Додано: Нед 27 кві, 2025 01:21

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились. И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились. А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?

У нас просто не було трьох речей

1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави)

2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення)

3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо) А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?У нас просто не було трьох речей1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави)2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення)3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо) Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.

Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы. Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.

Так і ми з наступником совка-педерацією жили нормально , все що вони хотіли-ми їм давалиХочете ядерну зброю - берітьхочете базу в Криму-берітьхочете безблоковість-добре...а потім педераційники від власного жлобства зробили крок, який ЗМУСИВ нас повернутись лицем до Заходу.І це було ПІДВИЩЕННЯ цін на газ....Поки ми отримували газ більш/менш дешевий-до того часу могли тримати бідною нашу робочу силу(комуналка дешева) а як тільки газ для нас виріс - так відразу ті підприємства які продавали продукцію в росію-і банкротнули , бо з одного боку для випуску використовували дорогі енергоносії(в порівнянні з продукцією російського виробництва) а з другого треба піднімати зарплату працівникам...Так що звинувачувати Україну що вона не так себе вела як Фінляндія-не можнаце педерація зробила все щоб ми вели себе не так...ПСдо речіА на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло-це що він так переживав тоді за російську? так тоді російських шкіл було більше ніж українськихЧи так боявся щоб ми не пішли в НАТО?так тоді по соцопитуваннях 70% були проти НАТО...