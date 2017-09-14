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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1370013701137021370313704>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну ви хоч про тцк-ашників відзиваєтесь адекватно.
це радує
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:12

  Shaman написав:ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті? :D
не хочеш звіти НБУ обговорити? :lol:

дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати.
тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:15

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:при всех "ужасах" контроля фсб беларусов в Европе всего в 4 раза больше, чем украинцев (в процентах). И это при полностью открытых кордонах.
Я щось не догнав..
1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку)

семью рушить даже не 1 из 4х готовы...

hunter, шо сталося? Тебе дружина кинула?
Облиш білорусів у спокої, у них війни немає.))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:16

Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:20

  Hotab написав:Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅

ще гайки вмію крутити на гвинтокрилі ))
але не хочу в тебе забирати роботу ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:22

  Бетон написав:умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.

Бетон, що тебе тримає в Україні? Чому не їдеш за кордон? (Чи вже на валізах?)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:24

Тариф за вслужбу на Буковині водієм-електриком при ТЦК дорівнює максимальній премії за знищення ворожої техніки - корабля першого класу)):
https://sud.ua/uk/news/ukraine/329489-n ... lu-za-6000

Важко сказати, що переоцінили чи неодооцінили -- корабель чи посаду))
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Стасюк крім флуду, в чомусь взагалі спеціаліст?
Чи «чистильщик взуття»? 😅😅

ще гайки вмію крутити на гвинтокрилі ))
але не хочу в тебе забирати роботу ))

все, що ти вмієш, так це крутити дупою... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:28

  Shaman написав:все, що ти вмієш, так це крутити дупою... :lol:

хуйло, не суди по собі.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:29

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті? :D
не хочеш звіти НБУ обговорити? :lol:

дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати.
тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...

ти навів лише один факт - поточний курс рубля. й я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші 8)
Shaman
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  #<1 ... 1370013701137021370313704>
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