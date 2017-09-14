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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13690136911369213693
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нормальні люди радіють весні, сонцю, зеленим деревам
а не розпалюють ворожнечу на "інфо-фронтах"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:була група депутатів яка була проти(на чолі з Чорноволом по-моєму).


не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:45

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво :D

Хотел я это написать, но побоялся обвинения в том, что я сторонник мафии 😁

Так я и не спорю.
Мафия великая сила. И все соц- и компартии были созданы мафией. И английские тред-юнионы тоже.
И сухой закон в США приняли только для укрепления и обогащения мафии.

от ЛАД такий ЛАД. співпраця профспілок та мафії в США відома річ - але замість того, щоб визнати очевидне, починаєте переводити ці в хіханьки.

я зрозумів, чому ви мене звинувачуєте в пропаганді - бо ви самі звичайний радянський пропагандон (поки пишемо так, а можна й розшифрувати :D ). не знаю навіщо ви це робите, притомні люди радянські часи не пропагують. може дійсно спогади - трава зеленіща, сонце жовтіше й взагалі стоїть дещо :lol:

тому приписувати високий рівень життя на Заході лише тому, що стався 1917 - дуже сильне перебільшення. хоча й приклад, як можна загнобити країну під начебто красивими лозунгами...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й ще раз, щось підозріло активізувався ЛАД. 8)

може весна звісно :D а може саме зараз йдуть перемовини - які він в черговий раз не бачить, й Україна відстоює свої вимоги - а для це небачене, як так, треба мовчки схилити голову перед Рашею

ще раз, що відстоює ЛАД. є декілька моментів, які виходять один з іншого - й якраз які він відстоює в останніх постах. це й лівацькі ідеї, й його нерозуміння, що срср - це тупиковий розвиток, й поки найоптимальніший з того, що працює - це розвинена демократія. й його нерозуміння, що сучасна Раша - це нащадок срср, зараз це духовний нащадок нацистської Німеччини. суспільні науки погано розуміються чистими технарями 8)

але відповідно його навіть не хибні, а шкідливі ідеї - це те, що ми маємо прислухатися до думки сучасної Раші. все ЛАД, прокинься, Раша - це не срср, це абсолютно дикий капіталізм, але державний - тобто ще гірший варіант - керують чиновники. а оскільки офіційно вони не володіють, то основна ідея поточної влади - лише ВКРАСТИ. й спілкуючись з Рашею, особливо політично - це лише спосіб заразитися тим самим, ніяких прогресивних ідей ми від Раші не отримаємо.

з якого переляку ми не можемо мати антиросійські настрої? після всіх цих масових обстрілів цивільних, після всіх цих катувань полонених. ви теж волієте не бачити, що наші полонені утримуються в умовах, схожих на нацистські концтабори. хоча ні, у Раші є власні здобутки на цих теренах - для українців відродили сучасний ГУЛАГ в найгіршому сенсі цього слова.

Іран має антиамериканську та антиізраільську позицію, щось США його не бомбить. Пакистан має антиіндійську позицію - й що? до речі, наш конфлікт Раша-Україна має багато східних рис з Індія-Пакистан. що це за вигадка, що якщо в нас антиросійські настрої, то Раша має право атакувати - нехай санкції вводить, якщо щось не подобається :D це навіть не позиція - це ганебна руська пропаганда - "не ущемляйте руських". Грузію згадали з цієї фейковою історією про Цхінвалі. Прибалтику зараз починають цим лякати - за 30 років люди навіть не захотіли стати громадянами своїх країн. але як справжні руські перші на отримання допомоги...

зараз співпраця з Рашею не дасть жодного позитивного моменту, але може лише створити проблеми. якщо Раша колись спробує стати цивілізованою країною - такий шанс є завжди, але у випадку Раші, це може статися лише через насильство - ось тоді й спробуємо співпрацювати. а зараз - кордон та мінні загородження.

щоб прислухатися до думки країни - вона має це заслужити. а думки диктатур апріорі не можна брати до уваги - бо вони диктатури й треба постійно про це казати 8)
Shaman
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  #<1 ... 13690136911369213693
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