Флер дає посилання на: *Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов 26-04-2025 20:12 Новини Новини у світі путін готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов. Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.* https://newformat.info/news/putin-zaiav ... nikh-umov/
Взагалі ситуація склалася тоді тепер така: - Зе: за перемовини, але за умови --- тільки повного безумовного припинення вогню; - пу: за перемовини без жодних попередніх умов.
Не знаю, что такое "позиція сабмісіва". Если не сложно, объясните. Хочу знать, до чого я закликаю. А ви закликаєте "до останньої верби"? На каком участке фронта вы уничтожаете орков? Как успехи? Много уже уничтожили?
Ну ви ж вже давно на форумі, пора б вже навчитись тролити більш витончено. Яким боком тут остання верба? Політика- мистецтво можливого. І є принципові речі, є ідеї, які мають бути збережені. Можна втратити території, які окупують, але не відрікатися від них, як Японія досі вважає курильські острови своїми, хоч в окупованими. Можна поступитися в якихось елементах в зовнішній політиці, але в будь-якому разі продовжувати внутрішню політику геть від кацапів і всього кацапського. Це має бути довгострокова і послідовна політика. П.С. Сабмісів - "підлеглий", той що підкоряється домінуючій стороні
1. Я не тролил, а вполне серьёзно. Да и вообще, учитывая, что я давно на форуме, можно было убедиться, что я никогда не троллю. 2. "Продовжувати внутрішню політику геть від кацапів і всього кацапського", конечно, можно. Но потом не надо удивляться повторной агрессии. Когда я написал о Финляндии, я недаром отметил, что и во внутренней политике они вели себя аккуратно:
"З вашої логікою" Финляндия в 1944 капитулировала. Везде голосовала как СССР и тоже как-то там не было особой критики в адрес Союза.
весь той час вдавалося зберігати якусь субʼєктність, хоча б у внутрішній політиці.
Вдавалося. Но без каких-либо антисоветских выступлений. И коммунисты периодически входили даже в состав правительства.
Вы этого не заметили? Вряд ли это можно охарактеризовать как: "Геть від Радянського Союзу і всього радянського". Вот от таких высказываний и появляется остання верба (это к п.1). И плохо, если вы этого не понимаете. Если это будет "довгострокова і послідовна політика" то это совсем не "Політика- мистецтво можливого" и будет весьма печально. При этом ниоткуда не следует, что мы обязаны "лизати дупу" Путину, но и зарываться не надо. 3. Спасибо за разъяснение термина. Немного отстал от жизни. Не знаком со всеми терминами современной сексологии и не знал, что они уже применяются и в политике.
ЛАД написав:При этом ниоткуда не следует, что мы обязаны "лизати дупу" Путину, но и зарываться не надо.
Є реальна економіка Педерація - країна експорту енергоносіїв. Всі інші галузі в цій державі принесені в жертву . Україна - країна з обмеженим набором для експорту природних ресурсів , тому зобовязана будувати економіку на збільшенні доданої вартості...
Те що різні економічні системи не можуть існувати в одній Державі -довела окупація ОРДЛО.... Шахти , заводи -в ОРДЛО знищені не війною, вони закриті педерацією як економічно неефективні.
Звідси прямий висновок чим далі ми від педерації-тим краще наше майбутнє.
detroytred написав:............ Сам скажи хто вимкнув взагалі світло коммунякопартії та ін. в нас?
І хто вмикає світло партіям? За чий рахунок банкети?
У нас нет партий.
Є. Як і фортеці, партії бувають різних форм.
Не буду вдаваться в терминологические споры, но тогда партией можно назвать любой "предвыборный штаб" (грубо говоря, компанию его друзей) какого-нибудь кандидата в райсовет. Можно. Но у меня как-то другие представления. И о фортеці, и о партии. Хотя сейчас слова сильно обесценились.
ЛАД написав:При этом ниоткуда не следует, что мы обязаны "лизати дупу" Путину, но и зарываться не надо.
Є реальна економіка Педерація - країна експорту енергоносіїв. Всі інші галузі в цій державі принесені в жертву . Україна - країна з обмеженим набором для експорту природних ресурсів , тому зобовязана будувати економіку на збільшенні доданої вартості...
Те що різні економічні системи не можуть існувати в одній Державі -довела окупація ОРДЛО.... Шахти , заводи -в ОРДЛО знищені не війною, вони закриті педерацією як економічно неефективні.
