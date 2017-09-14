Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:02
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав:
60 копійок... капець експортерам... гіпер... процес... якийсь беззмістовний набір букв.
подай резюме на телемарафон ))
вибач, забув, що для тебе гіперінфляція, взаємозв'язок експорту та курсу валют - це незрозумілі терміни, ти не розумієш про що мова
ти збрехав раз,
і потім знов брешеш вигадавши що я розумію що ні.
считай пройшов другий етап відбору в телемарафєт ))
хочеш поговорити про економіку?
Shaman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:03
Бетон написав: ЛАД написав: flyman написав:
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
Уже писал - методичка НКВД.
они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства
но они построили тут тоталитаризм на деньги США
це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників?
Shaman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:03
Shaman написав: Shaman написав: Бетон написав:
Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?
я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...
хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так?
покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный
перейшов в економ сегмент? чи ти там й був?
если для тебя 170 куе в славутич - эконом или плюсы по 110 куе - эконом, то куда нам, нищебродам до тебя
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:04
Shaman написав:
хочеш поговорити про економіку?
з електриком обговорювати економіку - це пуста трата часу...
тим більше ти брехливий електрик.
sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:05
Shaman написав: Бетон написав: ЛАД написав:
ідейні засади політрука із методички ВКП(б)
Уже писал - методичка НКВД.
они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства
но они построили тут тоталитаризм на деньги США
це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників?
умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.
ты к кому относишься?
можешь не отвечать и так всё понятно
Востаннє редагувалось
Бетон
в Нед 27 кві, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:05
https://porokhivnytsya.com.ua/2023/12/0 ... r-arsenal/
Вот это более толковая статья
Читать кто наивно думает что избрание Черновола или Лукьяненка могло хоть как то улучшить нато-перспективы Украины
Можно ещё посмотреть дискуссии Киссинджеров начала 1994 о натоперспективах Польши-Чехии, они хотя бы дискутиррались серая зона или НАТО, а Украина и Беларусь на карте обозначались , даже не серой зоной, а сферой влияния рф по умолчанию
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fox767676
в Нед 27 кві, 2025 22:09, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:06
sergey_stasyuk555 написав:
й це повний капець для експортерів.
Дик, а якже з країна-бензоколонка (тобто тільки на експорті нафти-газу сидить)?
detroytred
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:07
Бетон написав: Shaman написав: Shaman написав:
я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...
хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так?
покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный
перейшов в економ сегмент? чи ти там й був?
если для тебя 170 куе в славутич - эконом или плюсы по 110 куе - эконом, то куда нам, нищебродам до тебя
я ж кажу - військові ще не заробили 170 куо. чи ти ТЦКшникам париш? так тоді вже б по бартеру організував би собі щось - щоб припинити панічні атаки
Shaman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:08
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
хочеш поговорити про економіку?
з електриком обговорювати економіку - це пуста трата часу...
тим більше ти брехливий електрик.
ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті?
не хочеш звіти НБУ обговорити?
Shaman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:10
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства
но они построили тут тоталитаризм на деньги США
це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників?
умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.
ты к кому относишься?
можешь не отвечать и так всё понятно
в нашому випадку ботан проти качка - напевне й так все зрозуміло. але ти примудряєшся й тут зробити неправильні висновки
Shaman
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