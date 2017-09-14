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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13695136961369713698
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:40

  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

а ти колись працював в колективі більше однієї людини? :D

мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув :lol: й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:46

Та отож.
Управління розподіляється в суспільстві по формі піраміди. Вершиною догори.

З розвитком, в демократіях ота верхівка зрізається на ширший майданчик.
Нижче і нижче.
Але до хоча б зрівняння площ поки, як до Києва рачки.

Вєкпєбє))) Комісари обіцяли, але забули передати оту *усю владу савєтам*. Як наслідок, для утримання влади їм необхідною стала форма насилля а-ля нквєдє.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а все життя таке - в будь-якому колективі є активна меншість, яка визначає, як існує весь колектив. ти тільки зараз це зрозумів? 8)

Слово "взаимосогласию" ты, я вижу - не зрозумів :lol:

ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:04

  detroytred написав:По поличках:
"Песков: «В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий»...

Новизны нет. Это то же самое что было во время Стамбула - вхождение в прямые переговоры без остановки боевых действий. Т.е. по сути Стамбул-2.

Наша позиция - сперва остановка потом переговоры. Т.е. по сути Минск-3.

Это диаметральные позиции... но судя по всему США исповедуют нашу позицию... ну или мы позицию США." (С)

Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди щодо припинення війни в Україні, — Рубіо...

*вхождение в Минск-3 означает пусть условную но победу Украины ибо цементируется главное - идеологическая платформа 2014 года...* (С)

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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05

ще раз для дислексійних більшовиків

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

а ти колись працював в колективі більше однієї людини? :D

мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув :lol: й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...

для функціонально безграмотних ще раз: не підходить фірма/проект, знайшов такий що підходить, процес взаємний, а не "нкаведешна активна меншість мочить в сартірах пасивну більшість"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 кві, 2025 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05

  _hunter написав: люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.

Це коли є оті інші більш демократичніші країни.

А з омерик-британій-європ куди евакуюватися?
Якщо Кейнс після десятиліть догмату "будь-яке втручання у вільний ринок є комуняцьким проявом, заразою" вказав, а Рузвельт впровадив отій більшості.
То схавали, не евакуюючись))
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?

Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 27 кві, 2025 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:09

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

а ти колись працював в колективі більше однієї людини? :D

мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув :lol: й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...

як в твоєму будинку почнеться пожежа, незабуть всіх рідних та сусідів прикувати наручниками до радіаторів, бо "гасити пожежу мають усі, до останньої (потрібне вставити)", навіть якщо це неефективно чи немає сенсу
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