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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13686136871368813689>
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не три покоління.
Починаючи зі своїх трьох друзів та закінчуючи роботягами, змінював Куань.
Тебе хоч чогось життя навчило?
Ти хворий і бідний...
Але при цьому все знаєш і нічого не зробив

То може ти в дупі-тому що ти нафантазував що легко щось змінити
А те що навіть своє життя профукав-тебе не переконало в тому що ти навіть не фантазер... ти нуль.

Злив зараховано.
Від реалу ти візжиш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:24

  ЛАД написав:fler, как обычно, потрясает глубиной анализа.
Ещё бы, как никак доктор околовсяческих наук!
Ума палата.

О-о, Лад нервує і переходить на особистості))) Точно шось сталося :wink:
Так-с, поглянемо на новини:
20:15 Трамп після зустрічі із Зеленським опублікував великий допис із критикою Путіна (Gazeta.ua)
Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український)
20:12
Франція ставить умову: путін, доведи свої мирні наміри (META)
20:02
Росія програла інформаційну війну на Заході — ЦПД (Інформаційний спротив)

Ммм, Лад, як вам такі новини?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:25

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Скільки це все буде тривати і чого вони чекають?
Зображення
https://gazeta.ua/articles/life/_pensio ... mi/1215286
При тому, що система повністю гнила, у нас по справі після майже 5 років затягування черговий прокурор посміхнувся обвинуваченому і змінив свою позицію без усіляких причин, при тому, шо в справі нічого не змінилось, до цього суди чи не відбувались для затягування, чи тривали одну хвилину і прокурори не змінювали позиції. Все куплено аж до самого верху! Отой головачов в КАСУ, на ньому тавра ніде ставити, мільярдер з маєтком на Ларнаці, який вже на 4 роки пересидів свій термін.



Напишіть оцьому хлопцю в особисті:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=143940
Покажіть йому цей список.
Він саме займається перевіркою декларацій суддів і прокурорів, зʼясовує де вони живуть.

Він сліпий, сам не бачить? Там все куплено!
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І скажи, хто фінансує партії в нас?
І як би вони були без цього фінансування.
Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси.
При цьому
НІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.

Єдине чого ти так і не зрозумів
Є життя людини
і кожна могла його прожити так як хотіла
Діоген прожив в бочці і був щасливий
я прожив в паханині і також щасливий
А ти? ніби не перетруждався. але така в тебе злоба на всіх хто успішніший від тебе-що ти аж їсти не можеш... Єдине що в тебе добре
то злоба твій рівень споживання якраз зєднала з тим рівнем доходів..
Тому ти їсти
а -не можеш бо злий
б - не можеш по пенсії не вистарчає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Щодо того що коїться в Сакартвело - можна було спостерігати всі події і останніх заворушень і взагалі з 2008. Поставили кишенькового президента-дегенерата, якого вже не обирають люди, приймають закони під копірку рашки, жорстка цензура зокрема на критику рашки.
Во многих странах вообще нет президента и ничего.
Парламент грузины выбирают?
"жорстка цензура зокрема на критику рашки" очень беспокоит грузин?

А Фінляндія 45го то давно і далеко і вони змогли вишкрябатися. З вашої логікою і фінам треба було одразу капітулювати і були б зараз як карельська республіка, філія помийки
вашої логікою" Финляндия в 1944 капитулировала. Везде голосовала как СССР и тоже как-то там не было особой критики в адрес Союза.
Головне де фіни зараз. З розпадом совка в них вдалося вирватися. І весь той час вдавалося зберігати якусь субʼєктність, хоча б у внутрішній політиці.
Так, є країни де президента нема, проте зовсім інша справа, коли структуру влади міняють російські посіпаки без жодних виборів чи референдумів. Чи ще обирають грузини парламент подивимося досить скоро. Важливо, що рік за роком вони втрачають залишки самостійності, непомітно і незворотньо.
Білоруси вже давно втратили.
І ви закликаєте до того ж. До позиції сабмісіва
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І скажи, хто фінансує партії в нас?
І як би вони були без цього фінансування.
Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси.
При цьому
НІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.

