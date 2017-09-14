ЛАД написав:При Саакашвили "політика Грузії була жорсткішою стосовно росії". "Нічого не сталося страшного"? О 2008 годе вы уже забыли?
Тобто, ви толеруєте втручання рф в внутрішню політику інших держав, мол, "хай ґвалтують потихеньку, зате не б'ють"? Білорусь стала повною маріонеткою, фсб гуляє по білорусі, як хазяї, весь інфопрострір білорусі належить не їм, тотальне домінування російської всюди - по факту, білорусь - колонія. Такі ж колонії зробили з країн Кавказу свого часу після ста років воєн і геноциду, Сакартвело прогнули і зробили колонією рф в 90ті, через воєнну підтримку бойовиків, і потім, коли в картвелів був шанс, і вони почали якусь самостійність, спочатку рф влаштувала війну, потім через агентів впливу провели своїх людей до влади, і зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів. Отак без спротиву просто крок за кроком картвели втратили гідність і якийсь вплив на владу у своїй країні.
Я ничего не толерую. Но есть мечтания, а есть реальная жизнь. И совсем не уверен, что "зараз в Сакартвело маємо ганебну владу російських окупантів". Так же, как не уверен, что "фсб гуляє по білорусі, як хазяї, ... по факту, білорусь - колонія". Не был в Беларуси, судить не могу. И вы тоже. В Финляндии после 1945 и до развала Союза тоже была "ганебна влада радянських окупантів"?
detroytred написав:Флер дає посилання на: *Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов 26-04-2025 20:12 Новини Новини у світі путін готовий до переговорів з Україною без жодних попередніх умов. Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.* https://newformat.info/news/putin-zaiav ... nikh-umov/
Взагалі ситуація склалася тоді тепер така: - Зе: за перемовини, але за умови --- тільки повного безумовного припинення вогню; - пу: за перемовини без жодних попередніх умов.
ЛАД написав:Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад". Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации. Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их). Очередное пророчество конца света мало что даёт.
Так він прямо відповів на ваше питання - "Можливо немає виходу з цієї ситуації". Іншими словами він не знає варіантів виходу, або їх взагалі не існує. Якщо американський робочий отримує 5000$, а китайський 1000$, та ще й китайський в 2 рази працьовитіший за американського - то який може бути вихід? Немає виходу.
Я не побачив там "пророчества конца света". Просто розвіюється міф що "В Америки все зашибісь, а Трамп щось таке чудить". Міф, якого притримуються 95% людей.
ЛАД написав:Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад". Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации. Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их). Очередное пророчество конца света мало что даёт.
Так він прямо відповів на ваше питання - "Можливо немає виходу з цієї ситуації". Іншими словами він не знає варіантів виходу, або їх взагалі не існує. Якщо американський робочий отримує 5000$, а китайський 1000$, та ще й китайський в 2 рази працьовитіший за американського - то який може бути вихід? Немає виходу.
Я не побачив там "пророчества конца света". Просто розвіюється міф що "В Америки все зашибісь, а Трамп щось таке чудить". Міф, якого притримуються 95% людей.
Так, если выхода нет - это и есть "конец света" для Штатов: если все производство из страны уйдет (невыгодно в стране производить) - чем импорт оплачивать?..