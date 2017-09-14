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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1369413695136961369713698>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:15

  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

ЛАД, "вдруг бывает только пук" )

Я так наблюдаю, что многие от своих призрачных фантазий никак отступиться не могут

Натрындели про переговоры, про мирный план ... а оно всё не происходит и не происходит.
И не по вине Украины, а по вине Путина и России, которого никак не хотят замечать

А впереди 100 дней Трампа ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:29

  Vadim_ написав:неужели тупо тереть легче чем читать и модерировать
нажаль ДС нема з нами


ДС теж алкоголіків не любив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:31

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й ще один його постулат радянської людини ЛАДа - краще жити в неволі, ніж боротися за волю. на ЛАД, з цим в Раші - там це трансформувалося в сісти на пляшку.

в Україні зовсім інше коріння, що Майдани й доводять ;)

Тут один тонкий момент: если по взаимосогласию - то пофиг чем взрослые люди друг с другом занимаются - хоть и боротьбою.
А вот когда группа лиц фактически в заложники другую берет - с понтом "мы тут за вас решили, что вам делать" - это как-то некрасиво выглядит.

а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів? 8)

Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:40

  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Моя 90 летняя бабуля, которая не пользуется интернетом и ей транслируют только марафон, сказала, что зеро - никто. Просто кукла. Подпишет, что дяди скажут
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:42

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:52

  Бетон написав:Моя 90 летняя бабуля, которая не пользуется интернетом и ей транслируют только марафон, сказала, что зеро - никто. Просто кукла. Подпишет, что дяди скажут

Так вот откуда у тебя яиц нет.
Бабуля тебя плохо воспитала )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:жінки вийшли до праці, а не тільки KKK (Kinder, Kueche, Kleide)

Это не связано с решением можновладцив, а произошло в результате войны и массового призыва мужчин в армию.

само собою, "вітром надуло"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:28

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Тут один тонкий момент: если по взаимосогласию - то пофиг чем взрослые люди друг с другом занимаются - хоть и боротьбою.
А вот когда группа лиц фактически в заложники другую берет - с понтом "мы тут за вас решили, что вам делать" - это как-то некрасиво выглядит.

а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів? 8)

Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів :lol:

ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:29

  pesikot написав:
  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

ЛАД, "вдруг бывает только пук" )

Я так наблюдаю, что многие от своих призрачных фантазий никак отступиться не могут

Натрындели про переговоры, про мирный план ... а оно всё не происходит и не происходит.
И не по вине Украины, а по вине Путина и России, которого никак не хотят замечать

А впереди 100 дней Трампа ...

ще один підозріло активізувався, Трамп відірвав від доларової цицьки?
flyman
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  #<1 ... 1369413695136961369713698>
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