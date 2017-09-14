Додано: Суб 26 кві, 2025 20:26

detroytred написав: І скажи, хто фінансує партії в нас?

І як би вони були без цього фінансування. І скажи, хто фінансує партії в нас?І як би вони були без цього фінансування.

Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси.При цьомуНІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.Єдине чого ти так і не зрозумівЄ життя людиниі кожна могла його прожити так як хотілаДіоген прожив в бочці і був щасливийя прожив в паханині і також щасливийА ти? ніби не перетруждався. але така в тебе злоба на всіх хто успішніший від тебе-що ти аж їсти не можеш... Єдине що в тебе добрето злоба твій рівень споживання якраз зєднала з тим рівнем доходів..Тому ти їстиа -не можеш бо злийб - не можеш по пенсії не вистарчає.