Єдине чого ти так і не зрозумів
Є життя людини
і кожна могла його прожити так як хотіла
Діоген прожив в бочці і був щасливий
я прожив в паханині і також щасливий
А ти?

Хто має можливість просувати свої інтереси, оскільки має змогу фінансувати партії? Де тут пересічні?

І ти забув відповісти хто вимкнув взагалі світло, наприклад, кпу?
Замість цього наліпив єралашика про Діогена, про мене чухню навигадував. Набрехав зі стелі про злобу... Ну ніяк без брехні не будується.

Спробуй триматись предметів, про які мова.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 кві, 2025 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:36

  hxbbgaf написав:Тупо збивають людей машинами:
https://www.instagram.com/reel/DI5qITeNwRX/
Можна вбити, покалічии, плювати, справжні покидьки!

Дик, хавай!
Вони також само, як і ти, по хатєлкам. Своїм.

Що? Хатєлки інших тобі не подобаються. А свої генериш, аж гай шумить.

Тому запиши десь --- по законам (демократичним. З європейськими цінностями) треба...
Де понад усе - саме людина.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 кві, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Щодо того що коїться в Сакартвело - можна було спостерігати всі події і останніх заворушень і взагалі з 2008. Поставили кишенькового президента-дегенерата, якого вже не обирають люди, приймають закони під копірку рашки, жорстка цензура зокрема на критику рашки.
Во многих странах вообще нет президента и ничего.
Парламент грузины выбирают?
"жорстка цензура зокрема на критику рашки" очень беспокоит грузин?

А Фінляндія 45го то давно і далеко і вони змогли вишкрябатися. З вашої логікою і фінам треба було одразу капітулювати і були б зараз як карельська республіка, філія помийки
вашої логікою" Финляндия в 1944 капитулировала. Везде голосовала как СССР и тоже как-то там не было особой критики в адрес Союза.
Головне де фіни зараз. З розпадом совка в них вдалося вирватися. І весь той час вдавалося зберігати якусь субʼєктність, хоча б у внутрішній політиці.
Вдавалося.
Но без каких-либо антисоветских выступлений. И коммунисты периодически входили даже в состав правительства.

Так, є країни де президента нема, проте зовсім інша справа, коли структуру влади міняють російські посіпаки без жодних виборів чи референдумів. Чи ще обирають грузини парламент подивимося досить скоро. Важливо, що рік за роком вони втрачають залишки самостійності, непомітно і незворотньо.
Вот когда перестанут обирати, тогда и скажете. И то - отсутствие демократии (выборов в парламент) ещё не признак колонии. Так же, как и наличие демократии не признак независимости.

І ви закликаєте до того ж. До позиції сабмісіва
Не знаю, что такое "позиція сабмісіва". Если не сложно, объясните. Хочу знать, до чого я закликаю. :)
А ви закликаєте "до останньої верби"? На каком участке фронта вы уничтожаете орков? Как успехи? Много уже уничтожили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:39

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Тупо збивають людей машинами:
https://www.instagram.com/reel/DI5qITeNwRX/
Можна вбити, покалічии, плювати, справжні покидьки!

Дик, хавай!
Вони також само, як і ти, по хатєлкам. Своїм.

Що? Хатєлки інших тобі не подобаються. А свої генериш, аж гай шумить.

Тому запиши десь --- по законам (демократичним) треба...
Де понад усе - саме людина.

Де я закликав чавити людей машинами? Я закликав дотримуватись законів і вказував, де можливо було б ці закони змінити, а не коїти бєспрєдєл.
Це на мою маму наїхав покидьок на переході на зелене світло п'яний і поламав їй кістки і досі гуляє на свободі, бо в нас немає судової системи і все куплено, будьте прокляті всі судді і прокурори!
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:43

hxbbgaf

Він сліпий, сам не бачить? Там все куплено!


Все одно підкажіть йому. Він чекає.
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