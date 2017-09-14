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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1369813699137001370113702>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:45

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
Я щось не догнав..
1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку)
2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.

І в чому тоді перевага білоруського варіанту?
семью рушить даже не 1 из 4х готовы...
Давай без
тут завертаєм, тут не завертаєм, тут рибу запаковували....
Чим життя в Білорусії краще, якщо там в 4 рази більше бояться своїх силовиків ніж ми педераційників?
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:46

  yanyura написав:
  fox767676 написав:не вигадуйте і не ліпите кумирів з нічого
Саме РУХ, очільник комітету ВР по закордоним справам Дмитро Павличко сфомулював без'ядерну та нейтральну доктрину України


Принципи без'ядерності («не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї») було закладено в Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року[2] і були елементом зовнішньополітичної доктрини, відомої як «доктрина Павличка».[3] Це питання було принциповим і для США[4] та Росії, які однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися[5][6][7]. Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука[8], відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу. Проти подібного стану справ виступали зокрема політики народні депутати України від опозиції В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Віктор Бедь, Володимир Толубко та військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко[9] тощо.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BD%D0%B8

Из uk.wikipedia.org :
Чорновіл В'ячеслав Максимович - другий голова Народного руху України (1992—1999)
Лук'яненко Левко Григорович - Засновник та перший голова Української республіканської партії
Бедь Ві́ктор Васи́льович - співзасновник та член антикомуністичної фракції «Народна Рада» у Верховній Раді України (1990—1994) та секретар опозиційної Радикальної групи у Верховній Раді України (очолюваної В'ячеславом Чорноволом, 1991—1994)
Толубко Володимир Борисович - член Комісій ВР України у справах молоді; з питань оборони і державної безпеки
Мартиросян Вілен Арутюнович - Активний діяч і один з керівників Народного Руху України. Голова Політичної партії «Вітчизна»
Скіпальський Олександр Олександрович - З 1991 по 1992 р. — начальник Управління військової контррозвідки СБУ, у 1992-1994 рр. - начальник Головного управління розвідки Міноборони, голова Спілки офіцерів України
Омельченко Григорій Омелянович - Один із засновників Спілки офіцерів України (СОУ), почесний голова Спілки.[2] З березня 1992 року по квітень 1993 — голова СОУ, потім (з 1993 по 1998) заступник голови СОУ.


Большая статья по предистории и истории разоружения
НЕ-ЯДЕРНЕ РІШЕННЯ
16.12.2014

https://www.umoloda.kiev.ua/number/2579/163/90936/

Оттуда:
Чому Крим не взяли в 92-му?

Автори книги нагадують, що 1992 рік був знаковим для нашої країни. Росія привласнює закордонні і внутрішні золотовалютні активи, нерухомість, майно колишнього СРСР за кордоном. Український уряд Вітольда Фокіна апелював до світових фінансових кіл, щоб Москва визнала за Україною 16,37 відсотка усіх видів активів. Центробанк Росії не пристає на пропозицію України щодо міждержавного обрахування взаємної заборгованості в межах СНД. Відбувся розподіл Чорноморського флоту — кращі частини і майже всі кораблі забрала Росія. На тлі цього всього роздмухується конфлікт у Криму, і Росія «скасовує» постанову про приєднання Криму до України 1954 року. Однак тоді не вдалося ні Крим «узяти», ні в Донбасі щось серйозне заколотити, хоча й «агентів сепаратизму» не бракувало, і армія російська була готова до дій. Автори роблять висновок: причина невдач російських імперіалістів у 1990-ті роки на наших теренах — у наявності в Української держави стратегічної ядерної зброї.


