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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13688136891369013691
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 00:37

  Faceless написав:...............
Те що ви описуєте якраз і є "лизати дупу хуйлу і росії загалом". Розворот політики назад в проросійську це шлях самознищення держави. Тільки послідовний рух далі від рф може вивести нас з часом у більш безпечний стан. З Фінляндією нас годі порівнювати, вони ніколи не були настільки близькі до асиміляції.
Країни Балтії то зрозуміли раніше.
Вы не видите разницы между "пророссийской" политикой и отсутствием "антироссийской" политики?
Странам Балтии было проще - их практически моментально приняли и в ЕС, и в НАТО. Отчасти, конечно, благодаря их решительному стремлению на Запад, но далеко не только поэтому.
Почему вы считаете, что "з Фінляндією нас годі порівнювати", не очень понимаю. Просто потому, что вы рвётесь побыстрее и подальше "геть від москалів"?
Если Украина будет руководствоваться вашими взглядами, то ни к чему хорошему это не приведёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 00:43

thenewepic
"в 21 столітті не обовʼязково бути" сильно грамотным (не в смысле грамматики), чтобы писать длинные посты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 00:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо)

Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.
Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 01:10

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:але п,здець в тому що ми їм (европе)не потрібні, як цей світ європейський і американський не хоче з нами бути разом проти имперії рф,

Не правда. У нас був шанс з 1990-2005 роки інтегруватись в Європу і нас би Європа прийняла. Тоді РФ була слабка. Ми повністю провалили цей шанс(в цьому є і об'єктивні причини). Спромоглись на революцію тільки в 2004 році. Але це було вже пізно. В 2008 путін вже був різко проти України в ЕС.

Тоесть мы сами себя заставили разоружиться или кто то заставил?
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 01:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И нам никто не мешал строить новые предприятия "в чистом поле", наплевав на наличие старых предприятий, если даже считать, что все они никуда не годились.
А хто каже що в наших проблемах-інші винуваті?
У нас просто не було трьох речей
1 Відсутні ресурси___(розвалини були ,але ці розвалини не врятували совок, то як вони могли покращити існування новоствореної Держави)
2 Відсутній менталітет__(люди були , які вміли працювати коли їм вказували і губились коли треба було самостійно прийняти рішення)
3 Відсутні партнерські стосунки з іншими Державами__( ті що були за совка-розірвались разом з падінням совка, а через залізний занавіс почати з нічого відразу після падіння-практично не можливо)
Финляндия получила толчок к развитию промышленности именно благодаря поставкам в СССР и ресурсов при этом в начале у них тоже не было, наоборот были репарации. Партнёрские отношения с другими странами у них появились позже. Мы точно так же могли получать ресурсы от поставок в РФ. Они ещё долго без наших поставок просто не могли обжодиться.
Были и люди, которые сами могли принимать решения. Вы, например. Но и не только вы.
Так і ми з наступником совка-педерацією жили нормально , все що вони хотіли-ми їм давали
Хочете ядерну зброю - беріть
хочете базу в Криму-беріть
хочете безблоковість-добре
...
а потім педераційники від власного жлобства зробили крок, який ЗМУСИВ нас повернутись лицем до Заходу.
І це було ПІДВИЩЕННЯ цін на газ....
Поки ми отримували газ більш/менш дешевий-до того часу могли тримати бідною нашу робочу силу(комуналка дешева) а як тільки газ для нас виріс - так відразу ті підприємства які продавали продукцію в росію-і банкротнули , бо з одного боку для випуску використовували дорогі енергоносії(в порівнянні з продукцією російського виробництва) а з другого треба піднімати зарплату працівникам...

Так що звинувачувати Україну що вона не так себе вела як Фінляндія-не можна
це педерація зробила все щоб ми вели себе не так...
ПС
до речі
А на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло-це що він так переживав тоді за російську? так тоді російських шкіл було більше ніж українських
Чи так боявся щоб ми не пішли в НАТО?
так тоді по соцопитуваннях 70% були проти НАТО...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 09:24

  andrijk777 написав:Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея. :D :D Більше варіантів у нашої країни не було?

