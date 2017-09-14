Дик, хавай! Вони також само, як і ти, по хатєлкам. Своїм.
Що? Хатєлки інших тобі не подобаються. А свої генериш, аж гай шумить.
Тому запиши десь --- по законам (демократичним) треба... Де понад усе - саме людина.
Де я закликав чавити людей машинами? Я закликав дотримуватись законів і вказував, де можливо було б ці закони змінити, а не коїти бєспрєдєл. Це на мою маму наїхав покидьок на переході на зелене світло п'яний і поламав їй кістки і досі гуляє на свободі, бо в нас немає судової системи і все куплено, будьте прокляті всі судді і прокурори!
Ну ти даєш. Ніхто тобі не каже, що ти до цього закликав. Мова про те, що, як ти хочеш на підставі зі стелі відносно когось, то так саме роблять й вони. Принцип -- мені так хочеться... А не по закону.
Я ж отоді тебе спростовував чим? Що твої вимоги суто на підставі -- тобі так хочеться.
ЛАД написав:fler, как обычно, потрясает глубиной анализа. Ещё бы, как никак доктор околовсяческих наук! Ума палата.
О-о, Лад нервує і переходить на особистості))) Точно шось сталося Так-с, поглянемо на новини: 20:15 Трамп після зустрічі із Зеленським опублікував великий допис із критикою Путіна (Gazeta.ua) Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український) 20:12 Франція ставить умову: путін, доведи свої мирні наміри (META) 20:02 Росія програла інформаційну війну на Заході — ЦПД (Інформаційний спротив)
Ммм, Лад, як вам такі новини?
Никак. Пока всё это только разговоры, которых было уже много. Единственное интересное, это: "Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український)". Если только это правда, а не очередной фейк или какая-то очередная хитрость Путина. Но ссылки вы, как обычно, даёте, как настоящий "доктор наук". Вроде, и есть, а по сути - ищи сам. И да, я не нервую, просто нравятся ваши анализы. Я от них просто в восторге.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 кві, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І скажи, хто фінансує партії в нас? І як би вони були без цього фінансування.
Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси. При цьому НІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.
Єдине чого ти так і не зрозумів Є життя людини і кожна могла його прожити так як хотіла Діоген прожив в бочці і був щасливий я прожив в паханині і також щасливий А ти?
Хто має можливість просувати свої інтереси, оскільки має змогу фінансувати партії? Де тут пересічні?
Давай без комуняцьких випадів. 1 Якщо ти ні на що вплинути не можеш , то чому я повинен витрачати СВОЇ кошти на просування ТВОЇХ потреб? Для того щоб я на тебе ВИТРАТИВ - ти повинен стати КОРИСНИМ Тому Пересічний спочатку робить все щоб з користю для себе прожити своє життя. І якщо в процесі життя в нього ЗЯВЛЯТЬСЯ додаткові кошти щоб інвестувати їх в Партію чи Профсоюз який його буде захищати -я тільки за. Адже за все в житті треба платити
detroytred написав:І ти забув відповісти хто вимкнув взагалі світло, наприклад, кпу?
Я тобі сказав Економіка. КПУ докерувалась настільки що їй самій вже не стало що жерти , а пересічні які звикли до подачок і за подачки за кпу голосували -як тільки подачки в кпу закінчились , так і любов пересічних зникла. Пересічні вони такі Люблять тільки те що їм підходить і це нормально.
detroytred написав:Замість цього наліпив єралашика про Діогена, про мене чухню навигадував. Набрехав зі стелі про злобу... Ну ніяк без брехні не будується. Спробуй триматись предметів, про які мова.
Дивись як тільки ти розумієш що виставив сам себе дурнем, так відразу в тебе вмикається захисна реакція, але як і у всіх примітивів ця реакція - примітивна... Підказую тобі.. як тільки ти починаєш писати єралашик чухня брехня генериш ... Значить ти бачиш що тебе загнали..і ти починаєш захищатись єдиним відомим для тебе набором з десяти слів. Я ж тобі казав Є гугль , знайди синоніми... Ця підказка ніби й не ясна, але мозок-це мускул . який піддається тренуванню , а тренування мозку-це збільшення словарного запасу Так от якщо тобі вдасться 10 слів-паразитів(індикаторів тупості) замінити на 30 а то й на 50 - значить це зробить тебе більш гнучкішим і розумнішим. Я розумію що люди (простий інженер) володіє 15000+ слів(дослідження філологів), але для тебе збільшення до 1000 - вже разів в 5 зробить тебе розумнішим Спробуй Не пожалкуєш.. це так само як з абзацами і мовою ПС зверни увагу, в останній час тебе тролем вважаю не тільки я, а й ще пяток-десяток ніків з 20 тут активних дописувачів... 25-50%- напено це забагато.
