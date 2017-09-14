Додано: Нед 27 кві, 2025 09:27

budivelnik написав:

ПС

до речі

А на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло ПСдо речіА на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло

Дійсно цікаво було б взнати реал про оту Тузлу. Чому, що і як.Бо версій купа куп.В тому числі від Плюща:*Не исключено, что политические игроки разработали один из сценариев сохранения Кучмы при власти и недопущения демократических выборов президента в 2004 году", - считает депутат.*Там розписані увесь можливий сценарій.____________________________Стосовно ж того, що на 2003 рік не було ніяких змін у відносинах Україна-рф, то це спростовується легко.Саме у 2003 році президент України видає книгу "Україна не росія".І ця книга, в першу чергу, була саме для рфян, показати їм, що отого а-ля ще совдепівського (брати...старший брат) нема і не буде.*У 2003 році першим виданням Леонід Кучма "прагнув на конкретних історичних прикладах пояснити насамперед росіянам, чому Україна — не Росія і чому вони не мають жодного права втручатися в справи України та українського народу", пише Дарка Оліфер.*Тобто чергові якісні зміни (після суто фази набуття самостійності) у відносинах вже відбулись. Навіть за Кучми, а не те що за Ющенка.Ще Кучма вказав рфії, що нефіг втручатися в справи України.Рфяни звісно з цим не погодилися. І дивно було б, якби вікові імперці погодились на це.Саме з цього часу Україні для захисту отаких своїх змін необхідно було працювати над підкріпленням реальною силою цих своїх нових бажань -- щоб оркостан не втручався в її справи.Але))Замість того, щоб зробити отого Коваля, як мінімум, МОУ... його посунули.Абсурд: одночасно крокувати до самостійності (образно - показати факу оркостану) і усувати того, хто зможе це захистити і довів вже це.Тобто проводити незабезпечену політику.І якщо Кучма проводив аля щоб оркостан аби не втручався в справи України, то Ющенко пішов ще далі - йдем в Європу-НАТО (тобто до конкурентів оркостану).Але знов таки теж саме -- на захист-забезпечення цієї політики забив.