Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається...
Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны. Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...
твоя відповідь немає відношення до того, що я написав.
не намагайся свою втечу за хабар видавати за - "всі так роблять". далеко не всі, хоча однодумці в тебе є - які також за хабар втекли
й як показує досвід багатьох країн - більшість завжди залишається - з різних причин. й активна меншість теж. й звісно є певна категорія, яка намагається втекти - це всюди й завжди. як там - "останні двоє завжди тікають"
_hunter, я ж не заперечую існування таких, як ти
Где я там "все" писал?
А отношение имеет самое прямое - только "кто-то" упорно не смотрит вверх - при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
Letusrock написав:Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля. Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому. Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
Та буквально на предыдущей странице один писал - "любой РПО, кроме фантастических - это капитуляция"
Letusrock написав:Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля. Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому. Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
Та буквально на предыдущей странице один писал - "любой РПО, кроме фантастических - это капитуляция"
_hunter написав:при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
Я щось не догнав.. 1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку) 2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.
budivelnik написав:Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%.... Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться... Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ... То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля. Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому. Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
Дурень (особливо переляканий ужгородським пивом і карпатським хребтом)-якщо чогось не розуміє-то обовязково нафантазує..
Страхопудику -ти різницю між мріють і будуть бо вважають це необхідним В стані розрізнити? При чому , вони захищають як мене(того хто їх старається максимально підтримати) так і тебе (свої штанці замастив власним лайном з страху і тебер щоб свій сморід приховати пробуєш по навколишніх розмазати)
Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки
очікуваннями у деяких ікспертів було шо рашці в цьому році .ісда... а реальність: після 30% укріплення деревяха ймовірно припинить зростання. про можливість гривні укріпитись до 30 питати не буду ))
але зрозуміти, що поточний курс Раші - це щось на кшталт 60 радянських копійок за 1 дол США, - для тебе це складно й це повний капець для експортерів.
якщо вважати, що капець для Раші - це гіпер, то в цьому році цього напевне ще не станеться. але чим довше вони пручаються, тим сильніше впадуть. погіршення в багатьох галузях промисловості є - й процес продовжується
Letusrock написав:Марія-Антуанетта з її хлібом та пиріжками то 100% ваша прапрабабуля. Тобто на думку будівельника ті хто два-роки реально воюють сидячи по коліно в багні в окопах, прямо мріють воювати ще 3-5 років, бо їм перемиря несподобається, чи мир буде неправильний (недостатньо переможний)? Жодного такого незнаю, думаю 95% військових з около-нуля готові хоч завтра йти додому. Але звісно барбершопні штурмовики з телестудій, фейкові атошники-пінгвінознавці та полковники з львівських/тернопільських штабів безкомпромісно виступають за війну до повного розгрому рф, тобто до останньої верби
не знаю, де ти таких бачиш. на форумі таких немає
Та буквально на предыдущей странице один писал - "любой РПО, кроме фантастических - это капитуляция"
Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки
очікуваннями у деяких ікспертів було шо рашці в цьому році .ісда... а реальність: після 30% укріплення деревяха ймовірно припинить зростання. про можливість гривні укріпитись до 30 питати не буду ))
але зрозуміти, що поточний курс Раші - це щось на кшталт 60 радянських копійок за 1 дол США, - для тебе це складно й це повний капець для експортерів. якщо вважати, що капець для Раші - це гіпер, то в цьому році цього напевне ще не станеться. але чим довше вони пручаються, тим сильніше впадуть. погіршення в багатьох галузях промисловості є - й процес продовжується
60 копійок... капець експортерам... гіпер... процес... якийсь беззмістовний набір букв. подай резюме на телемарафон ))