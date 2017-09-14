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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:38
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
твоя відповідь немає відношення до того, що я написав.
не намагайся свою втечу за хабар видавати за - "всі так роблять". далеко не всі, хоча однодумці в тебе є - які також за хабар втекли
й як показує досвід багатьох країн - більшість завжди залишається - з різних причин. й активна меншість теж. й звісно є певна категорія, яка намагається втекти - це всюди й завжди. як там - "останні двоє завжди тікають"_hunter
, я ж не заперечую існування таких, як ти
Где я там "все" писал?
А отношение имеет самое прямое - только "кто-то" упорно не смотрит вверх - при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:40
Shaman написав: Letusrock написав:
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
Та буквально на предыдущей странице один писал - "любой РПО, кроме фантастических - это капитуляция"
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:58
_hunter написав: Shaman написав: Letusrock написав:
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля.
Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому.
Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
Та буквально на предыдущей странице один писал - "любой РПО, кроме фантастических - это капитуляция"
Арті про політруків і не тільки
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