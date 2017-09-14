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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:35
ЛАД написав:
И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави
)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення
)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо
)
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budivelnik
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:37
Faceless написав:
...............
Те що ви описуєте якраз і є "лизати дупу хуйлу і росії загалом". Розворот політики назад в проросійську це шлях самознищення держави. Тільки послідовний рух далі від рф може вивести нас з часом у більш безпечний стан. З Фінляндією нас годі порівнювати, вони ніколи не були настільки близькі до асиміляції.
Країни Балтії то зрозуміли раніше.
Вы не видите разницы между "пророссийской" политикой и отсутствием "антироссийской" политики?
Странам Балтии было проще - их практически моментально приняли и в ЕС, и в НАТО. Отчасти, конечно, благодаря их решительному стремлению на Запад, но далеко не только поэтому.
Почему вы считаете, что "з Фінляндією нас годі порівнювати", не очень понимаю. Просто потому, что вы рвётесь побыстрее и подальше "геть від москалів"?
Если Украина будет руководствоваться вашими взглядами, то ни к чему хорошему это не приведёт.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:43
thenewepic
"в 21 столітті не обовʼязково бути" сильно грамотным (не в смысле грамматики), чтобы писать длинные посты.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 кві, 2025 00:50
budivelnik написав: ЛАД написав:
И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави
)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення
)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо
)
Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.
Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 кві, 2025 01:01
budivelnik написав:
Тому ми й так нормально впорались
От якби ще й педерація була поділена на 2-5 кавалків - то в нас взагалі б сьогодні була Польща.
русские нефтедоллары купили всех в Україне европе и америке и они были не против,
Україну гвалтують а ООН , НАТО и прочие институты мировой демократии лишь ..глубоко озабочены...
Наша ылита
и европы с омерикой под колпаком кгб (фсб), ещё с тех времён куплена ,
тут камень предкновения,
поэтому и маємо шо маємо,
как там порешают так и будет, тут,
но походу есть сила которая этому имеет силу ответить -нет.
жизнями пересічних , поэтому война на фоне коррупции па 17 і нікого не посадили і досі
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Vadim_
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Додано: Нед 27 кві, 2025 01:10
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,
Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.
Тоесть мы сами себя заставили разоружиться или кто то заставил?
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Vadim_
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Додано: Нед 27 кві, 2025 01:21
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави
)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення
)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо
)
Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.
Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.
Так і ми з наступником совка-педерацією жили нормально , все що вони хотіли-ми їм давали
Хочете ядерну зброю - беріть
хочете базу в Криму-беріть
хочете безблоковість-добре
...
а потім педераційники від власного жлобства зробили крок, який ЗМУСИВ нас повернутись лицем до Заходу.
І це було ПІДВИЩЕННЯ цін на газ....
Поки ми отримували газ більш/менш дешевий-до того часу могли тримати бідною нашу робочу силу(комуналка дешева) а як тільки газ для нас виріс - так відразу ті підприємства які продавали продукцію в росію-і банкротнули , бо з одного боку для випуску використовували дорогі енергоносії(в порівнянні з продукцією російського виробництва) а з другого треба піднімати зарплату працівникам...
Так що звинувачувати Україну що вона не так себе вела як Фінляндія-не можна
це педерація зробила все щоб ми вели себе не так...
ПС
до речі
А на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло-це що він так переживав тоді за російську? так тоді російських шкіл було більше ніж українських
Чи так боявся щоб ми не пішли в НАТО?
так тоді по соцопитуваннях 70% були проти НАТО...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 01:52
budivelnik написав:
Чи так боявся щоб ми не пішли в НАТО?
так тоді по соцопитуваннях 70% були проти НАТО...
наші гниди під зовнішнім керівництвом
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