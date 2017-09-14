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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13695136961369713698>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:30

  Бетон написав:
  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?

я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...

хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:32

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Shaman написав:щось підозріло активізувався ЛАД

Ви теж помітили? Він зазвичай активізується,коли у рашистів якісь невдачі.
Починає посилено пропагандонити - сіяти зневіру, сумніви, доводити необхідність капітуляції тощо.
До речі шось замовкли інші "капітулянти-рпвісти". Чогось вичікують чи шо?

Встретились два одиночества.
И оба с самых горячих участков фронта.
Пишут прямо из окопа.

ні, писати має лише має пенсіонер з окупації - який розповідає, що нічого страшного в окупації немає 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 кві, 2025 17:40, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:33

  _hunter написав:
  Shaman написав:а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів? 8)

Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів :lol:

життя таке, що не подобається один колектив, то знаходиш інший, або ідеш в одноосібники, а не обмотують колючим дротом в радгоспі по периметру
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 кві, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:36

  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

ЛАД ти ж розумієш, що все це брехня? ну й навіщо? :D

ображає, що я твої опуси називаю побрехеньками - добре, будемо толерантними, назвемо це хибними думками ЛАДа. була цікава вакансія, щоб я міг написати, що пов'язаний з військовими замовленнями - але довелося відмовитися. а то б точно мене в окопи не кинули :lol: у вас була б трагедія...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:38

  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ІМХО Щось у політрука Shaman явно щось сьогодні підгоріло, напевно, методички потребують перевірки перед виплатами. :lol:
Читати прикольно і швидко, майже половина повідомлень з текстом
"Автором цього повідомлення є Shaman, який внесений до вашого чорного списку." :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:56

По поличках:
"Песков: «В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий»...

Новизны нет. Это то же самое что было во время Стамбула - вхождение в прямые переговоры без остановки боевых действий. Т.е. по сути Стамбул-2.

Наша позиция - сперва остановка потом переговоры. Т.е. по сути Минск-3.

Это диаметральные позиции... но судя по всему США исповедуют нашу позицию... ну или мы позицию США." (С)

Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди щодо припинення війни в Україні, — Рубіо...

*вхождение в Минск-3 означает пусть условную но победу Украины ибо цементируется главное - идеологическая платформа 2014 года...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:16

  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:30

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.


У більшості нема механізму для визначення правил.
А якби і був, то на виході давав суцільний популізм.

Вкпєбє з нквєдою ... механізм той же, що і демократіях. Тільки радикальна форма (тобто без противаг та конкуренції між активістами різних напрямків). Навіть пародії на суспільні організації мали.
А суть однакова.

Як яскраві приклади:
Найвільніші демократичні омериканці США держуправління (втручання у вільний ринок) тощо від активної меншості вимушені були схавати...
Українці - підняття ціни на газ.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 кві, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:38

  _Mykola_ написав:ІМХО Щось у політрука Shaman явно щось сьогодні підгоріло, напевно, методички потребують перевірки перед виплатами. :lol:
Читати прикольно і швидко, майже половина повідомлень з текстом
"Автором цього повідомлення є Shaman, який внесений до вашого чорного списку." :mrgreen:

особисто ти можеш взагалі не читати - ти все одно нічого не розумієш, хоч швидко читаєш, хоч повільно :lol:
Shaman
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  #<1 ... 13695136961369713698>
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