fler написав:Так-с, поглянемо на новини: 20:15 Трамп після зустрічі із Зеленським опублікував великий допис із критикою Путіна (Gazeta.ua) Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український) 20:12 Франція ставить умову: путін, доведи свої мирні наміри (META) 20:02 Росія програла інформаційну війну на Заході — ЦПД (Інформаційний спротив)
Ммм, Лад, як вам такі новини?
Никак. Пока всё это только разговоры, которых было уже много. Единственное интересное, это: "Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український)". Если только это правда, а не очередной фейк или какая-то очередная хитрость Путина. Но ссылки вы, как обычно, даёте, как настоящий "доктор наук". Вроде, и есть, а по сути - ищи сам.
ЛАД написав:И да, я не нервую, просто нравятся ваши анализы. Я от них просто в восторге.
Рада стараться Ось вам ще свіженькі: 20:38 США відхилили вимогу кремля про повне виведення українських військ з частково окупованих областей – NYT (mind) 20:38 Трамп пообіцяв не виходити з мирного процесу у війні РФ проти України – президент Естонії (LIGA.net) 20:27 Для Трампа настав час припинити вичавлювати поступки з України та дотиснути Путіна, – Джонсон (24 канал) 20:25 Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест (Главред) Все взято з https://www.ukr.net/, але ж інші ЗМІ теж про це пишуть.
budivelnik написав:Партії фінансують ті хто просуває СВОЇ інтереси. При цьому НІКОМУ не потрібні нахлєбніки а-ля ти, тому й не дивно , що партії , які фінансуються капіталістами -про тебе не думали , не думають , і думати не будуть.
Єдине чого ти так і не зрозумів Є життя людини і кожна могла його прожити так як хотіла Діоген прожив в бочці і був щасливий я прожив в паханині і також щасливий А ти?
Хто має можливість просувати свої інтереси, оскільки має змогу фінансувати партії? Де тут пересічні?
Давай без комуняцьких випадів. 1 Якщо ти ні на що вплинути не можеш , то чому я повинен витрачати СВОЇ кошти на просування ТВОЇХ потреб? Для того щоб я на тебе ВИТРАТИВ - ти повинен стати КОРИСНИМ Тому Пересічний спочатку робить все щоб з користю для себе прожити своє життя. І якщо в процесі життя в нього ЗЯВЛЯТЬСЯ додаткові кошти щоб інвестувати їх в Партію чи Профсоюз який його буде захищати -я тільки за. Адже за все в житті треба платити
detroytred написав:І ти забув відповісти хто вимкнув взагалі світло, наприклад, кпу?
Я тобі сказав Економіка. КПУ докерувалась настільки що їй самій вже не стало що жерти , а пересічні які звикли до подачок і за подачки за кпу голосували -як тільки подачки в кпу закінчились , так і любов пересічних зникла. Пересічні вони такі Люблять тільки те що їм підходить і це нормально.
detroytred написав:Замість цього наліпив єралашика про Діогена, про мене чухню навигадував. Набрехав зі стелі про злобу... Ну ніяк без брехні не будується. Спробуй триматись предметів, про які мова.
Дивись як тільки ти розумієш що виставив сам себе дурнем, так відразу в тебе вмикається захисна реакція, але як і у всіх примітивів ця реакція - примітивна... Підказую тобі.. як тільки ти починаєш писати єралашик чухня брехня генериш ... Значить ти бачиш що тебе загнали..і ти починаєш захищатись єдиним відомим для тебе набором з десяти слів. Я ж тобі казав Є гугль , знайди синоніми... Ця підказка ніби й не ясна, але мозок-це мускул . який піддається тренуванню , а тренування мозку-це збільшення словарного запасу Так от якщо тобі вдасться 10 слів-паразитів(індикаторів тупості) замінити на 30 а то й на 50 - значить це зробить тебе більш гнучкішим і розумнішим. Я розумію що люди (простий інженер) володіє 15000+ слів(дослідження філологів), але для тебе збільшення до 1000 - вже разів в 5 зробить тебе розумнішим Спробуй Не пожалкуєш.. це так само як з абзацами і мовою ПС зверни увагу, в останній час тебе тролем вважаю не тільки я, а й ще пяток-десяток ніків з 20 тут активних дописувачів... 25-50%- напено це забагато.
