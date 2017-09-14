Додано: Суб 26 кві, 2025 20:47

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: І скажи, хто фінансує партії в нас?

І як би вони були без цього фінансування. І скажи, хто фінансує партії в нас?І як би вони були без цього фінансування. Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси.

При цьому

НІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.



Єдине чого ти так і не зрозумів

Є життя людини

і кожна могла його прожити так як хотіла

Діоген прожив в бочці і був щасливий

я прожив в паханині і також щасливий

А ти? Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси.При цьомуНІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.Єдине чого ти так і не зрозумівЄ життя людиниі кожна могла його прожити так як хотілаДіоген прожив в бочці і був щасливийя прожив в паханині і також щасливийА ти? Хто має можливість просувати свої інтереси, оскільки має змогу фінансувати партії? Де тут пересічні? Хто має можливість просувати свої інтереси, оскільки має змогу фінансувати партії? Де тут пересічні?

detroytred написав: І ти забув відповісти хто вимкнув взагалі світло, наприклад, кпу? І ти забув відповісти хто вимкнув взагалі світло, наприклад, кпу?

detroytred написав: Замість цього наліпив єралашика про Діогена, про мене чухню навигадував. Набрехав зі стелі про злобу... Ну ніяк без брехні не будується.

Спробуй триматись предметів, про які мова. Замість цього наліпив єралашика про Діогена, про мене чухню навигадував. Набрехав зі стелі про злобу... Ну ніяк без брехні не будується.Спробуй триматись предметів, про які мова.

Давай без комуняцьких випадів.1 Якщо ти ні на що вплинути не можеш , то чому я повинен витрачати СВОЇ кошти на просування ТВОЇХ потреб?Для того щоб я на тебе ВИТРАТИВ - ти повинен стати КОРИСНИМТомуПересічний спочатку робить все щоб з користю для себе прожити своє життя.І якщо в процесі життя в нього ЗЯВЛЯТЬСЯ додаткові кошти щоб інвестувати їх в Партію чи Профсоюз який його буде захищати -я тільки за.Адже за все в житті треба платитиЯ тобі сказавЕкономіка.КПУ докерувалась настільки що їй самій вже не стало що жерти , а пересічні які звикли до подачок і за подачки за кпу голосували -як тільки подачки в кпу закінчились , так і любов пересічних зникла.Пересічні вони такіЛюблять тільки те що їм підходитьі це нормально.Дивисьяк тільки ти розумієш що виставив сам себе дурнем, так відразу в тебе вмикається захисна реакція, але як і у всіх примітивів ця реакція - примітивна...Підказую тобі..як тільки ти починаєш писатиєралашикчухнябрехнягенериш...Значить ти бачиш що тебе загнали..і ти починаєш захищатись єдиним відомим для тебе набором з десяти слів.Я ж тобі казавЄ гугль , знайди синоніми...Ця підказка ніби й не ясна, але мозок-це мускул . який піддається тренуванню , а тренування мозку-це збільшення словарного запасуТак отякщо тобі вдасться 10 слів-паразитів(індикаторів тупості) замінити на 30 а то й на 50 - значить це зробить тебе більш гнучкішим і розумнішим.Я розумію що люди (простий інженер) володіє 15000+ слів(дослідження філологів), але для тебе збільшення до 1000 - вже разів в 5 зробить тебе розумнішимСпробуйНе пожалкуєш.. це так само як з абзацами і мовоюПСзверни увагу, в останній час тебе тролем вважаю не тільки я, а й ще пяток-десяток ніків з 20 тут активних дописувачів... 25-50%- напено це забагато.