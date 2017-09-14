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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13687136881368913690
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 21:55

Оце так піруети

Флер дає посилання на:
*Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов
26-04-2025 20:12
Новини Новини у світі
путін готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов.
Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков.
Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.*
https://newformat.info/news/putin-zaiav ... nikh-umov/


Взагалі ситуація склалася тоді тепер така:
- Зе: за перемовини, але за умови --- тільки повного безумовного припинення вогню;
- пу: за перемовини без жодних попередніх умов.

Тепер тоді ход за ким???
detroytred
 
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