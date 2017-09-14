RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13699137001370113702>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:02

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:60 копійок... капець експортерам... гіпер... процес... якийсь беззмістовний набір букв.
подай резюме на телемарафон ))

вибач, забув, що для тебе гіперінфляція, взаємозв'язок експорту та курсу валют - це незрозумілі терміни, ти не розумієш про що мова 8)

ти збрехав раз,
і потім знов брешеш вигадавши що я розумію що ні.
считай пройшов другий етап відбору в телемарафєт ))

хочеш поговорити про економіку? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:03

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.

они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства

но они построили тут тоталитаризм на деньги США

це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:03

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Кормушки уберут. Бедные бегают как тараканы в банке. Засуетелись.
ЛАД, мне тоже выгодно, чтобы квартиры покупали военные бизнесмены. Но мир - важнее, правильно?

я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...

хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так? :lol:
покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный

перейшов в економ сегмент? чи ти там й був?

если для тебя 170 куе в славутич - эконом или плюсы по 110 куе - эконом, то куда нам, нищебродам до тебя
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 17.12.22
Подякував: 164 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:04

  Shaman написав:хочеш поговорити про економіку? :lol:

з електриком обговорювати економіку - це пуста трата часу...
тим більше ти брехливий електрик.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 21.05.23
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:05

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:ідейні засади політрука із методички ВКП(б)

Уже писал - методичка НКВД.

они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства

но они построили тут тоталитаризм на деньги США
це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників? :lol:

умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.
ты к кому относишься?
можешь не отвечать и так всё понятно
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 27 кві, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 17.12.22
Подякував: 164 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:05

https://porokhivnytsya.com.ua/2023/12/0 ... r-arsenal/
Вот это более толковая статья
Читать кто наивно думает что избрание Черновола или Лукьяненка могло хоть как то улучшить нато-перспективы Украины
Можно ещё посмотреть дискуссии Киссинджеров начала 1994 о натоперспективах Польши-Чехии, они хотя бы дискутиррались серая зона или НАТО, а Украина и Беларусь на карте обозначались , даже не серой зоной, а сферой влияния рф по умолчанию
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 кві, 2025 22:09, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 3491
З нами з: 13.06.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:06

  sergey_stasyuk555 написав:й це повний капець для експортерів.

Дик, а якже з країна-бензоколонка (тобто тільки на експорті нафти-газу сидить)?
detroytred
 
Повідомлень: 24126
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:07

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:я так розумію, що ти овноблоки за такими цінами впарюєш, що військові ще не заробили...

хіба що корупціонери - але чомусь продавати їм житло ти не проти, гроші важливіші, так? :lol:
покупатели - силовики и военные. бизнесмены на войне
скупают по несколько штук.
теоретик ты диванный

перейшов в економ сегмент? чи ти там й був?

если для тебя 170 куе в славутич - эконом или плюсы по 110 куе - эконом, то куда нам, нищебродам до тебя

я ж кажу - військові ще не заробили 170 куо. чи ти ТЦКшникам париш? так тоді вже б по бартеру організував би собі щось - щоб припинити панічні атаки ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:08

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:хочеш поговорити про економіку? :lol:

з електриком обговорювати економіку - це пуста трата часу...
тим більше ти брехливий електрик.

ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті? :D

не хочеш звіти НБУ обговорити? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:10

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:они даже в школу не ходили и не знают, что суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства

но они построили тут тоталитаризм на деньги США
це яку тут меншину треба захищати? качків від ТЦКшників? :lol:

умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.
ты к кому относишься?
можешь не отвечать и так всё понятно

в нашому випадку ботан проти качка - напевне й так все зрозуміло. але ти примудряєшся й тут зробити неправильні висновки :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13699137001370113702>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96693
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8391)
27.04.2025 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.