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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:15
ЛАД написав:
"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир
, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.
ЛАД, "вдруг бывает только пук" )
Я так наблюдаю, что многие от своих призрачных фантазий никак отступиться не могут
Натрындели про переговоры, про мирный план ... а оно всё не происходит и не происходит.
И не по вине Украины, а по вине Путина и России, которого никак не хотят замечать
А впереди 100 дней Трампа ...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:29
Vadim_ написав:
неужели тупо тереть легче чем читать и модерировать
нажаль ДС нема з нами
ДС теж алкоголіків не любив.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:31
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
й ще один його постулат радянської людини ЛАДа
- краще жити в неволі, ніж боротися за волю. на ЛАД
, з цим в Раші - там це трансформувалося в сісти на пляшку.
в Україні зовсім інше коріння, що Майдани й доводять
Тут один тонкий момент: если по взаимосогласию - то пофиг чем взрослые люди друг с другом занимаются - хоть и боротьбою.
А вот когда группа лиц фактически в заложники другую берет - с понтом "мы тут за вас решили, что вам делать" - это как-то некрасиво выглядит.
а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів?
Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:40
ЛАД написав:
"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.
Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:42
Моя 90 летняя бабуля, которая не пользуется интернетом и ей транслируют только марафон, сказала, что зеро - никто. Просто кукла. Подпишет, что дяди скажут
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:42
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Додано: Нед 27 кві, 2025 16:52
Бетон написав:
Моя 90 летняя бабуля, которая не пользуется интернетом и ей транслируют только марафон, сказала, что зеро - никто. Просто кукла. Подпишет, что дяди скажут
Так вот откуда у тебя яиц нет.
Бабуля тебя плохо воспитала )
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Додано: Нед 27 кві, 2025 17:28
ЛАД написав: flyman написав:
жінки вийшли до праці, а не тільки KKK (Kinder, Kueche, Kleide)
Это не связано с решением можновладцив, а произошло в результате войны и массового призыва мужчин в армию.
само собою, "вітром надуло"
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Додано: Нед 27 кві, 2025 17:28
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Тут один тонкий момент: если по взаимосогласию - то пофиг чем взрослые люди друг с другом занимаются - хоть и боротьбою.
А вот когда группа лиц фактически в заложники другую берет - с понтом "мы тут за вас решили, что вам делать" - это как-то некрасиво выглядит.
а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів?
Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
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