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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 18:40
flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
а ти колись працював в колективі більше однієї людини?
мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув
й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
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Shaman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 18:46
Та отож.
Управління розподіляється в суспільстві по формі піраміди. Вершиною догори.
З розвитком, в демократіях ота верхівка зрізається на ширший майданчик.
Нижче і нижче.
Але до хоча б зрівняння площ поки, як до Києва рачки.
Вєкпєбє))) Комісари обіцяли, але забули передати оту *усю владу савєтам*. Як наслідок, для утримання влади їм необхідною стала форма насилля а-ля нквєдє.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 18:58
Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:04
detroytred написав:
По поличках:
"Песков: «В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий»...
Новизны нет. Это то же самое что было во время Стамбула - вхождение в прямые переговоры без остановки боевых действий. Т.е. по сути Стамбул-2.
Наша позиция - сперва остановка потом переговоры. Т.е. по сути Минск-3.
Это диаметральные позиции... но судя по всему США исповедуют нашу позицию... ну или мы позицию США." (С)
Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди щодо припинення війни в Україні, — Рубіо...
*вхождение в Минск-3 означает пусть условную но победу Украины ибо цементируется главное - идеологическая платформа 2014 года...* (С)
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
а ти колись працював в колективі більше однієї людини?
мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув
й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
для функціонально безграмотних ще раз: не підходить фірма/проект, знайшов такий що підходить, процес взаємний, а не "нкаведешна активна меншість мочить в сартірах пасивну більшість"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 кві, 2025 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
_hunter написав:
люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Це коли є оті інші більш демократичніші країни.
А з омерик-британій-європ куди евакуюватися?
Якщо Кейнс після десятиліть догмату "будь-яке втручання у вільний ринок є комуняцьким проявом, заразою" вказав, а Рузвельт впровадив отій більшості.
То схавали, не евакуюючись))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
budivelnik написав:
Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
Востаннє редагувалось Letusrock
в Нед 27 кві, 2025 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:09
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
а ти колись працював в колективі більше однієї людини?
мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув
й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
як в твоєму будинку почнеться пожежа, незабуть всіх рідних та сусідів прикувати наручниками до радіаторів, бо "гасити пожежу мають усі, до останньої (потрібне вставити)", навіть якщо це неефективно чи немає сенсу
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