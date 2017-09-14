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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13692136931369413695>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:15

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії".
"Нічого не сталося страшного"?
О 2008 годе вы уже забыли?

Тобто, ви толеруєте втручання рф в внутрішню політику інших держав, мол, "хай ґвалтують потихеньку, зате не б'ють"?
Білорусь стала повною маріонеткою, фсб гуляє по білорусі, як хазяї, весь інфопрострір білорусі належить не їм, тотальне домінування російської всюди - по факту, білорусь - колонія.
Такі ж колонії зробили з країн Кавказу свого часу після ста років воєн і геноциду, Сакартвело прогнули і зробили колонією рф в 90ті, через воєнну підтримку бойовиків, і потім, коли в картвелів був шанс, і вони почали якусь самостійність, спочатку рф влаштувала війну, потім через агентів впливу провели своїх людей до влади, і зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів. Отак без спротиву просто крок за кроком картвели втратили гідність і якийсь вплив на владу у своїй країні.

Я ничего не толерую.
Но есть мечтания, а есть реальная жизнь.
И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів".
Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже.
В Финляндии после 1945 и до развала Союза тоже была "ганебна влада радянських окупантів"?

Фінляндія не Антиросія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Сакартвело

А можна я туди (як в анекдоті про Вовочку, який заплакав почувши пропаганду: що хоче жити в СРСР)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо кількість населення зменшується- то

бувельникономіка: "менше народу - більше кислороду", "жити стало краще, жити стало веселіше", "ВВП на душу ширнармас вище"
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:26

  detroytred написав:Флер дає посилання на:
*Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов
26-04-2025 20:12
Новини Новини у світі
путін готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов.
Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков.
Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.*
https://newformat.info/news/putin-zaiav ... nikh-umov/


Взагалі ситуація склалася тоді тепер така:
- Зе: за перемовини, але за умови --- тільки повного безумовного припинення вогню;
- пу: за перемовини без жодних попередніх умов.

Тепер тоді ход за ким???

за гегемоном
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:35

  ЛАД написав:Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад".
Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации.
Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Очередное пророчество конца света мало что даёт.

Так він прямо відповів на ваше питання - "Можливо немає виходу з цієї ситуації". Іншими словами він не знає варіантів виходу, або їх взагалі не існує.
Якщо американський робочий отримує 5000$, а китайський 1000$, та ще й китайський в 2 рази працьовитіший за американського - то який може бути вихід? Немає виходу.

Я не побачив там "пророчества конца света". Просто розвіюється міф що "В Америки все зашибісь, а Трамп щось таке чудить". Міф, якого притримуються 95% людей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:40

  Shaman написав:шукайте інші джерела. Любарський - недостовірне. те, що я слухав з тем, які розумію - там повна маячня.

Якщо тобі треба - то шукай. Мені все зрозуміло.
Протоколи Верховної Ради для тебе недостовірне джерело? :D :D Жги еще!
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:42

  flyman написав:
Тепер тоді ход за ким???

за гегемоном

Гегемон вже чітко сказав - це остання пропозиція. Якщо ні - то він виходить з переговорів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад".
Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации.
Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Очередное пророчество конца света мало что даёт.

Так він прямо відповів на ваше питання - "Можливо немає виходу з цієї ситуації". Іншими словами він не знає варіантів виходу, або їх взагалі не існує.
Якщо американський робочий отримує 5000$, а китайський 1000$, та ще й китайський в 2 рази працьовитіший за американського - то який може бути вихід? Немає виходу.

Я не побачив там "пророчества конца света". Просто розвіюється міф що "В Америки все зашибісь, а Трамп щось таке чудить". Міф, якого притримуються 95% людей.

Так, если выхода нет - это и есть "конец света" для Штатов: если все производство из страны уйдет (невыгодно в стране производить) - чем импорт оплачивать?..
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:59

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
Тепер тоді ход за ким???

за гегемоном

Гегемон вже чітко сказав - це остання пропозиція. Якщо ні - то він виходить з переговорів.

"останнє китайське попередження" (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:16

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