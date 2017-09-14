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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1369113692136931369413695>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:була група депутатів яка була проти(на чолі з Чорноволом по-моєму).


не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:45

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:профспілки набрали свою силу після того, як почали співпрацювати з мафією. що саме мафія ефективно перешкоджала використанню штрейкбрехерів. почитайте, дуже цікаво :D

Хотел я это написать, но побоялся обвинения в том, что я сторонник мафии 😁

Так я и не спорю.
Мафия великая сила. И все соц- и компартии были созданы мафией. И английские тред-юнионы тоже.
И сухой закон в США приняли только для укрепления и обогащения мафии.

от ЛАД такий ЛАД. співпраця профспілок та мафії в США відома річ - але замість того, щоб визнати очевидне, починаєте переводити ці в хіханьки.

я зрозумів, чому ви мене звинувачуєте в пропаганді - бо ви самі звичайний радянський пропагандон (поки пишемо так, а можна й розшифрувати :D ). не знаю навіщо ви це робите, притомні люди радянські часи не пропагують. може дійсно спогади - трава зеленіща, сонце жовтіше й взагалі стоїть дещо :lol:

тому приписувати високий рівень життя на Заході лише тому, що стався 1917 - дуже сильне перебільшення. хоча й приклад, як можна загнобити країну під начебто красивими лозунгами...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й ще раз, щось підозріло активізувався ЛАД. 8)

може весна звісно :D а може саме зараз йдуть перемовини - які він в черговий раз не бачить, й Україна відстоює свої вимоги - а для це небачене, як так, треба мовчки схилити голову перед Рашею

ще раз, що відстоює ЛАД. є декілька моментів, які виходять один з іншого - й якраз які він відстоює в останніх постах. це й лівацькі ідеї, й його нерозуміння, що срср - це тупиковий розвиток, й поки найоптимальніший з того, що працює - це розвинена демократія. й його нерозуміння, що сучасна Раша - це нащадок срср, зараз це духовний нащадок нацистської Німеччини. суспільні науки погано розуміються чистими технарями 8)

але відповідно його навіть не хибні, а шкідливі ідеї - це те, що ми маємо прислухатися до думки сучасної Раші. все ЛАД, прокинься, Раша - це не срср, це абсолютно дикий капіталізм, але державний - тобто ще гірший варіант - керують чиновники. а оскільки офіційно вони не володіють, то основна ідея поточної влади - лише ВКРАСТИ. й спілкуючись з Рашею, особливо політично - це лише спосіб заразитися тим самим, ніяких прогресивних ідей ми від Раші не отримаємо.

з якого переляку ми не можемо мати антиросійські настрої? після всіх цих масових обстрілів цивільних, після всіх цих катувань полонених. ви теж волієте не бачити, що наші полонені утримуються в умовах, схожих на нацистські концтабори. хоча ні, у Раші є власні здобутки на цих теренах - для українців відродили сучасний ГУЛАГ в найгіршому сенсі цього слова.

Іран має антиамериканську та антиізраільську позицію, щось США його не бомбить. Пакистан має антиіндійську позицію - й що? до речі, наш конфлікт Раша-Україна має багато східних рис з Індія-Пакистан. що це за вигадка, що якщо в нас антиросійські настрої, то Раша має право атакувати - нехай санкції вводить, якщо щось не подобається :D це навіть не позиція - це ганебна руська пропаганда - "не ущемляйте руських". Грузію згадали з цієї фейковою історією про Цхінвалі. Прибалтику зараз починають цим лякати - за 30 років люди навіть не захотіли стати громадянами своїх країн. але як справжні руські перші на отримання допомоги...

зараз співпраця з Рашею не дасть жодного позитивного моменту, але може лише створити проблеми. якщо Раша колись спробує стати цивілізованою країною - такий шанс є завжди, але у випадку Раші, це може статися лише через насильство - ось тоді й спробуємо співпрацювати. а зараз - кордон та мінні загородження.

щоб прислухатися до думки країни - вона має це заслужити. а думки диктатур апріорі не можна брати до уваги - бо вони диктатури й треба постійно про це казати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й ще один його постулат радянської людини ЛАДа - краще жити в неволі, ніж боротися за волю. на ЛАД, з цим в Раші - там це трансформувалося в сісти на пляшку.

в Україні зовсім інше коріння, що Майдани й доводять ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:08

  ЛАД написав:thenewepic
"в 21 столітті не обовʼязково бути" сильно грамотным (не в смысле грамматики), чтобы писать длинные посты.

thenewepic

брехливі повідомлення ЛАДа треба звісно спростовувати. але як бачите, змусити його визнати щось - марна праця. ви йому навели купу аргументів, думаєте, що вже все зрозуміло - а він такий - все це пропускає, й каже - все фігня, все не так - але вже без аргументів 8)

каже, шо в партії не був - ми ж віримо людям на слово? ;) але де навчився такій демагогії? з досвіду? все життя лише й робив, що брехав? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:09

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:була група депутатів яка була проти(на чолі з Чорноволом по-моєму).


не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0

До чого тут початок 90-х і відмова від ядерної зброї? Та й хто такий той Павличко? Хто його слухав? Ніхто.

Ось підтвердження моїх слів:

З 6 до 8 хв.
2хв. надіюсь осилите.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:10

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
З.и. отой професор правильно розкладує, але чому він не ставить питання глибше? Розглядає з середини ланцюга, наслідки, а не з корінця.
З Рікардо треба. Корінець саме у вартостях...
Саме тому оті реднеки, працюють, як воли, але бідні на відміну від отих працюючих в шостому чи якому там укладі.
І поки оці шостиукладники самі не зрозуміють, що їм треба ділитися з отими реднеками, толку не буде.

Тобто гальмують не реднеки! А самі оті прогресивні шостиукладники. Вони самі повинні були підтримати обмеження себе.
.......
Простите, но нельзя быть таким наивным.
Никто и никогда до сих пор не занимался самоограничением.
И "сам не розумів".
Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц).
И Октябрьская революция (и попытки революций на Западе) сильно повлияли на этот процесс. Послушайте в этом видео "25:55 Липсиц: Конструкция США сломана".
Не уверен, что на новом витке истории не придётся вернуться к "отброшенным" левым идеям.

В лівих ідеї гарні, але реалізація через Ж.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:11

  fox767676 написав:нормальні люди радіють весні, сонцю, зеленим деревам
а не розпалюють ворожнечу на "інфо-фронтах"

українці й радіють. але заважає цьому агресія московитів - вам ні?. оці регулярні повідомлення про загибель співгромадян, в тому числі дітей.

тому порадіємо після перемоги 8) а так попереду роки тяжкої праці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:13

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:була група депутатів яка була проти(на чолі з Чорноволом по-моєму).


не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0

До чого тут початок 90-х і відмова від ядерної зброї? Та й хто такий той Павличко? Хто його слухав? Ніхто.

Ось підтвердження моїх слів:

З 6 до 8 хв.
2хв. надіюсь осилите.

шукайте інші джерела. Любарський - недостовірне. те, що я слухав з тем, які розумію - там повна маячня.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:13

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."

До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі...
Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила.
.........

Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?

жінки вийшли до праці, а не тільки KKK (Kinder, Kueche, Kleide)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 кві, 2025 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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