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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:35
ЛАД написав:
И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави
)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення
)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо
)
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budivelnik
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:37
Faceless написав:
...............
Те що ви описуєте якраз і є "лизати дупу хуйлу і росії загалом". Розворот політики назад в проросійську це шлях самознищення держави. Тільки послідовний рух далі від рф може вивести нас з часом у більш безпечний стан. З Фінляндією нас годі порівнювати, вони ніколи не були настільки близькі до асиміляції.
Країни Балтії то зрозуміли раніше.
Вы не видите разницы между "пророссийской" политикой и отсутствием "антироссийской" политики?
Странам Балтии было проще - их практически моментально приняли и в ЕС, и в НАТО. Отчасти, конечно, благодаря их решительному стремлению на Запад, но далеко не только поэтому.
Почему вы считаете, что "з Фінляндією нас годі порівнювати", не очень понимаю. Просто потому, что вы рвётесь побыстрее и подальше "геть від москалів"?
Если Украина будет руководствоваться вашими взглядами, то ни к чему хорошему это не приведёт.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:43
thenewepic
"в 21 столітті не обовʼязково бути" сильно грамотным (не в смысле грамматики), чтобы писать длинные посты.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:50
budivelnik написав: ЛАД написав:
И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави
)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення
)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо
)
Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.
Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.
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ЛАД
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