Звідси прямий висновок чим далі ми від педерації-тим краще наше майбутнє.
Согласен. И много раз писал о том, что надо стремиться к Западу, а не к РФ, и о том, что надо развивать промышленность. Но кто нам мешал заниматься этим 30 лет до войны? Почему-то не делали, да и сегодня здесь порой прорезаются сторонники "великой с/х державы". И как меня здесь убеждают, практически вся советская промышленность была экономически неэффективна и её давно надо было ликвидировать. Что и делалось 30 лет. А уж сколько говорилось об убыточности шахт. Так что можно считать, что оккупанты в ОРДЛО проводят нашу экономическую политику.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 кві, 2025 00:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:При этом ниоткуда не следует, что мы обязаны "лизати дупу" Путину, но и зарываться не надо.
Є реальна економіка Педерація - країна експорту енергоносіїв. Всі інші галузі в цій державі принесені в жертву . Україна - країна з обмеженим набором для експорту природних ресурсів , тому зобовязана будувати економіку на збільшенні доданої вартості...
Те що різні економічні системи не можуть існувати в одній Державі -довела окупація ОРДЛО.... Шахти , заводи -в ОРДЛО знищені не війною, вони закриті педерацією як економічно неефективні.
Звідси прямий висновок чим далі ми від педерації-тим краще наше майбутнє.
Согласен. И много раз писал о том, что надо стремиться к Западу, а не РФ, и о том, что надо развивать промышленность. Но кто нам мешал заниматься этим 30 лет до войны? Почему-то не делали, да и сегодня здесь порой прорезаются сторонники "великой с/х державы".
Що там казав світило комунізму? Вчора було рано , завтра буде пізно..... 1 Для того щоб розвивати капіталістичну а не планову промисловість -повинні бути кадри. Я памятаю що те саме світило комуністичної думки казало Соціалізм ми будемо будувати людьми , вихованими капіталізмом... Але нюанс заключається в тому , що я виявилось через 70 років - капіталізм більш прогресивніша форма розвитку, а тому будувати більш прогресивними людьми - гіршу систему - легше ніж менш прогресивними - більш прогресивну систему 2 Совок розвалився бо замортизував сам себе до мінуса.( та сама Фінляндія -тратила території і не втрачала промисловість) Україна отримала розвалини. А саме найгірше в розвалинах навіть в порівнянні з чистим полем В чистому полі можна відразу будувати А розвалини треба спочатку привести до вигляду чистого поля.
Тому ми й так нормально впорались От якби ще й педерація була поділена на 2-5 кавалків - то в нас взагалі б сьогодні була Польща.
ЛАД написав:[quote]І ви закликаєте до того ж. До позиції сабмісіва
Не знаю, что такое "позиція сабмісіва". Если не сложно, объясните. Хочу знать, до чого я закликаю. А ви закликаєте "до останньої верби"? На каком участке фронта вы уничтожаете орков? Как успехи? Много уже уничтожили?
Ну ви ж вже давно на форумі, пора б вже навчитись тролити більш витончено. Яким боком тут остання верба? Політика- мистецтво можливого. І є принципові речі, є ідеї, які мають бути збережені. Можна втратити території, які окупують, але не відрікатися від них, як Японія досі вважає курильські острови своїми, хоч в окупованими. Можна поступитися в якихось елементах в зовнішній політиці, але в будь-якому разі продовжувати внутрішню політику геть від кацапів і всього кацапського. Це має бути довгострокова і послідовна політика. П.С. Сабмісів - "підлеглий", той що підкоряється домінуючій стороні
1. Я не тролил, а вполне серьёзно. Да и вообще, учитывая, что я давно на форуме, можно было убедиться, что я никогда не троллю. 2. "Продовжувати внутрішню політику геть від кацапів і всього кацапського", конечно, можно. Но потом не надо удивляться повторной агрессии. Когда я написал о Финляндии, я недаром отметил, что и во внутренней политике они вели себя аккуратно:
"З вашої логікою" Финляндия в 1944 капитулировала. Везде голосовала как СССР и тоже как-то там не было особой критики в адрес Союза.
весь той час вдавалося зберігати якусь субʼєктність, хоча б у внутрішній політиці.
Вдавалося. Но без каких-либо антисоветских выступлений. И коммунисты периодически входили даже в состав правительства.
