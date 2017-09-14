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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 18:58
Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:04
"Знищить себе сам": у The Guardian спрогнозували кінець президентства Трампа
"У ключових аспектах він гірший. Вимірюваний бажанням і здатністю завдавати шкоди найбіднішим і найбільш вразливим верствам населення, сіяти глобальний економічний хаос і погрожувати ядерним знищенням, Трамп є унікально небезпечним - і з кожним днем стає все більш небезпечним", - стверджує Тісдалл.
Оглядач наголосив, що в будь-якій умовній лізі тиранії Трамп очолює таблицю, а російський диктатор Володимир Путін слідує за ним.
"Якби ці два нарциси утворили партнерство (страшна, але не зовсім неймовірна думка), його можна було б назвати "Монстри проти США". По всьому невпорядкованому світу бажаючі стати "силовиками" вишикувалися б у чергу, щоб приєднатися до їхнього клубу. Проте, як і кожен тиран, старий чи новий, Трамп повинен впасти", - вважає експерт.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
а ти колись працював в колективі більше однієї людини?
мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув
й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
для функціонально безграмотних ще раз: не підходить фірма/проект, знайшов такий що підходить, процес взаємний, а не "нкаведешна активна меншість мочить в сартірах пасивну більшість"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 кві, 2025 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
_hunter написав:
люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Це коли є оті інші більш демократичніші країни.
А з омерик-британій-європ куди евакуюватися?
Якщо Кейнс після десятиліть догмату "будь-яке втручання у вільний ринок є комуняцьким проявом, заразою" вказав, а Рузвельт впровадив отій більшості.
То схавали, не евакуюючись))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
budivelnik написав:
Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
Востаннє редагувалось Letusrock
в Нед 27 кві, 2025 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:09
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
а ти колись працював в колективі більше однієї людини?
мені цікаво, ТЗ ти теж так виконуєш - це подобається зробив. а тут якась фігня, взагалі викинув
й тз потім пишуть по факту, що ти там наваяв...
як в твоєму будинку почнеться пожежа, незабуть всіх рідних та сусідів прикувати наручниками до радіаторів, бо "гасити пожежу мають усі, до останньої (потрібне вставити)", навіть якщо це неефективно чи немає сенсу
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:17
detroytred написав:
Вєкпєбє))) Комісари обіцяли, але забули передати оту *усю владу савєтам*.
Як наслідок, для утримання влади їм необхідною стала форма насилля а-ля нквєдє.
"совети(рада) і профспілки(ці взагалі були ніхто)- завжди були у підпорядкуванні у кпрс
тобто, секретар місткому (сьогодні мер міста) по суті був головою місті, а по факту
нічого не міг зробити без погодження з першим секретарем місткому партії (а той дивився на обком партії)
з 1918 р більшовики побудували диктатуру(тільки не пролетаріату) а партійної номенклатури
Поняття радянської номенклатури має два значення: у вузькому сенсі — це «звільнені» працівники комітетів партії і в широкому — усі відповідальні працівники, призначення на посаду яких гласно або негласно вироблялося секретаріатами правлячої партії (зокрема голови колгоспів, ректори інститутів, редактори газет, аж до вищої ієрархії релігійних організацій). Найчастіше допускалося навіть формальне голосування при виборі на посаду, але установка на потрібного кандидата виходила з партії. Друге (широке) значення і дало основу поняття «номенклатури» — тобто переліку осіб, що підлягають призначенням
Кількість чиновників у радянській Росії спочатку було невелике — 300 тис. радслужбовців при Леніні. При Сталіні їхнє число досягло 1,837 млн.
Михайло Восленський в роботі «Номенклатура» оцінював кількість номенклатури у 1959 році на рівні близько трьох мільйонів чоловік (як самі члени номенклатури, так і їхні родини)
3 млн на 208,8млн
В основних, незасекречених (16) томах перепису 1959 р. були опубліковані лише відомості про міста, населення яких перевищувало 15 тис. осіб.
Відповідно до результатів перепису, загальна чисельність населення СРСР становила 208,8 млн осіб
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:28
_hunter написав:
Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
твоя відповідь немає відношення до того, що я написав.
не намагайся свою втечу за хабар видавати за - "всі так роблять". далеко не всі, хоча однодумці в тебе є - які також за хабар втекли
й як показує досвід багатьох країн - більшість завжди залишається - з різних причин. й активна меншість теж. й звісно є певна категорія, яка намагається втекти - це всюди й завжди. як там - "останні двоє завжди тікають"_hunter
, я ж не заперечую існування таких, як ти
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:32
detroytred написав: _hunter написав:
люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Це коли є оті інші більш демократичніші країни.
А з омерик-британій-європ куди евакуюватися?
Якщо Кейнс після десятиліть догмату "будь-яке втручання у вільний ринок є комуняцьким проявом, заразою" вказав, а Рузвельт впровадив отій більшості.
То схавали, не евакуюючись))
Так "схавали" же не "просто так" - буквально перед глазами был пример, до чего доводит совсем уж свободный рынок.
Попробывал бы он тот же трюк на Диком Западе провернуть
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:33
Letusrock написав:
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
я ж кажу - "до останньої верби" це вигадки сцикунів, в тому числі й закарпатського
все, ця методичка вже не працює
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