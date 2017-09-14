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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13693136941369513696>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:31

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:шукайте інші джерела. Любарський - недостовірне. те, що я слухав з тем, які розумію - там повна маячня.

Якщо тобі треба - то шукай. Мені все зрозуміло.
Протоколи Верховної Ради для тебе недостовірне джерело? :D :D Жги еще!

Любарський недостовірне джерело, й його інтерпретації теж.

мені зрозуміло, чому відмовилися від ядерної зброю. ще раз для аналітегів/не аналітиків - ядерна зброя, особливо стратегічна - це лише для великих, багатих країн. Україна не потягнула б її утримання.

й ще - а хто сказав, що ядерна зброя це щит? це щит лише для йобанатів - Раша, КНДР, Іран. жодна притомна країна не буде її використовувати для звичайного захисту. була б в нас зараз тактична ядерна зброя - де б ви її використали? наявність ядерної зброї не є гарантією наприклад зараз для Індії та Пакистану.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:34

  _hunter написав:
  Shaman написав:й ще один його постулат радянської людини ЛАДа - краще жити в неволі, ніж боротися за волю. на ЛАД, з цим в Раші - там це трансформувалося в сісти на пляшку.

в Україні зовсім інше коріння, що Майдани й доводять ;)

Тут один тонкий момент: если по взаимосогласию - то пофиг чем взрослые люди друг с другом занимаются - хоть и боротьбою.
А вот когда группа лиц фактически в заложники другую берет - с понтом "мы тут за вас решили, что вам делать" - это как-то некрасиво выглядит.

а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів? 8)

й так розумію, ти з тих, хто у випадку чого сідає на пляшку? :lol:

що з мовою, який рівень? В1 вже є? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України


Принципи без'ядерності («не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї») було закладено в Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року[2] і були елементом зовнішньополітичної доктрини, відомої як «доктрина Павличка».[3] Це питання було принциповим і для США[4] та Росії, які однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися[5][6][7]. Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука[8], відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу. Проти подібного стану справ виступали зокрема політики народні депутати України від опозиції В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Віктор Бедь, Володимир Толубко та військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко[9] тощо.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BD%D0%B8

Из uk.wikipedia.org :
Чорновіл В'ячеслав Максимович - другий голова Народного руху України (1992—1999)
Лук'яненко Левко Григорович - Засновник та перший голова Української республіканської партії
Бедь Ві́ктор Васи́льович - співзасновник та член антикомуністичної фракції «Народна Рада» у Верховній Раді України (1990—1994) та секретар опозиційної Радикальної групи у Верховній Раді України (очолюваної В'ячеславом Чорноволом, 1991—1994)
Толубко Володимир Борисович - член Комісій ВР України у справах молоді; з питань оборони і державної безпеки
Мартиросян Вілен Арутюнович - Активний діяч і один з керівників Народного Руху України. Голова Політичної партії «Вітчизна»
Скіпальський Олександр Олександрович - З 1991 по 1992 р. — начальник Управління військової контррозвідки СБУ, у 1992-1994 рр. - начальник Головного управління розвідки Міноборони, голова Спілки офіцерів України
Омельченко Григорій Омелянович - Один із засновників Спілки офіцерів України (СОУ), почесний голова Спілки.[2] З березня 1992 року по квітень 1993 — голова СОУ, потім (з 1993 по 1998) заступник голови СОУ.


Большая статья по предистории и истории разоружения
НЕ-ЯДЕРНЕ РІШЕННЯ
16.12.2014

https://www.umoloda.kiev.ua/number/2579/163/90936/

Оттуда:
Чому Крим не взяли в 92-му?

Автори книги нагадують, що 1992 рік був знаковим для нашої країни. Росія привласнює закордонні і внутрішні золотовалютні активи, нерухомість, майно колишнього СРСР за кордоном. Український уряд Вітольда Фокіна апелював до світових фінансових кіл, щоб Москва визнала за Україною 16,37 відсотка усіх видів активів. Центробанк Росії не пристає на пропозицію України щодо міждержавного обрахування взаємної заборгованості в межах СНД. Відбувся розподіл Чорноморського флоту — кращі частини і майже всі кораблі забрала Росія. На тлі цього всього роздмухується конфлікт у Криму, і Росія «скасовує» постанову про приєднання Криму до України 1954 року. Однак тоді не вдалося ні Крим «узяти», ні в Донбасі щось серйозне заколотити, хоча й «агентів сепаратизму» не бракувало, і армія російська була готова до дій. Автори роблять висновок: причина невдач російських імперіалістів у 1990-ті роки на наших теренах — у наявності в Української держави стратегічної ядерної зброї.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:44

  flyman написав:В лівих ідеї гарні, але реалізація через Ж.

Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы, -
это девка, брошенная в полк.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:45

  fler написав:
  Shaman написав:щось підозріло активізувався ЛАД

Ви теж помітили? Він зазвичай активізується,коли у рашистів якісь невдачі.
Починає посилено пропагандонити - сіяти зневіру, сумніви, доводити необхідність капітуляції тощо.
До речі шось замовкли інші "капітулянти-рпвісти". Чогось вичікують чи шо?

Встретились два одиночества.
И оба с самых горячих участков фронта.
Пишут прямо из окопа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:56

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Ніззя бути настільки наївним, щоб вірити в --- "Всё, что делалось для "социальной справедливости", для улучшения жизни низов, достигалось борьбой этих низов, забастовкам (профсоюзами, о которых говорит Липсиц)."

До друго пришестя могли боротися раби, холопи, робочі...
Але результат зненацька)) досягався саме тоді, коли можновладцям ставала потрібна БІЛЬШ ВІЛЬНА робоча сила.
.........

Вы хотите сказать, что после/в результате 1917 или 1945 появилось больше "ВІЛЬНОЇ робочої сили"?

жінки вийшли до праці, а не тільки KKK (Kinder, Kueche, Kleide)

Это не связано с решением можновладцив, а произошло в результате войны и массового призыва мужчин в армию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Об упадке среднего класса в США. О бесперспективных попытках "вернуться назад".
Но, к сожалению, он ничего не предлагает как выбраться из сложившейся непростой ситуации.
Рыночные методы не работают, левые решения он отвергает (при этом искажая их).
Очередное пророчество конца света мало что даёт.

Так він прямо відповів на ваше питання - "Можливо немає виходу з цієї ситуації". Іншими словами він не знає варіантів виходу, або їх взагалі не існує.
Якщо американський робочий отримує 5000$, а китайський 1000$, та ще й китайський в 2 рази працьовитіший за американського - то який може бути вихід? Немає виходу.

Я не побачив там "пророчества конца света". Просто розвіюється міф що "В Америки все зашибісь, а Трамп щось таке чудить". Міф, якого притримуються 95% людей.

Миф мифом, но там и для всего мира перспективы... нехорошие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:05

неужели тупо тереть легче чем читать и модерировать
нажаль ДС нема з нами
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:10

"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:12

  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

к сожалению нарід в жопе , типично как для коммунистов
Vadim_
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