Вы этого не заметили? Вряд ли это можно охарактеризовать как: "Геть від Радянського Союзу і всього радянського". Вот от таких высказываний и появляется остання верба (это к п.1). И плохо, если вы этого не понимаете. Если это будет "довгострокова і послідовна політика" то это совсем не "Політика- мистецтво можливого" и будет весьма печально. При этом ниоткуда не следует, что мы обязаны "лизати дупу" Путину, но и зарываться не надо. 3. Спасибо за разъяснение термина. Немного отстал от жизни. Не знаком со всеми терминами современной сексологии и не знал, что они уже применяются и в политике.[/quote] Те що ви описуєте якраз і є "лизати дупу хуйлу і росії загалом". Розворот політики назад в проросійську це шлях самознищення держави. Тільки послідовний рух далі від рф може вивести нас з часом у більш безпечний стан. З Фінляндією нас годі порівнювати, вони ніколи не були настільки близькі до асиміляції. Країни Балтії то зрозуміли раніше.
andrijk777 написав:Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея. Більше варіантів у нашої країни не було?
ще варіанти: Сирія, Куба, Еритрея, Білорусь... А якщо серйозно, то війну не те щоб вибрали свідомо.
andrijk777 написав:Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати
а ви самі залишитесь в країні після капітуляції?
ЛАД написав:О 2008 годе вы уже забыли?
Саакашвілі був президентом не тільки у 2008 році. Що, в інші роки (до і після) у нього була якась принципово інша риторика?
ЛАД написав:Не угадали. Но если у вас с память. не важно, почитайте историю
от тільки не треба говорити загадками. Що, може про Сі Бриз мова? Тоді я вам відкрию секрет - спільно з країнами НАТО регулярно проводить військові навчання така нейтральна країна як Сербія. І що, це робить її ворогом росії? Ні, вона навпаки є для тієї найбільшим другом у Європі. Чи може мова про заявку на пдч НАТО? Ну, заявка - це лише заявка. І навіть якби Україну прийняли, вона б не стала по цій причині автоматично ворогом для росії, як не стали інші країни Східної Європи. А, я здогадався! Ви маєте на увазі закон про обовʼязковий дубляж фільмів у кінотеатрах українською мовою, що був прийнятий якраз за Ющенка. Це дійсно символ ворожої політики. Точно!
ЛАД написав:Вы несколько сгущаете краски о ситуации в Беларуси
все, що я назвав - абсолютні факти. Ну, вам простіше ховати голову в пісок, заперечувати реальність.
ЛАД написав:Если вы считаете, что лучше жить под бомбами, чем под "незмінним диктатором", то это, конечно, ваше право, но, боюсь, очень многие ваш выбор не поддержат
а самий топ, коли спочатку диктатура, а потім диктатор починає війну і громадяни живуть і в диктатурі, і під бомбами.
ЛАД написав:Вам не кажется, что это похоже на то, что вы писали о Беларуси и Сев. Корее? Справиться с враждебной пропагандой мы можем только заткнув рты?
ні, не здається. Під час війни правила дещо інші. І політичні сили, що просувають ворожі наративи під час війни заборонять будь-де, навіть в найбільш демократичній країні на світі.
ЛАД написав:Вам не кажется, что при этом могут "заткнуть рты" просто оппозиции и всем хоть в чём-то несогласным с "политикой партии"
бажання таке виникнути може. Для цього і потрібне громадянське суспільство, щоб стежити за діями влади.
ЛАД написав:Вам будет легче от того, что армия будет ограничена, к примеру, 100 тыс. из-за отсутствия у нас возможностей, а не из-за договора?
сьогодні можемо 100 тис, через кілька років можемо 150 тис, а підписані угоди дозволяють лише 100 тис. Тому так, очевидно є кращим, коли обмеження диктуються лише наявними ресурсами, а не встановлені ззовні.
ЛАД написав:И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів".
ну якщо таке:
депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера грузинського парламенту й почав «вєщать» російською мовою
нормально, і зовсім не нагадує стосунки начальник-підлеглий, то я навіть не знаю.
ЛАД написав:Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже
в 21 столітті не обовʼязково бути фізично десь, щоб знати, що там відбувається.
budivelnik У вас много спорных моментов, но не буду. А вот насчёт Финляндии вы ошибаетесь. Она как раз получила толчок к развитию промышленности после войны благодаря необходимости выплачивать репарации Союзу, причём не деньгами, а поставками товаров и последующему экономическому сотрудничеству с СССР. И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.