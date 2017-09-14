|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:30
Бетон написав: ЛАД написав:
"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.
Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?
я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...
хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:32
ЛАД написав: fler написав: Shaman написав:
щось підозріло активізувався ЛАД
Ви теж помітили? Він зазвичай активізується,коли у рашистів якісь невдачі.
Починає посилено пропагандонити - сіяти зневіру, сумніви, доводити необхідність капітуляції тощо.
До речі шось замовкли інші "капітулянти-рпвісти". Чогось вичікують чи шо?
Встретились два одиночества.
И оба с самых горячих участков фронта.
Пишут прямо из окопа.
ні, писати має лише має пенсіонер з окупації - який розповідає, що нічого страшного в окупації немає
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 кві, 2025 17:40, всього редагувалось 2 разів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:33
життя таке, що не подобається один колектив, то знаходиш інший, або ідеш в одноосібники, а не обмотують колючим дротом в радгоспі по периметру
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 кві, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39355
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:36
ЛАД
ЛАД написав:
"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах
зарабатывает. Да и УБД
не успел оформить.
ти ж розумієш, що все це брехня? ну й навіщо?
ображає, що я твої опуси називаю побрехеньками - добре, будемо толерантними, назвемо це хибними думками ЛАДа
. була цікава вакансія, щоб я міг написати, що пов'язаний з військовими замовленнями - але довелося відмовитися. а то б точно мене в окопи не кинули
у вас була б трагедія...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:38
Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39355
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:52
ІМХО Щось у політрука Shaman
явно щось сьогодні підгоріло, напевно, методички потребують перевірки перед виплатами.
Читати прикольно і швидко, майже половина повідомлень з текстом
"Автором цього повідомлення є Shaman, який внесений до вашого чорного списку."
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5570
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 кві, 2025 17:56
По поличках:
"Песков: «В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий»...
Новизны нет. Это то же самое что было во время Стамбула - вхождение в прямые переговоры без остановки боевых действий. Т.е. по сути Стамбул-2.
Наша позиция - сперва остановка потом переговоры. Т.е. по сути Минск-3.
Это диаметральные позиции... но судя по всему США исповедуют нашу позицию... ну или мы позицию США." (С)
Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди щодо припинення війни в Україні, — Рубіо...
*вхождение в Минск-3 означает пусть условную но победу Украины ибо цементируется главное - идеологическая платформа 2014 года...* (С)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24124
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 кві, 2025 18:16
flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
Уже писал - методичка НКВД.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34166
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5310 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 27 кві, 2025 18:30
ЛАД написав: flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
Уже писал - методичка НКВД.
У більшості нема механізму для визначення правил.
А якби і був, то на виході давав суцільний популізм.
Вкпєбє з нквєдою ... механізм той же, що і демократіях. Тільки радикальна форма (тобто без противаг та конкуренції між активістами різних напрямків). Навіть пародії на суспільні організації мали.
А суть однакова.
Як яскраві приклади:
Найвільніші демократичні омериканці США держуправління (втручання у вільний ринок) тощо від активної меншості вимушені були схавати...
Українці - підняття ціни на газ.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 27 кві, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24124
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 кві, 2025 18:38
_Mykola_ написав:
ІМХО Щось у політрука Shaman
явно щось сьогодні підгоріло, напевно, методички потребують перевірки перед виплатами.
Читати прикольно і швидко, майже половина повідомлень з текстом
"Автором цього повідомлення є Shaman, який внесений до вашого чорного списку."
особисто ти можеш взагалі не читати - ти все одно нічого не розумієш, хоч швидко читаєш, хоч повільно
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|96636
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|272434
|
|
|6076
|924137
|
|