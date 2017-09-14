ЛАД написав:При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії". "Нічого не сталося страшного"? О 2008 годе вы уже забыли?
Тобто, ви толеруєте втручання рф в внутрішню політику інших держав, мол, "хай ґвалтують потихеньку, зате не б'ють"? Білорусь стала повною маріонеткою, фсб гуляє по білорусі, як хазяї, весь інфопрострір білорусі належить не їм, тотальне домінування російської всюди - по факту, білорусь - колонія. Такі ж колонії зробили з країн Кавказу свого часу після ста років воєн і геноциду, Сакартвело прогнули і зробили колонією рф в 90ті, через воєнну підтримку бойовиків, і потім, коли в картвелів був шанс, і вони почали якусь самостійність, спочатку рф влаштувала війну, потім через агентів впливу провели своїх людей до влади, і зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів. Отак без спротиву просто крок за кроком картвели втратили гідність і якийсь вплив на владу у своїй країні.
Я ничего не толерую. Но есть мечтания, а есть реальная жизнь. И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів". Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже. В Финляндии после 1945 и до развала Союза тоже была "ганебна влада радянських окупантів"?
Маю колег з білорусі ще з часів до повномасштабної, які буквально втекли хто куди (дехто і в Україну) від тамошнього щастя. Щодо того, що фсб там гуляє як вдома - це просто факт. Можете називати це "співпрацею", але факт в тому що для спецслужб росії взагалі нема білоруського кордону і вони діють вільно як вдома. Щодо того що коїться в Сакартвело - можна було спостерігати всі події і останніх заворушень і взагалі з 2008. Поставили кишенькового президента-дегенерата, якого вже не обирають люди, приймають закони під копірку рашки, жорстка цензура зокрема на критику рашки. А Фінляндія 45го то давно і далеко і вони змогли вишкрябатися. З вашої логікою і фінам треба було одразу капітулювати і були б зараз як карельська республіка, філія помийки
detroytred написав:......... Уся навіть теорія отієї соцреволюції базується на керівній ролі хпартії. Не буде зеленого світла цій хпартії, то і хрєн буде отим хрєволюціям та привідам.
Понятно. Большевики пришли к власти за немецкие (кайзеровские) деньги. Вот не знаю, за чьи деньги делались революции 1848, Парижская коммуна. И какую дополнительную ""ВІЛЬНУ робочу силу" дало заметное улучшение жизни пересичных после 1945.
detroytred написав:Не буде зеленого світла цій хпартії, то і хрєн буде отим хрєволюціям та привідам.
А світло хто вимкає? сама партія чи її дії? Життя покращується-їй зелене світло погіршується-тоді розлад/драка/революція... бо вони за стільці тримаються. І як зробити так щоб не потрібно було партії змінювати шляхом революцій? Дуже просто Зменшити вплив керівників на процеси , і чим менший їх вплив-тим автоматично більша відповідальність виборців..за своє майбутнє А раз відповідальність на виборцях - то ніхто мертвою хваткою за стільці триматись не буде.
Але для тебе це щось з області фантастики Ти ж мріяв померти в генеральському кріслі...
Сам скажи хто вимкнув взагалі світло коммунякопартії та ін. в нас?
І хто вмикає світло партіям? За чий рахунок банкети?
hxbbgaf написав:Скільки це все буде тривати і чого вони чекають? https://gazeta.ua/articles/life/_pensio ... mi/1215286 При тому, що система повністю гнила, у нас по справі після майже 5 років затягування черговий прокурор посміхнувся обвинуваченому і змінив свою позицію без усіляких причин, при тому, шо в справі нічого не змінилось, до цього суди чи не відбувались для затягування, чи тривали одну хвилину і прокурори не змінювали позиції. Все куплено аж до самого верху! Отой головачов в КАСУ, на ньому тавра ніде ставити, мільярдер з маєтком на Ларнаці, який вже на 4 роки пересидів свій термін.
Faceless написав:........... Щодо того що коїться в Сакартвело - можна було спостерігати всі події і останніх заворушень і взагалі з 2008. Поставили кишенькового президента-дегенерата, якого вже не обирають люди, приймають закони під копірку рашки, жорстка цензура зокрема на критику рашки.
Во многих странах вообще нет президента и ничего. Парламент грузины выбирают? "жорстка цензура зокрема на критику рашки" очень беспокоит грузин?
А Фінляндія 45го то давно і далеко і вони змогли вишкрябатися. З вашої логікою і фінам треба було одразу капітулювати і були б зараз як карельська республіка, філія помийки
"З вашої логікою" Финляндия в 1944 капитулировала. Везде голосовала как СССР и тоже как-то там не было особой критики в адрес Союза.
detroytred написав:Сам скажи хто вимкнув взагалі світло коммунякопартії та ін. в нас?
Економіка. Танки їсти не будеш. І може як ідея ( все справедливо поділити) коміністична ідея-й хороша. От тільки виявилось , що інструментів щоб цю ідею втілити в життя - комуністи не змогли знайти. Тоді на поверхню в черговий раз виплила ідея капіталізму.. в якій кожен відповідальний за СЕБЕ... - в цієї ідеї є свої проблеми (сильно збільшується різниця між багатими і бідними) Різні країни цю проблему вирішували по різному і кінцевого рішення поки що не знайшли... але тепер зявилась інша теорія, якраз та з якої це все обговорення й почалось... 1 Традиційна економіка(заточена під дешева забезпечення великих мас народу) за останні 100 років практично не змінилась(ті самі станки , ті самі процеси/технології) 2 Постіндустріальна ( 3-д принтери і так далі) займає 1% від традиційного виробництва... але тут є нюанс Якщо правильно поставити завдання по виготовленню чогось - то продукт вийде штучний/дорогий/зручний.. бо заточений під того хто ставив завдання , але масове виробництво не зробить його дешевшим. 3 От і виходить Якщо кількість населення зменшується- то стають не потрібні масові технології З другого боку індивідуальні замовлення дають високу якість але потребують хороших знань... І всі чий рівень знань/професіоналізму - нижчий -стають нікому не потрібні....