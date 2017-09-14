Додано: Суб 26 кві, 2025 19:57

detroytred написав: Бо різні саме верхи можновладці. Бо різні саме верхи можновладці.

Хіба можна неадеквату-пояснити що він неадекват?Скільки тобі треба генералів а-ля Наполеон- щоб перемогти Пуйла?А скільки солдат?Думаю що навіть ти скажеш що генералів треба десяток, а содат сотні тисяч....Після цього я тобі задам друге питанняА солдати підійдуть будь-які чи треба кваліфіковані?Знову ж навть такому дурневі як ти прийдеться відповідати що кваліфіковані.І тоді останнє запитанняСкільки часу треба провести генералу в Африці, щоб підготувати з племені мумба-юмба мільйонну армію?а скільки часу витратили в Україні ?Так в чому тоді різниця?У генералах чи в населенні?Є таке поняття - професійна підготовка... тому якщо немає паровоза, то тих хто розуміється на електриці на кілька порядків менше ніж тих хто розбирається в паровозах...І це еволюція, яка триває СОТНІ років (мінімум три покоління)Тому на зламі еволюційних процесівСоціалізм це в одну сторонуКапіталізм в протилежну...І тепер про куанів і так даліСкільки років вони ЗМІНЮВАЛИ поки змінили?І кого вони змінювали ?і поясни чому Гонконг вже китайський-а китай до гонконгу не дотягнувся... але й гонконг до китаю не опустивсяДо 1997 був Великобританією , це тобі про щось говорить?