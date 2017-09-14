Shaman написав:профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво
Хотел я это написать, но побоялся обвинения в том, что я сторонник мафии 😁
Чому? Про те, що в США профсоюзи спочатку були інструментом мафії, я разів двадцять нагадував на цьому форумі раніше. Зараз не став, бо гадав, що всі вже й так про це знають.
Спочатку можновладці надали частку влади профсоюзам через мафію. А потім вже й офіційно легалізували.
І я б перевернув ваш порядок на -- це мафія почала використовувати профсоюзи. А не профсоюзи мафію. Владі ж самій доцільно стало мати потужні профспілки... Для подальшого розвитку. Як ото влада ж сама розбила Стандарт Ойл. Для розвитку.
Якщо українській владі поки не доцільно мати потужні профспілки, то ніяка мафія)) нічого не зробить. Ситуація зміниться лише за виникнення бажання-мети в самої влади отримати ще один важель противаг; самим поділитися часткою влади. Надати профспілкам. Точніше їх керманичам. Зробити їх теж можновладцями. Для розвитку. Тобто в можновладців наших поки нема мети подальшого розвитку... _________________________________ По темі: *В ночь на 27 апреля 2025 года противник атаковал 149 ударными БпЛА, из них удалось сбить 57, еще 67 названы "локационно потерянными". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/27/7509357/ Два моменти: - числа - локаціонно втрачені. Без коментарів.
andrijk777 написав:Тобто у нас було всього 2 варіанти: або війна або Північна Корея. Більше варіантів у нашої країни не було?
як цікаво спрощують всі ці прихильники капітуляції (дуже активні останнім часом). так, щоб не стати КНДР - треба воювати. але є нюанс - в КНДР живуть такі корейці, а в нас українці жити не будуть - все будуть робити руське, методами найгірших часів русифікації - ви є послухайте їх керівників - України та українців не існує.
й виникає третій варіант - воювати й наносити шкоду Раші до тих пір, поки вони не зрозуміють, що треба домовлятися. це ж Рашу треба примушувати до миру, до перемовин. й це не так важко, як розхвалюють наші прихильники Раші, - з ресурсами на війну там вже теж напряг
А для чого ми тоді воюємо? Такі як ви не хочуть ні мир(ви називаєте це капітуляцією) заключати ні людей випускати. Виходить люди повинні згинути тут. Для чого???
ми воюємо за те, щоб жити у вільній та незалежній країні, яка сама обирає своє майбутнє. військові гинуть за те, що в окупації не загинуло/не постраждало набагато більше народу - це очевидно. але провокатори постійно спекулюють на цій темі.
краще скажи, за що гине руське "м'ясо" - за можливість потримати в руках кілька мільйонів рублів???
За русское имперское вяличие, большинство проживает в говне но им надо завоевать Украіну так как там бандерівці і живут они богато, так сказал президент а своего ума нету. п.с. был проездом у родственников в деревне Тверской губернии в 1996 году ,рядом с трассой, не в глубинке, из Питера в Москву, из еды только картошка... в Питере и Москве по другому ... п.с. даже дороги в москве лучше были чем в питере...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 27 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво
Хотел я это написать, но побоялся обвинения в том, что я сторонник мафии 😁
Так я и не спорю. Мафия великая сила. И все соц- и компартии были созданы мафией. И английские тред-юнионы тоже. И сухой закон в США приняли только для укрепления и обогащения мафии.
где то отдалённо вспоминаю программу Время по чорно-белому ТВ Горизонт и про ш т ра й к б р е хе ро в Англии ,.постоянно или шото такое, пропагандонское Совковая пропаганда такое не могла продвигать просто так, культурно спиздели ядерку, теперь говорят про справедливость, ...