як цікаво спрощують всі ці прихильники капітуляції (дуже активні останнім часом). так, щоб не стати КНДР - треба воювати. але є нюанс - в КНДР живуть такі корейці, а в нас українці жити не будуть - все будуть робити руське, методами найгірших часів русифікації - ви є послухайте їх керівників - України та українців не існує.

й виникає третій варіант - воювати й наносити шкоду Раші до тих пір, поки вони не зрозуміють, що треба домовлятися. це ж Рашу треба примушувати до миру, до перемовин. й це не так важко, як розхвалюють наші прихильники Раші, - з ресурсами на війну там вже теж напряг 8)
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???

ми воюємо за те, щоб жити у вільній та незалежній країні, яка сама обирає своє майбутнє. військові гинуть за те, що в окупації не загинуло/не постраждало набагато більше народу - це очевидно. але провокатори постійно спекулюють на цій темі.

краще скажи, за що гине руське "м'ясо" - за можливість потримати в руках кілька мільйонів рублів???
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 09:27

  budivelnik написав:
ПС
до речі
А на Тузлу то навіщо педераційники поперли при Кучмі? Ще Ющенко і ТАК -не було, Бандюкович був Губернатором Донецької..а пуйло взяло і поперло

Дійсно цікаво було б взнати реал про оту Тузлу. Чому, що і як.

Бо версій купа куп.
В тому числі від Плюща:
*Не исключено, что политические игроки разработали один из сценариев сохранения Кучмы при власти и недопущения демократических выборов президента в 2004 году", - считает депутат.*
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/10/21/4374948/
Там розписані увесь можливий сценарій.
____________________________
Стосовно ж того, що на 2003 рік не було ніяких змін у відносинах Україна-рф, то це спростовується легко.
Саме у 2003 році президент України видає книгу "Україна не росія".
І ця книга, в першу чергу, була саме для рфян, показати їм, що отого а-ля ще совдепівського (брати...старший брат) нема і не буде.
*У 2003 році першим виданням Леонід Кучма "прагнув на конкретних історичних прикладах пояснити насамперед росіянам, чому Україна — не Росія і чому вони не мають жодного права втручатися в справи України та українського народу", пише Дарка Оліфер.*
https://suspilne.media/culture/621781-l ... iv-potomu/

Тобто чергові якісні зміни (після суто фази набуття самостійності) у відносинах вже відбулись. Навіть за Кучми, а не те що за Ющенка.
Ще Кучма вказав рфії, що нефіг втручатися в справи України.
Рфяни звісно з цим не погодилися. І дивно було б, якби вікові імперці погодились на це.

Саме з цього часу Україні для захисту отаких своїх змін необхідно було працювати над підкріпленням реальною силою цих своїх нових бажань -- щоб оркостан не втручався в її справи.

Але))
Замість того, щоб зробити отого Коваля, як мінімум, МОУ... його посунули.
Абсурд: одночасно крокувати до самостійності (образно - показати факу оркостану) і усувати того, хто зможе це захистити і довів вже це.
Тобто проводити незабезпечену політику.

І якщо Кучма проводив аля щоб оркостан аби не втручався в справи України, то Ющенко пішов ще далі - йдем в Європу-НАТО (тобто до конкурентів оркостану).
Але знов таки теж саме -- на захист-забезпечення цієї політики забив.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 кві, 2025 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:01

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
1945 - і овсі ніяким боком до боротьби вимог трудяг за покращення собі.

После 1945 в США очень сильные профсоюзы.
И сильный рост благосостояния.

а ви ніколи не читали про США (ви ж багато читаєте поганого про США), що профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось підозріло активізувався ЛАД
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:11

  Shaman написав:профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво :D

Хотел я это написать, но побоялся обвинения в том, что я сторонник мафии 😁
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