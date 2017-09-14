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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13701137021370313704>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:31

  Shaman написав:я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші 8)

посилення національної валюти - тільки у невігласів таких як ти це ознака проблем.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:38

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші 8)

посилення національної валюти - тільки у невігласів таких як ти це ознака проблем.

я ж тобі нагадав про 60 радянських копійок - схоже ти просто не зрозумів, про що мова.

посилення національної валюти за умови відсутності торгів цією валютою - це взагалі ні про що. хоча ні, для тебе це просто так :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 кві, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:38

  fler написав:
  Бетон написав:умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.

Бетон, що тебе тримає в Україні? Чому не їдеш за кордон? (Чи вже на валізах?)

выпустите :lol: . я вам цветочки подарю) и не только
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:42

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.

Бетон, що тебе тримає в Україні? Чому не їдеш за кордон? (Чи вже на валізах?)

выпустите :lol: . я вам цветочки подарю) и не только

так ти лише в славутичі 10-15 виїздів отримав - в чому питання? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:43

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:умных 27% от кварталовского криворожского быдла 73%.

Бетон, що тебе тримає в Україні? Чому не їдеш за кордон? (Чи вже на валізах?)

выпустите :lol: . я вам цветочки подарю) и не только
так ти лише в славутичі 10-15 виїздів отримав - в чому питання? :shock:

50 куе. і без гарантій вже
а взагалі просили 1к квартиру. теж без гарантій. ти віддай, потім будем розмовлять, ну як завжди з му..ами. адвокат в ступоре
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:47

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:ти де з економікою стикався? у Вікі та взагалі в інтернеті? :D
не хочеш звіти НБУ обговорити? :lol:

дурник, я лише навів один факт - а ти начав тут обсиратись і брехати.
тобі платять за кожен пост, розумію, пиши ісчо...

ти навів лише один факт - поточний курс рубля. й я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші 8)


Стасюкам важко зрозуміти, що коли з бочки нафти виходить лише 4 тис рублів при курсі 80, то надто погано. Бо десь треба брати гроші, щоб латати діри в бюджеті. В якому закладено 70 дол за бочку, і долар по 100.
Проте не будем про складні для стасюків речі. У нього примітивно все: руп укріпився - в економіці все добре! :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 кві, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:48

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:выпустите :lol: . я вам цветочки подарю) и не только

так ти лише в славутичі 10-15 виїздів отримав - в чому питання? :shock:

50 куе. і без гарантій вже
а взагалі просили 1к квартиру. теж без гарантій. ти віддай, потім будем розмовлять, ну як завжди з му..ами. адвокат в ступоре

ти щось зовсім нереальні цифри називаєш...

більше схоже, хтось вирішив, що можна доїти без меж - я ж кажу, треба зібратися 8)

а може адвокат й свій виїзд заклав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 23:02

  Hotab написав:У нього примітивно все: руп укріпився - в економіці все добре! :D

раз ти брешеш що укріплення національної валюти це погано - то те що гривня за останні 17 років втратила 80+% своєї вартості девальвувавши з 8 до 42 - це напевно "позітів"? ))
крути далі гайки... коли невігласи щось лопочуть про економіку - це смішно.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 23:09

  Shaman написав:мені зрозуміло, чому відмовилися від ядерної зброю. ще раз для аналітегів/не аналітиків - ядерна зброя, особливо стратегічна - це лише для великих, багатих країн. Україна не потягнула б її утримання.

й ще - а хто сказав, що ядерна зброя це щит? це щит лише для йобанатів - Раша, КНДР, Іран. жодна притомна країна не буде її використовувати для звичайного захисту. була б в нас зараз тактична ядерна зброя - де б ви її використали? наявність ядерної зброї не є гарантією наприклад зараз для Індії та Пакистану.

КНДР, Іран - "великі, багаті країни"?
А хто сказав що це "не щит", окрім тебе?
Ти таке плетеш що аж вуха в'януть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 23:29

поки псевдопатріоти своєю брехнею сперечаються з фактами,
кацапи розвиваються:
Російські війська використовують для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238, щоб знизити ефективність мобільних вогневих груп в Україні, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 22 квітня.
Російські воєнкори 22 квітня заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня дронами-камікадзе Geran-3, швидкість яких сягає 600 кілометрів на годину. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи МВГ.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/droni- ... 08458.html

коли (не якщо!) кількість щоденних прильотів перевищить 50 - понаєхи мабуть вже не будуть їздити на стрижку 2000 км...
раніше було 0-10 прильотів шахедів, ще недавно було 15-20 щодня, скоро це буде як "мало".
sergey_stasyuk555
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