*Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов
26-04-2025 20:12
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путін готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов.
Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков.
Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.*
Взагалі ситуація склалася тоді тепер така:
- Зе: за перемовини, але за умови --- тільки повного безумовного припинення вогню;
- пу: за перемовини без жодних попередніх умов.
Тепер тоді ход за ким???