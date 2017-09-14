Shaman написав:ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті? не хочеш звіти НБУ обговорити?
дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати. тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...
ти навів лише один факт - поточний курс рубля. й я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші
Стасюкам важко зрозуміти, що коли з бочки нафти виходить лише 4 тис рублів при курсі 80, то надто погано. Бо десь треба брати гроші, щоб латати діри в бюджеті. В якому закладено 70 дол за бочку, і долар по 100. Проте не будем про складні для стасюків речі. У нього примітивно все: руп укріпився - в економіці все добре!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 кві, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:У нього примітивно все: руп укріпився - в економіці все добре!
раз ти брешеш що укріплення національної валюти це погано - то те що гривня за останні 17 років втратила 80+% своєї вартості девальвувавши з 8 до 42 - це напевно "позітів"? )) крути далі гайки... коли невігласи щось лопочуть про економіку - це смішно.
Shaman написав:мені зрозуміло, чому відмовилися від ядерної зброю. ще раз для аналітегів/не аналітиків - ядерна зброя, особливо стратегічна - це лише для великих, багатих країн. Україна не потягнула б її утримання.
й ще - а хто сказав, що ядерна зброя це щит? це щит лише для йобанатів - Раша, КНДР, Іран. жодна притомна країна не буде її використовувати для звичайного захисту. була б в нас зараз тактична ядерна зброя - де б ви її використали? наявність ядерної зброї не є гарантією наприклад зараз для Індії та Пакистану.
КНДР, Іран - "великі, багаті країни"? А хто сказав що це "не щит", окрім тебе? Ти таке плетеш що аж вуха в'януть.
поки псевдопатріоти своєю брехнею сперечаються з фактами, кацапи розвиваються:
Російські війська використовують для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238, щоб знизити ефективність мобільних вогневих груп в Україні, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 22 квітня. Російські воєнкори 22 квітня заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня дронами-камікадзе Geran-3, швидкість яких сягає 600 кілометрів на годину. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи МВГ.
коли (не якщо!) кількість щоденних прильотів перевищить 50 - понаєхи мабуть вже не будуть їздити на стрижку 2000 км... раніше було 0-10 прильотів шахедів, ще недавно було 15-20 щодня, скоро це буде як "мало".