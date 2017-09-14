Додано: Суб 26 кві, 2025 20:19

detroytred написав: Сам скажи хто вимкнув взагалі світло коммунякопартії та ін. в нас? Сам скажи хто вимкнув взагалі світло коммунякопартії та ін. в нас?

Економіка.Танки їсти не будеш.І може як ідея ( все справедливо поділити) коміністична ідея-й хороша.От тільки виявилось , що інструментів щоб цю ідею втілити в життя - комуністи не змогли знайти.Тоді на поверхню в черговий раз виплила ідея капіталізму.. в якій кожен відповідальний за СЕБЕ... - в цієї ідеї є свої проблеми (сильно збільшується різниця між багатими і бідними)Різні країни цю проблему вирішували по різному і кінцевого рішення поки що не знайшли...але тепер зявилась інша теорія, якраз та з якої це все обговорення й почалось...1 Традиційна економіка(заточена під дешева забезпечення великих мас народу) за останні 100 років практично не змінилась(ті самі станки , ті самі процеси/технології)2 Постіндустріальна ( 3-д принтери і так далі) займає 1% від традиційного виробництва... але тут є нюансЯкщо правильно поставити завдання по виготовленню чогось - то продукт вийде штучний/дорогий/зручний.. бо заточений під того хто ставив завдання , але масове виробництво не зробить його дешевшим.3 От і виходитьЯкщо кількість населення зменшується- то стають не потрібні масові технологіїЗ другого боку індивідуальні замовлення дають високу якість але потребують хороших знань...І всі чий рівень знань/професіоналізму - нижчий -стають нікому не потрібні....