Ну і навіщо нові вигадки та нові предмети?
Мова і була про факт, що фінансують, бо мають змогу, не пересічні.
Кєпєу заборонена, а не твоє співання про економіка не дала їй світла.
Не вигадуй. Про брехню я вказую кожного разу на твоє конкрентне її застосування. Постійно брешеш - постійно вказую. Перестанеш, то слово брехня зникне. Аналогічно і про єралашики. Тебе не я, Пуенте ще роки назад влучно макнув, що ти складаєш саме отакі єралашики.. Я вказав раніше на кожну основу кожного єралашику. Тепер ліньки, тільки фіксую.
Склади табличку своїх слів, які ти постійно застосовуєш. Уж точно не надто більше за мене. Набори прийомів в тебе і Ко однаковий, по колу ганяєте одне і те ж, то і звісно, що відповіді вам такі ж.
Спробуй висувати своє бачення)) без мене. Ну ніяк не можеш)) Тому обтікай... ___________________________ Про п'яток-десяток ників -- повеселив! Це ж ви, воуки, і є!!! Тупі, агресивні, брехливі тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 кві, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Так-с, поглянемо на новини: 20:15 Трамп після зустрічі із Зеленським опублікував великий допис із критикою Путіна (Gazeta.ua) Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український) 20:12 Франція ставить умову: путін, доведи свої мирні наміри (META) 20:02 Росія програла інформаційну війну на Заході — ЦПД (Інформаційний спротив)
Ммм, Лад, як вам такі новини?
Никак. Пока всё это только разговоры, которых было уже много. Единственное интересное, это: "Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов (Комерсант український)". Если только это правда, а не очередной фейк или какая-то очередная хитрость Путина. Но ссылки вы, как обычно, даёте, как настоящий "доктор наук". Вроде, и есть, а по сути - ищи сам.
ЛАД написав:И да, я не нервую, просто нравятся ваши анализы. Я от них просто в восторге.
Рада стараться Ось вам ще свіженькі: 20:38 США відхилили вимогу кремля про повне виведення українських військ з частково окупованих областей – NYT (mind) 20:38 Трамп пообіцяв не виходити з мирного процесу у війні РФ проти України – президент Естонії (LIGA.net) 20:27 Для Трампа настав час припинити вичавлювати поступки з України та дотиснути Путіна, – Джонсон (24 канал) 20:25 Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест (Главред) Все взято з https://www.ukr.net/, але ж інші ЗМІ теж про це пишуть.
Ви оцими аргументами да у лоба отим голосящих про Трамп ахент путла.
Якийсь дивний ахент, запроданець, друзяка виходить.
Комедія. Комедія на цих сторінках... Зато весело.
Всі, голосящі про оте, зроблять вигляд, що не помічають оцих аргументів. __________________________ А ЛАДа ви фактично звинуватили у важкому злочині (з легкістю отак...), а потім здивувались його реакції. Хоча вона м'якше нікуди. Цирк...
Не знаю, что такое "позиція сабмісіва". Если не сложно, объясните. Хочу знать, до чого я закликаю. А ви закликаєте "до останньої верби"? На каком участке фронта вы уничтожаете орков? Как успехи? Много уже уничтожили?
Ну ви ж вже давно на форумі, пора б вже навчитись тролити більш витончено. Яким боком тут остання верба? Політика- мистецтво можливого. І є принципові речі, є ідеї, які мають бути збережені. Можна втратити території, які окупують, але не відрікатися від них, як Японія досі вважає курильські острови своїми, хоч в окупованими. Можна поступитися в якихось елементах в зовнішній політиці, але в будь-якому разі продовжувати внутрішню політику геть від кацапів і всього кацапського. Це має бути довгострокова і послідовна політика. П.С. Сабмісів - "підлеглий", той що підкоряється домінуючій стороні