в Верховній Раді і в кріслі президента. Де вони зараз - я не знаю.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:57
detroytred написав:
Бо різні саме верхи можновладці.
Хіба можна неадеквату-пояснити що він неадекват?
Скільки тобі треба генералів а-ля Наполеон- щоб перемогти Пуйла?
А скільки солдат?
Думаю що навіть ти скажеш що генералів треба десяток, а содат сотні тисяч....
Після цього я тобі задам друге питання
А солдати підійдуть будь-які чи треба кваліфіковані?
Знову ж навть такому дурневі як ти прийдеться відповідати що кваліфіковані.
І тоді останнє запитання
Скільки часу треба провести генералу в Африці, щоб підготувати з племені мумба-юмба мільйонну армію?
а скільки часу витратили в Україні ?
Так в чому тоді різниця?
У генералах чи в населенні?
Є таке поняття - професійна підготовка... тому якщо немає паровоза, то тих хто розуміється на електриці на кілька порядків менше ніж тих хто розбирається в паровозах...
І це еволюція, яка триває СОТНІ років (мінімум три покоління)
Тому на зламі еволюційних процесів
Соціалізм це в одну сторону
Капіталізм в протилежну...
І тепер про куанів і так далі
Скільки років вони ЗМІНЮВАЛИ поки змінили?
І кого вони змінювали ?
і поясни чому Гонконг вже китайський-а китай до гонконгу не дотягнувся... але й гонконг до китаю не опустився
До 1997 був Великобританією , це тобі про щось говорить?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 26 кві, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:57
fler, как обычно, потрясает глубиной анализа.
Ещё бы, как никак доктор околовсяческих наук!
Ума палата.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 26 кві, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:01
detroytred написав:
.......
1945 - і овсі ніяким боком до боротьби вимог трудяг за покращення собі.
После 1945 в США очень сильные профсоюзы.
И сильный рост благосостояния.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:02
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Після 1917 , в період з 1917 по 1960 - життя пересічних в СРСР в кращу сторону не змінювалось , тому й вся статистика бралась в порівнянні з 1913 роком...
Друге питання, що привид комунізму, змусив Європу піти в сторону більш соціально збалансованої політики...
Але ті хто зайшов задалеко-та сама Швеція - зараз пожинає плоди за рахунок відставання в економічному розвитку.
Я писал как раз о Западе. И, естественно, не о военных годах. В Союзе тоже начиналось повышение уровня жизни, но война сильно отбросила назад.
И не уверен, что Швеция так уж сильно отстаёт в экономическом развитии и, тем более, что шведы сильно страдают от этого.
Привід комунізму - це суто інструмент.
В руках можновладців.
Лякалка...
Уся навіть теорія отієї соцреволюції базується на керівній ролі хпартії.
Не буде зеленого світла цій хпартії, то і хрєн буде отим хрєволюціям та привідам.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:04
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
До того, что после этих событий происходило улучшение жизни пересичных.
Після 1917 , в період з 1917 по 1960 - життя пересічних в СРСР в кращу сторону не змінювалось , тому й вся статистика бралась в порівнянні з 1913 роком...
Друге питання, що привид комунізму, змусив Європу піти в сторону більш соціально збалансованої політики...
Але ті хто зайшов задалеко-та сама Швеція - зараз пожинає плоди за рахунок відставання в економічному розвитку.
Я писал как раз о Западе. И, естественно, не о военных годах. В Союзе тоже начиналось повышение уровня жизни, но война сильно отбросила назад.
И не уверен, что Швеция так уж сильно отстаёт в экономическом развитии и, тем более, что шведы сильно страдают от этого.
Поки Союз демократизувався
Сталіна замінив Хрущов, Хрущова-Брєжнєв( до 1970 року більш демократичний ніж Хрущов зразка 1960) - до того часу життя населення покращувалось(правда ефект низької бази для порівняння ніхто не відміняв)
А потім прийшов період який так подобається воєнним пенсіонерам.. тобто керівник перетворився в золоту статує найрозумнішого і почав вказувати кому що робити і в яких країнах соціалізм будувати... - з того моменту СРСР був приречений.
Тому
совок перед розвалом(останні 20 років) це зборище забронзовілих можновладців без мозгів... і вони могли утримуватись у владі тільки завдяки тому що затикати всім рот своїми генітальними ідеями.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:08
detroytred написав:
Не буде зеленого світла цій хпартії, то і хрєн буде отим хрєволюціям та привідам.
А світло хто вимкає?
сама партія чи її дії?
Життя покращується-їй зелене світло
погіршується-тоді розлад/драка/революція... бо вони за стільці тримаються.
І як зробити так щоб не потрібно було партії змінювати шляхом революцій?
Дуже просто
Зменшити вплив керівників на процеси , і чим менший їх вплив-тим автоматично більша відповідальність виборців..за своє майбутнє
А раз відповідальність на виборцях - то ніхто мертвою хваткою за стільці триматись не буде.
Але для тебе це щось з області фантастики
Ти ж мріяв померти в генеральському кріслі...
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