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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:11
ну ви хоч про тцк-ашників відзиваєтесь адекватно.
це радує
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Бетон
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:12
Shaman написав:
ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті?
не хочеш звіти НБУ обговорити?
дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати.
тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:15
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
Я щось не догнав..
1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку)
семью рушить даже не 1 из 4х готовы...
hunter, шо сталося? Тебе дружина кинула?
Облиш білорусів у спокої, у них війни немає.))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:16
Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅
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Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:20
Hotab написав:
Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅
ще гайки вмію крутити на гвинтокрилі ))
але не хочу в тебе забирати роботу ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:22
Бетон написав:
умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.
Бетон, що тебе тримає в Україні? Чому не їдеш за кордон? (Чи вже на валізах?)
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:24
Тариф за вслужбу на Буковині водієм-електриком при ТЦК дорівнює максимальній премії за знищення ворожої техніки - корабля першого класу)):https://sud.ua/uk/news/ukraine/329489-n ... lu-za-6000
Важко сказати, що переоцінили чи неодооцінили -- корабель чи посаду))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:28
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅
ще гайки вмію крутити на гвинтокрилі ))
але не хочу в тебе забирати роботу ))
все, що ти вмієш, так це крутити дупою...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:29
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті?
не хочеш звіти НБУ обговорити?
дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати.
тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...
ти навів лише один факт - поточний курс рубля. й я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші
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