Якщо б Чорновол лідер опозиції дійсномав би намір захищати ядерний стутус України, то це було б зафіксовано у статтях , програмних документах, законотворчості. А так лише фраза " ну хоча тактичну можно було залишити" ( ні, не можна , її вивезли у останні дні СРСР, коли ще був КВО підпорядкований Москві ). Інші на часи будапештського меморандуму вийшлитз НРУ ( бедь , мароиросян). Скіпальськиц кучміст, Толубко "профі поза політикою". А комітет закордонних справ у 1994 очолював член політради НРУ Павличко. Я читав обговорення питання , були протести несистемних націоналістів типу УНСО, Чорновол їм сказа "хлопці все буде добре, Америка гарантує"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 кві, 2025 21:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:47

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Только в очень ограниченном наборе стран: с.корея, иран - где там еще ограничения на выезд? - в остальных случаях - люди со словами "ну нафиг" эвакуируются из страны.
Для примера: в 23м году на белорусов 9% разрешений в ЕС пришлось. На украинцев - 11...

твоя відповідь немає відношення до того, що я написав.

не намагайся свою втечу за хабар видавати за - "всі так роблять". далеко не всі, хоча однодумці в тебе є - які також за хабар втекли 8)

й як показує досвід багатьох країн - більшість завжди залишається - з різних причин. й активна меншість теж. й звісно є певна категорія, яка намагається втекти - це всюди й завжди. як там - "останні двоє завжди тікають"

_hunter, я ж не заперечую існування таких, як ти :lol:

Где я там "все" писал?

А отношение имеет самое прямое - только "кто-то" упорно не смотрит вверх - при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.

оце вже пішли прямим текстом - "не так вже й погано жити при диктатурі". й ЛАД схожу маячню написав... нові методички?..

я вірю, що особисто тобі може й непогано було б. мені та моїм дітям, як й всім притомним людям - ні. так чого ж ти втік? в нас поки невеличка диктатура :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:очікуваннями у деяких ікспертів було шо рашці в цьому році .ісда...
а реальність: після 30% укріплення деревяха ймовірно припинить зростання.
про можливість гривні укріпитись до 30 питати не буду ))

але зрозуміти, що поточний курс Раші - це щось на кшталт 60 радянських копійок за 1 дол США, - для тебе це складно :D й це повний капець для експортерів.
якщо вважати, що капець для Раші - це гіпер, то в цьому році цього напевне ще не станеться. але чим довше вони пручаються, тим сильніше впадуть. погіршення в багатьох галузях промисловості є - й процес продовжується 8)

60 копійок... капець експортерам... гіпер... процес... якийсь беззмістовний набір букв.
подай резюме на телемарафон ))

вибач, забув, що для тебе гіперінфляція, взаємозв'язок експорту та курсу валют - це незрозумілі терміни, ти не розумієш про що мова 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:ще раз - активна меншість визначає правила. більшість виконує - неважливо подобається їм, не подобається... :D

ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.

они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства

но они построили тут тоталитаризм на деньги США
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:57

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:60 копійок... капець експортерам... гіпер... процес... якийсь беззмістовний набір букв.
подай резюме на телемарафон ))

вибач, забув, що для тебе гіперінфляція, взаємозв'язок експорту та курсу валют - це незрозумілі терміни, ти не розумієш про що мова 8)

ти збрехав раз,
і потім знов брешеш вигадавши що я розумію що ні.
считай пройшов другий етап відбору в телемарафєт ))
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стасюкам трохи зради підвезли
❗️Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про копалини, — Шмигаль

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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:59

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.

они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства

но они построили тут тоталитаризм на деньги США

Бетон, зупиняйся. схоже, твої особисті негаразди дах підірвали добряче. й щоб він залишився на місці, вже потрібна допомога лікаря...

а ЛАД схоже не розуміє, що таке методичка НКВД... й де його місце за цією методичкою ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 кві, 2025 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:59

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:"щось підозріло активізувався" шаман.
Видимо, испугался, что начались какие-то переговоры, вдруг мир, а он на каких-то военных заказах зарабатывает. Да и УБД не успел оформить.

Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?

я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...

хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так? :lol:

покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:00

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?

я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...

хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так? :lol:

покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный

перейшов в економ сегмент? чи ти там й був?
Shaman
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