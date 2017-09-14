Додано: Нед 27 кві, 2025 00:18

andrijk777 написав: Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея. Більше варіантів у нашої країни не було? Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея.Більше варіантів у нашої країни не було?

andrijk777 написав: Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати

ЛАД написав: О 2008 годе вы уже забыли? О 2008 годе вы уже забыли?

ЛАД написав: Не угадали. Но если у вас с память. не важно, почитайте историю Не угадали. Но если у вас с память. не важно, почитайте историю

ЛАД написав: Вы несколько сгущаете краски о ситуации в Беларуси Вы несколько сгущаете краски о ситуации в Беларуси

ЛАД написав: Если вы считаете, что лучше жить под бомбами, чем под "незмінним диктатором", то это, конечно, ваше право, но, боюсь, очень многие ваш выбор не поддержат Если вы считаете, что лучше жить под бомбами, чем под "незмінним диктатором", то это, конечно, ваше право, но, боюсь, очень многие ваш выбор не поддержат

ЛАД написав: Вам не кажется, что это похоже на то, что вы писали о Беларуси и Сев. Корее? Справиться с враждебной пропагандой мы можем только заткнув рты? Вам не кажется, что это похоже на то, что вы писали о Беларуси и Сев. Корее? Справиться с враждебной пропагандой мы можем только заткнув рты?

ЛАД написав: Вам не кажется, что при этом могут "заткнуть рты" просто оппозиции и всем хоть в чём-то несогласным с "политикой партии" Вам не кажется, что при этом могут "заткнуть рты" просто оппозиции и всем хоть в чём-то несогласным с "политикой партии"

ЛАД написав: Вам будет легче от того, что армия будет ограничена, к примеру, 100 тыс. из-за отсутствия у нас возможностей, а не из-за договора? Вам будет легче от того, что армия будет ограничена, к примеру, 100 тыс. из-за отсутствия у нас возможностей, а не из-за договора?

ЛАД написав: И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів". И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів".

депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера грузинського парламенту й почав «вєщать» російською мовою

ЛАД написав: Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія".

ще варіанти: Сирія, Куба, Еритрея, Білорусь...А якщо серйозно, то війну не те щоб вибрали свідомо.а ви самі залишитесь в країні після капітуляції?Саакашвілі був президентом не тільки у 2008 році. Що, в інші роки (до і після) у нього була якась принципово інша риторика?от тільки не треба говорити загадками. Що, може про Сі Бриз мова? Тоді я вам відкрию секрет - спільно з країнами НАТО регулярно проводить військові навчання така нейтральна країна як Сербія. І що, це робить її ворогом росії? Ні, вона навпаки є для тієї найбільшим другом у Європі.Чи може мова про заявку на пдч НАТО? Ну, заявка - це лише заявка. І навіть якби Україну прийняли, вона б не стала по цій причині автоматично ворогом для росії, як не стали інші країни Східної Європи.А, я здогадався! Ви маєте на увазі закон про обовʼязковий дубляж фільмів у кінотеатрах українською мовою, що був прийнятий якраз за Ющенка. Це дійсно символ ворожої політики. Точно!все, що я назвав -. Ну, вам простіше ховати голову в пісок, заперечувати реальність.а самий топ, коли спочатку диктатура, а потім диктатор починає війну і громадяни живуть і в диктатурі, і під бомбами.ні, не здається.правила дещо інші. І політичні сили, що просувають ворожі наративи під час війни заборонять будь-де, навіть в найбільш демократичній країні на світі.бажання таке виникнути може. Для цього і потрібне громадянське суспільство, щоб стежити за діями влади.сьогодні можемо 100 тис, через кілька років можемо 150 тис, а підписані угоди дозволяють лише 100 тис. Тому так, очевидно є кращим, коли обмеження диктуються лише наявними ресурсами, а не встановлені ззовні.ну якщо таке:нормально, і зовсім не нагадує стосунки начальник-підлеглий, то я навіть не знаю.в 21 столітті не обовʼязково бути фізично десь, щоб знати, що там відбувається.