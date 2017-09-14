не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України
Додано: Нед 27 кві, 2025 13:45
от ЛАД такий ЛАД. співпраця профспілок та мафії в США відома річ - але замість того, щоб визнати очевидне, починаєте переводити ці в хіханьки.
я зрозумів, чому ви мене звинувачуєте в пропаганді - бо ви самі звичайний радянський пропагандон (поки пишемо так, а можна й розшифрувати ). не знаю навіщо ви це робите, притомні люди радянські часи не пропагують. може дійсно спогади - трава зеленіща, сонце жовтіше й взагалі стоїть дещо
тому приписувати високий рівень життя на Заході лише тому, що стався 1917 - дуже сильне перебільшення. хоча й приклад, як можна загнобити країну під начебто красивими лозунгами...
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
й ще раз, щось підозріло активізувався ЛАД.
може весна звісно а може саме зараз йдуть перемовини - які він в черговий раз не бачить, й Україна відстоює свої вимоги - а для це небачене, як так, треба мовчки схилити голову перед Рашею
ще раз, що відстоює ЛАД. є декілька моментів, які виходять один з іншого - й якраз які він відстоює в останніх постах. це й лівацькі ідеї, й його нерозуміння, що срср - це тупиковий розвиток, й поки найоптимальніший з того, що працює - це розвинена демократія. й його нерозуміння, що сучасна Раша - це нащадок срср, зараз це духовний нащадок нацистської Німеччини. суспільні науки погано розуміються чистими технарями
але відповідно його навіть не хибні, а шкідливі ідеї - це те, що ми маємо прислухатися до думки сучасної Раші. все ЛАД, прокинься, Раша - це не срср, це абсолютно дикий капіталізм, але державний - тобто ще гірший варіант - керують чиновники. а оскільки офіційно вони не володіють, то основна ідея поточної влади - лише ВКРАСТИ. й спілкуючись з Рашею, особливо політично - це лише спосіб заразитися тим самим, ніяких прогресивних ідей ми від Раші не отримаємо.
з якого переляку ми не можемо мати антиросійські настрої? після всіх цих масових обстрілів цивільних, після всіх цих катувань полонених. ви теж волієте не бачити, що наші полонені утримуються в умовах, схожих на нацистські концтабори. хоча ні, у Раші є власні здобутки на цих теренах - для українців відродили сучасний ГУЛАГ в найгіршому сенсі цього слова.
Іран має антиамериканську та антиізраільську позицію, щось США його не бомбить. Пакистан має антиіндійську позицію - й що? до речі, наш конфлікт Раша-Україна має багато східних рис з Індія-Пакистан. що це за вигадка, що якщо в нас антиросійські настрої, то Раша має право атакувати - нехай санкції вводить, якщо щось не подобається це навіть не позиція - це ганебна руська пропаганда - "не ущемляйте руських". Грузію згадали з цієї фейковою історією про Цхінвалі. Прибалтику зараз починають цим лякати - за 30 років люди навіть не захотіли стати громадянами своїх країн. але як справжні руські перші на отримання допомоги...
зараз співпраця з Рашею не дасть жодного позитивного моменту, але може лише створити проблеми. якщо Раша колись спробує стати цивілізованою країною - такий шанс є завжди, але у випадку Раші, це може статися лише через насильство - ось тоді й спробуємо співпрацювати. а зараз - кордон та мінні загородження.
щоб прислухатися до думки країни - вона має це заслужити. а думки диктатур апріорі не можна брати до уваги - бо вони диктатури й треба постійно про це казати
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
й ще один його постулат радянської людини ЛАДа - краще жити в неволі, ніж боротися за волю. на ЛАД, з цим в Раші - там це трансформувалося в сісти на пляшку.
в Україні зовсім інше коріння, що Майдани й доводять
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:08
thenewepic
брехливі повідомлення ЛАДа треба звісно спростовувати. але як бачите, змусити його визнати щось - марна праця. ви йому навели купу аргументів, думаєте, що вже все зрозуміло - а він такий - все це пропускає, й каже - все фігня, все не так - але вже без аргументів
каже, шо в партії не був - ми ж віримо людям на слово? але де навчився такій демагогії? з досвіду? все життя лише й робив, що брехав?
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:09
До чого тут початок 90-х і відмова від ядерної зброї? Та й хто такий той Павличко? Хто його слухав? Ніхто.
Ось підтвердження моїх слів:
З 6 до 8 хв.
2хв. надіюсь осилите.
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:10
В лівих ідеї гарні, але реалізація через Ж.
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:11
українці й радіють. але заважає цьому агресія московитів - вам ні?. оці регулярні повідомлення про загибель співгромадян, в тому числі дітей.
тому порадіємо після перемоги а так попереду роки тяжкої праці...
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:13
шукайте інші джерела. Любарський - недостовірне. те, що я слухав з тем, які розумію - там повна маячня.
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:13
жінки вийшли до праці, а не тільки KKK (Kinder, Kueche, Kleide)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 кві, 2025 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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