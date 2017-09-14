Додано: Нед 27 кві, 2025 14:01

й ще раз, щось підозріло активізувавсяможе весна звісноа може саме зараз йдуть перемовини - які він в черговий раз не бачить, й Україна відстоює свої вимоги - а для це небачене, як так, треба мовчки схилити голову перед Рашеюще раз, що відстоює. є декілька моментів, які виходять один з іншого - й якраз які він відстоює в останніх постах. це й лівацькі ідеї, й його нерозуміння, що срср - це тупиковий розвиток, й поки найоптимальніший з того, що працює - це розвинена демократія. й його нерозуміння, що сучасна Раша - це нащадок срср, зараз це духовний нащадок нацистської Німеччини. суспільні науки погано розуміються чистими технарямиале відповідно його навіть не хибні, а шкідливі ідеї - це те, що ми маємо прислухатися до думки сучасної Раші. все ЛАД, прокинься, Раша - це не срср, це абсолютно дикий капіталізм, але державний - тобто ще гірший варіант - керують чиновники. а оскільки офіційно вони не володіють, то основна ідея поточної влади - лише ВКРАСТИ. й спілкуючись з Рашею, особливо політично - це лише спосіб заразитися тим самим, ніяких прогресивних ідей ми від Раші не отримаємо.з якого переляку ми не можемо мати антиросійські настрої? після всіх цих масових обстрілів цивільних, після всіх цих катувань полонених. ви теж волієте не бачити, що наші полонені утримуються в умовах, схожих на нацистські концтабори. хоча ні, у Раші є власні здобутки на цих теренах - для українців відродили сучасний ГУЛАГ в найгіршому сенсі цього слова.Іран має антиамериканську та антиізраільську позицію, щось США його не бомбить. Пакистан має антиіндійську позицію - й що? до речі, наш конфлікт Раша-Україна має багато східних рис з Індія-Пакистан. що це за вигадка, що якщо в нас антиросійські настрої, то Раша має право атакувати - нехай санкції вводить, якщо щось не подобаєтьсяце навіть не позиція - це ганебна руська пропаганда - "не ущемляйте руських". Грузію згадали з цієї фейковою історією про Цхінвалі. Прибалтику зараз починають цим лякати - за 30 років люди навіть не захотіли стати громадянами своїх країн. але як справжні руські перші на отримання допомоги...зараз співпраця з Рашею не дасть жодного позитивного моменту, але може лише створити проблеми. якщо Раша колись спробує стати цивілізованою країною - такий шанс є завжди, але у випадку Раші, це може статися лише через насильство - ось тоді й спробуємо співпрацювати. а зараз - кордон та мінні загородження.щоб прислухатися до думки країни - вона має це заслужити. а думки диктатур апріорі не можна брати до уваги - бо вони диктатури й треба постійно про це казати